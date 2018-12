Helsingin kaupunki on varautunut talven tuiskuihin

Palkitut valaisinpylväät uudistavat Senaatintorin ilmettä 20.12.2018 13:53 | Tiedote

Senaatintori on saamassa uudet valaisinpylväät, joiden avulla parannetaan ja yhtenäistetään alueen ilmettä. Helsingin kaupunki haki arvokkaaseen ympäristöön sopivia valaisinpylväitä avoimella suunnittelukilpailulla. Voittajaksi on valittu Futudesign Oy, jonka ehdotus "Happy Together" hurmasi arviointiryhmän sulavalinjaisella, modernilla ja minimalistisella muotoilullaan.