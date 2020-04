Helsingin kaupunki luo uudet liikunnan verkkosivut – Vastaa nettisivukyselyyn ja voita leffaliput!

Miten sinä etsit tekemistä vapaa-ajallesi? Mitä sinä toivoisit uusilta liikunnan sivuilta? Millaiset sivujen tulisi olla, jotta sinä käyttäisit niitä? Vastaa kyselyyn ja auta meitä suunnittelemaan entistä paremmat liikunnan nettisivut Helsingin kaupungille. Arvomme kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken 10 kpl Finnkinon kahden leffalipun settejä.

Osallistu kyselyyn tästä 4.5.2020 mennessä ja vaikuta liikunnan uuden verkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä >>

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on alkamassa projekti, jonka tuloksena tullaan julkaisemaan uusi liikunnan verkkosivusto. Projekti on nyt palvelumuotoiluvaiheessa, jonka aikana kehittämiseen osallistetaan kaupunkilaisia ja vierailijoita, kaupungin omaa henkilöstöä sekä muita liikunnan kokonaisuuteen liittyviä sidosryhmiä, kuten seuroja, yhdistyksiä ja yritys- sekä yhteistyökumppaneja. Osallistavan palvelumuotoilun avulla halutaan saada selville mitä tarpeita kaupunkilaisilla on liittyen liikuntaan, urheiluun ja yleisesti liikkumiseen, ja millainen olisi heidän toivomansa ja tai jopa unelmoimansa liikunnan verkkosivusto.

Huhti-kesäkuussa 2020 toteutettava palvelumuotoilu sisältää verkkokyselyn, ryhmähaastatteluja ja työpajatyöskentelyä. Lisäksi käyttäjät pääsevät testaamaan uusia digitaalisia prototyyppejä. Palvelumuotoilu toteutetaan korona-ajan takia kokonaan etätyöskentelynä.

Liikunnan verkkosivut ovat osa laajempaa verkkopalvelukokonaisuutta

Kysely on osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan syksyllä 2018 käynnistynyttä projektia, jossa uudistetaan vapaa-ajan digitaalisia palveluita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nettisivujen uusimista sekä tapahtuma- ja kurssi-ilmoittautumisen helpottamista. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kattaa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Liikunnan uuden verkkosivuston lisäksi kehitteillä on sivustot tapahtumille ja nuorisopalveluille. Tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa helsinkiläisten sekä Helsingissä vierailevien arkea. Haluamme olla maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki myös verkossa!