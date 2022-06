Helsingin kaupunki palkitsi Helsinki-päivänä ansioituneita kaupunkilaisia

- Helsinki-päivä on ehdottomasti yksi vuoden kohokohdista. Tänä vuonna päivä tuntuu erityisen hyvältä, sillä kahden koronavuoden jälkeen pääsemme juhlimaan ja palkitsemaan ansioituneita kansalaisia ilman pandemian aiheuttamia erityisjärjestelyitä, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Pormestari Juhana Vartiainen sekä apulaispormestarit Anni Sinnemäki, Nasima Razmyar ja Paavo Arhinmäki jakoivat palkinnot juhlavassa tilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla.

Kultaisen Helsinki-mitalin sai kymmenen ansioitunutta kansalaista

Kultaiset Helsinki-mitalit jaettiin kymmenelle ansioituneelle kansalaiselle. Kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein tunnustus, eli eräänlainen kunniakansalaisuus. Kaupunginhallitus päättää vuosittain Helsinki-mitalien myöntämisestä ja ne jaetaan Helsinki-päivän yhteydessä.

Vuonna 2022 Helsinki mitalin saivat (aakkosjärjestyksessä):

Kirjailija, runoilija ja elokuvaohjaaja Hassan Blasim. Blasim on teoksissaan kuvannut väkevästi maahanmuuttajien arkea, rasismia ja ulkopuolisuutta Suomessa. Hän on paitsi taiteilija ja kansalaisaktivisti myös empatian, sananvapauden ja tasa-arvon puolestapuhuja.

Graafinen suunnittelija Eerik Bruun . Bruunin grafiikka on kaikille suomalaisille tuttua, ja hän on suunnitellut tuotteliaalla urallaan yli 500 mainos-, kulttuuri- ja luontojulistetta, joista moni on noussut graafisen suunnittelun ikoniksi.

Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola . Eerola on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina, dekaanina ja professorina. Hän on kokeellisen hiukkasfysiikan alalla meritoitunut tieteentekijä, joka on edistänyt Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteistyötä sekä yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n pakolaiskoordinaation johtaja Elizabeth Harjunpää. Harjunpää on ollut keskeisessä roolissa Vallilaan avatun ukrainalaisten avustuskeskuksen perustamisessa ja toiminnan johtamisessa. Avustuskeskuksen toiminta on valtakunnallisesti ainutlaatuista ja herättänyt kiinnostusta laajemmin Euroopassa.

Dj, muusikko ja radiotoimittaja Jyrki Jantunen . Jantunen tunnetaan paremmin nimellä Dj Njassa. Hän on avartanut helsinkiläisten musiikkimaailmaa jo yli 40 vuotta eri rooleissa. Jantunen toi rokkimusiikin suomalaiseen eetteriin vuonna 1985 perustetun Radio Cityn kautta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola . Konkola on luotsannut Metropoliaa isoihin uudistuksiin ja ollut keskeisesti edistämässä Myllypuron kampusta, jonne Metropolian, Stadin ammattikoulun ja kielilukion yhdistelmänä nousee jopa 10 000 opiskelijan kampuskeskittymä.

Projektipäällikkö ja House of Helsinki ry:n puheenjohtaja Artem Kuosti . House of Helsinki on RefuFin -hankkeensa kautta kuljettanut yhteensä yli 2 000 ukrainalaista sotaa pakenevaa aikuista ja lasta turvaan Suomeen, Viroon sekä Latviaan. House of Helsingin vapaaehtoiset ovat aktiivisesti auttaneet yli 4 000:ää Suomeen saapunutta ukrainalaista.

Kasvuyrittäjä ja toimitusjohtaja Miki Kuusi . Kuusi on ollut Helsingin startup-yhteisön näkyvimpiä edustajia. Hän on edistänyt kaupungin kansainvälistä tunnettuutta toimimalla Slush-tapahtuman ensimmäisenä toimitusjohtajana. Kuusi on osallistunut aktiivisesti kaupungin kehittämiseen entistä yritysmyönteisemmäksi.

Helsingin Montessori-yhdistyksen toiminnanjohtaja Virpi Mustila . Mustila on edistänyt helsinkiläisen lapsen hyvinvointia ja montessoripedagogiikkaa vuodesta 2003. Helsingin Montessorin toiminta on laajentunut pienistä osa-aikaisista kerhoista seitsemäksi kokopäiväiseksi päiväkodiksi, jotka sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario, Jari Taponen. Taposen johdolla Helsingin poliisin ymmärrys eriarvoistumisesta ja radikalismista on laajentunut merkittävästi. Helsingin poliisin ennaltaehkäisevä toiminta tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin nuorisopalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Tiedepalkinnot

Helsingin kaupungin tiedepalkinto (10 000 €)

Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. Tiedepalkinto on 10 000 euroa.

Helsingin kaupungin tiedepalkinnon 2022 sai Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro.

Salmela-Aron laaja tutkimustyö kasvatustieteiden ja psykologian alalta on arvioitu erittäin korkeatasoiseksi, ja Suomen Akatemia valitsi hänet akatemiaprofessorin tehtävään kaudelle 2021–2026. Tutkijanurallaan Salmela-Aro on julkaissut 288 artikkelia, 44 kirjan kappaletta ja 13 kirjaa.

Korkeatasoisen tutkimustyön lisäksi Salmela-Aro on tuonut aktiivisesti tieteellistä tutkimusta julkiseen keskusteluun. Koronapandemian aikana hän on aktiivisesti tutkinut ja pitänyt esillä etäkoulun vaikutusta nuoriin ja oppimiseen. Lisäksi hän on tutkinut opiskelijoiden uupumista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia nuorten hyvinvointiin.

Kulttuuri- ja taiteilijapalkinnot

Helsingin kulttuuripalkinto (15 000 €)

Palkinto myönnetään helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi.

Helsingin kulttuuripalkinto 2022 myönnettiin Timo Ruuskaselle ja Tuukka Vasamalle. Vasaman ja Ruuskasen perustama teatteriryhmä Red Nose company on näyttelijöitä, muusikkoja ja sirkusalan ihmisiä käsittävä ja työllistävä tuottelias toimija. Vasama ja Ruuskanen ovat tulleet tunnetuiksi muokkaamalla klassikoista tragikoomisia ja uusia näkökulmia avaavia tulkintoja. Red Nose Companyn esitykset ovat ainutlaatuinen yhdistelmä vuorovaikutteista ammattiteatteria, yllätyksellistä musiikkia ja ajankohtaisia teemoja..

Vuoden taiteilijapalkinnot (à 5 000 €)

Helsingin vuoden taiteilija -palkinnot myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Vuonna 2022 palkinnon saivat Matti Salo, Katja Lundén ja Leena Harjunpää.

Muusikko, runoilija, räppäri Matti Salo eli Asa on voimakas lähiöiden ääni ja itäisen kaupungin tuntoja ilmentävä monipuolinen muusikko, musiikintekijä, yhtyeiden johtaja, levy-yhtiön pyörittäjä ja hyvin tärkeä henkilö rap-kulttuurin kehittäjänä. Salo on julkaissut musiikkiaan taitelijanimillä Avain ja Asa. Vuonna 2010 Asa valittiin vuoden roihuvuorelaiseksi ja Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA palkitsi hänet ansiomerkillä Roihuvuoren kaupunginosan eteen tekemästään työstä

Koreografi ja tanssija Katja Lundén on on rajoja rikkova flamencotanssija ja koreografi, joka yhdistää teoksissaan suomalaisuuden ikoneita, kuten saunaa, tuliseen flamencoon. Hän on oman Katja Lundén Companyn taiteellinen johtaja ja tuottaa vuosittain uusia teoksia niin Helsinkiin kuin kiertueille. Hänen monitaideteoksissaan yhdistyvät flamenco, nykytanssi ja uudenlainen musiikkiteatteri. Lundenin teokset ovat kiertäneet myös kansainvälisillä teatteri- ja tanssifestivaaleilla.

Leena Harjunpää on koreografi, tanssija ja Leena Harjunpää Companyn taiteellinen johtaja. Harjunpää on toiminut koreografina ja esiintyjänä laajasti esittävän taiteen kentällä. Harjunpään teosten tavaramerkkinä on liikkeen yhdistäminen visuaalisiin, teatterillisiin ja osin koomillisiinkin elementteihin ja katseen kohdistaminen ihmisyyden ja sosiaalisten rakenteiden ytimeen. Harjunpää on tuottelias ja kekseliäs tanssitaiteilija, joka yhdistää nykytanssiin muita taiteenlajeja vaivattomasti.

Urheilupalkinnot

Kaupunki palkitsee vuosittain urheilusaavutusten perusteella vuoden helsinkiläisurheilijan tai helsinkiläisjoukkueen, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan. Palkittavat saavat tunnustuksen lisäksi rahalliset stipendit.

Vuoden 2022 helsinkiläinen urheilija tai -joukkue (10 000 euroa)

Telinevoimistelija Emil Soravuo voimisteli upeasti pronssille telinevoimistelun MM-kisojen permantofinaalissa Japanissa vuoden 2021 lopulla. Suomalaisten edellinen telinevoimistelun MM-mitali on vuodelta 1997 ja Soravuon mitali on Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen MM-permannolta.

Vuoden 2022 nuori helsinkiläinen urheilija (2 500 euroa)

Purjehtijat Ronja Grönblom ja Veera Hokka tekivät läpimurron lajinsa huipulle sijoittumalla Omanissa vuoden 2021 lopulla järjestetyissä MM-regatassa neljänneksi. Grönblom ja Hokka purjehtivat olympialuokassa 49er FX ja jäivät aiemmin vain niukasti ulos Tokion olympialaisista.

Vuoden 2022 helsinkiläinen urheiluseura (5 000 euroa)

Pallo-Pojat Juniorit ry on paitsi kasvanut myös kehittänyt määrätietoisesti harjoitusolosuhteitaan esimerkiksi Jätkäsaaren kuplahallilla. Seura on korona-aikana ottanut digiloikan ja kehittänyt etäyhteydenpitoa vanhempiin sekä järjestänyt valmennus- ja muita koulutuksia etänä. Seura haastaa myös menestyksessä muut Helsingin huippuseurat aina B-junioreihin asti.

Vuoden 2022 helsinkiläinen valmentaja (2 500 euroa)

Juha Lappalainen toimii olympiavalmentajana painimaajoukkueessa ja vastaa kreikkalais-roomalaisen painin kärkiurheilijoiden laadukkaasta valmentautumisesta sekä kotiharjoittelussa että leireillä. Lappalainen vaikuttaa tällä hetkellä Suomen parhaiden ja kansainvälisesti erinomaisesti menestyneiden painijoiden, kuten Elias Kuosmasen ja Arvi Savolaisen valmennuksessa.

