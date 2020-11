Helsingin kaupunki juhlii ruotsalaisuuden päivää omalla ohjelmalla Helsinki-kanavalla 6.11.

Helsingin kaupunki juhlii ruotsalaisuuden päivää (svenska dagen) omalla ohjelmalla Helsinki-kanavalla perjantaina 6. marraskuuta kello 13. Ohjelmalla halutaan kiinnittää huomiota Helsingin rikkaaseen ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Ruotsi on Suomen toinen kansalliskieli ja Helsinki on kaksikielinen kaupunki. Ruotsin kielellä ja kaksikielisyydellä on syvät juuret Helsingissä. Suomen kaupungeista Helsingissä asuu eniten ruotsinkielisiä. Kaupungissa toimii useita merkittäviä suomenruotsalaisia kulttuuri-instituutioita ja ruotsinkielinen yhdistystoiminta on vilkasta. Myös Helsingin kaupungilla on töissä paljon ruotsinkielisiä työntekijöitä, yhteensä yli 2000. Helsinki kuuluu siten maamme suurimpiin ruotsinkielisten työnantajiin.



”Tuhannet oppilaat ja opiskelijat käyvät koulua ruotsiksi Helsingissä. Ruotsia puhutaan kaduillamme, kaupoissa, työpaikoilla ja kahviloissa. Helsingissä on vahva ruotsinkielinen kulttuuriperintö mutta ennen kaikkea ruotsi on kaupungissamme elävä kieli. Elävä ruotsin kieli tekee Helsingin kulttuurista ja kaupunkielämästä rikkaampaa, ja tuo meille kaikille iloa – äidinkielestä riippumatta. Toivon, että ohjelma antaisi katsojalle vilauksen siitä, miten erityinen kaksikielinen Helsinki itse asiassa on”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Ruotsinkielisiä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä kaupungin eri toimialoilla ja ohjelmassa tutustutaan muutamaan työntekijään. Arjestaan kertovat Laakson koronaterveysaseman ylilääkäri Nora Grotenfelt, Kontulan nuorisotalon nuoriso-ohjaaja Anki Herlin ja Grundskolan Norsenin historian ja yhteiskuntaopin lehtori Petter Wallenius.

Oikeusministeriö toteuttaa marras-joulukuussa 2020 kampanjan Suomessa koetun kieli-ilmapiirin parantamiseksi. Oma kieli / Eget Språk - kampanjalla halutaan muuttaa eri kielten puhumiseen liittyviä asenteita positiivisemmiksi. Helsingin kaupunki on mukana kampanjassa ja Helsinki-kanavalla lähetettävä ohjelma tarttuu kieliteemaan Helsingin ruotsinkielisen slangin näkökulmasta.



Stadin slangia on aina puhuttu myös ruotsiksi. Mutta miltä se kuulostaa tänään? Ohjelmassa keskustelevat kielitieteilijät Sofia Henricson (Helsingin yliopisto) ja Sarah Wikner (Åbo Akademi), Ralf Nyberg, viestintäpäällikkö, joka on tunnettu muun muassa ruotsinkielisistä slangipakinoistaan, sekä opiskelijat Ingrid Enckell ja Ivar Bremer Tölö gymnasiumista.



Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös monella kaupunginosalla. Emmi Sulander on tutkinut Helsingin ruotsinkielisten epävirallisia paikannimiä ja vie kaupunkikierrokselle slanginimien äärelle. Verkosto Svenska nu pyysi Ruotsissa toimivaa rap-artistia Jesse P:tä tekemään rap-kappaleita helsinkiläisten koululuokkien kanssa aiheesta Helsinki kotikaupunkini, ja esittelee tulokset lähetyksessä.



Ohjelma alkaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren tervehdyksellä ja juontajana toimii Lotta Backlund. Ohjelman puhuttu kieli on ruotsi ja se tekstitetään suomeksi myöhemmin.

Ohjelma on katsottavissa Helsinki-kanavalla 6.11.2020 kello 13. Lähetys loppuu viimeistään kello 14.



Kuvateksti

FM Emmi Sulander on tutkinut Helsingin ruotsinkielisen väestön epävirallisia nimiä erilaisille paikoille kaupungissa. Katso Emmin kaupunkikierros Helsingfors virtuella svenska dagen -ohjelmassa Helsinki-kanavalla pe 6.11. klo 13.00.

Kuva: Marja Väänänen