Helsingin kaupunki osallistuu Helsinki Prideen

Suomen suurinta sateenkaaren kaikissa väreissä loistavaa kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaa, Helsinki Pridea, vietetään Helsingissä juhannuksen jälkeisellä viikolla 25.6.-1.7.2018. Helsingin kaupunki osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen toista kertaa.

Helsinki Pride -tapahtuman tarkoituksena on edistää ja nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Tänä vuonna Pride-viikon teemana on ääni. Teemalla halutaan tuoda esille yhteisöjen moninaisuus ja tehdä tilaa äänille, jotka usein jäävät kuulematta. Teema tukee myös Helsingin kaupungin tavoitteita: tarkoitus on tuottaa sellaisia palveluita, joita kaikilla kaupunkilaisilla on turvallinen ja yhdenvertainen mahdollisuus käyttää sekä tarjota työyhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä.



“Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki ja hyvä koti jokaiselle. Helsinki Pride -tapahtuma nostaa esille tähän liittyviä tärkeitä teemoja, tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia, pitää meteliä keskeisistä epäkohdista, luo elävää kaupunkikulttuuria ja kaiken tämän lisäksi onnistuu vielä pitämään hauskaa – kunpa kaupunkiorganisaatiokin osaisi aina olla näin monipuolisesti aikaansaava”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin kaupunki osallistuu kulkueeseen kuorma-autolla



”Helsinki Pride juhlistaa ja alleviivaa, että hyvä kaupunki on sellainen, jossa jokainen meistä voi elää täyttä elämää. Valitettavasti syrjintä ja jopa väkivallan uhka on yhä osa monen vähemmistöön kuuluvan elämää. Osallistumalla Prideen me viestimme, että kaikki helsinkiläiset ovat tervetulleita meidän palveluidemme pariin ja kaupungille töihin. Yhdenvertainen Helsinki on samanaikaisesti toimivampi, hauskempi, houkuttelevampi ja fiksumpi”, kommentoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Helsingin kaupunki osallistuu kulkueeseen kuorma-autolla, joka on kulkueen viimeinen. Pormestarikunta ja muu kaupungin edustus matkaa kaupungin liikelaitos Staran ympäristöystävällisellä kuorma-autolla, joka kulkee jätteistä ja tähteistä valmistetulla biopolttoaineella.

Helsingin kaupungintalon lisäksi esimerkiksi HAM, Töölön kisahalli, Uimastadion, kulttuuritalot ja monet kirjastot liputtavat Priden kunniaksi tapahtumaviikon ajan.



Helsinki Pride-viikon ohjelmaa:

-HAM, ke 27.6. Pride-viikko, Tove Jansson -opastus klo 17, pääsylipun hinnalla.

-HAM, pe 29.6. Pride-viikko, Tove Jansson -opastus klo 14 ja 17, maksuton #freeHAM

-Ungdomsgården Happi: Happi Pride öppen verksamhet 4.–21.6., (Lue lisää ohjelmasta Ung Priden Fb-sivulta. Hapen osoite: Sörnäisten rantatie 31, 2krs.).

-Ungdomsgården Happi: Pridefestival 26.–30.6., (Lue lisää ohjelmasta Ung Priden Fb-sivulta, Sörnäisten rantatie 31, 2krs.).

-Helsinkiä queeristi -opastukset ti 26.6. ja to 28.6., klo 17–18, oppaana Iisa Aaltonen, Helsingin kaupunginmuseon Valitut palat -näyttelyyn tutustutaan Pride-viikon hengessä. Opastukset ovat maksuttomia.

-Nuorten ekokahvila 27.–28.6 Nuori Espa -tapahtumassa, klo 15.–19, Espan lavan läheisyydessä.

-Nuorten ekokahvila la 30.6. Pride-kulkueen aikana Espalla klo 13.–17, lavan läheisyydessä. Kahvilasta voi ostaa kahvia ja pientä purtavaa.