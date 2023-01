Helsingin kaupunki tarjoaa jälleen tuhansia kesätyöpaikkoja

Pormestari Vartiainen tapasi New Yorkin pormestarin ja osallistuu puhujana Yhdysvaltojen pormestarien konferenssiin 18.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on Yhdysvalloissa työmatkalla 17.–20. tammikuuta. Vartiainen osallistuu matkan Washington-osuuteen Yhdysvaltojen ulkoministeriön kutsusta. Matkan alussa Vartiainen tapasi New Yorkin pormestari Eric Adamsin. Kyseessä oli ensimmäinen Helsingin ja New Yorkin pormestarin tapaaminen.