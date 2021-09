Helsingin kaupunki tarjoaa alle 35-vuotiaille korkeakoulutetuille työnhakijoille mahdollisuuden mentoriin

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista 31.8.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten testien osuus ovat edelleen korkeita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Samalla rokotuskattavuus on noussut hyvää tahtia ja vakavien tautitapausten muoto on vähentynyt aiemmista epidemiahuipuista.