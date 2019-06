Helsingin kaupunki valmistelee Lasipalatsin liiketilojen myymistä Amos Rexin omistajalle Föreningen Konstsamfundetille

Helsingin kaupunki suunnittelee myyvänsä osuutensa Lasipalatsista. Kaupan myötä Lasipalatsi kokonaisuudessaan siirtyisi Amos Rex -museota hallinnoivan Föreningen Konstsamfundetin tytäryrityksen omistukseen.

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeista nykyisin 30,85 prosenttia. Loput osakkeista omistaa Föreningen Konstsamfundet r.f.

Yhtiökumppanit ovat neuvotelleet sopimuksesta, jonka myötä kaupungin osakkeet siirtyisivät Föreningen Konstsamfundetin tytäryhtiö Mercator Fastigheterin omistukseen. Neuvoteltu kauppahinta on 33,5 miljoonaa euroa. Lasipalatsin tontti jää kaupungin omistukseen.

Föreningen Konstsamfundet r.f. on Amos Andersonin vuonna 1940 perustama vakavarainen yhdistys, joka ylläpitää Lasipalatsissa toimivaa Amos Rex -taidemuseota. Lisäksi yhdistys myöntää apurahoja taidealan toimijoille ja edistää ruotsinkielistä kulttuuria muun muassa kustantamalla useita ruotsinkielisiä lehtiä Suomessa. Tytäryritys Mercator Fastigheter Ab keskittyy kiinteistöjen omistamiseen.

Föreningen Konstsamfundetin nykyiset osakkeet oikeuttavat Amos Rexin museotilojen, Bio Rexin ja museon toimistotilan hallintaan. Kaupunki hallinnoi Lasipalatsin kaupallisia liiketiloja, joissa on vuokralaisina muun muassa ravintola- ja kahvilayrittäjiä.

Osakekaupan toteutuessa yrittäjien vuokrasopimukset siirtyvät uuden omistajan hallintaan. Vuokrasuhteisiin ei ole tiedossa muutoksia.

”Konstsamfundet on investoinut Amos Rexin rakentamiseen ja vanhan Lasipalatsin remonttiin 50 miljoonaa euroa. Lasipalatsin pääomistajana meillä on jo aikaisemmin ollut päävastuu talon kehittämisestä. Tässä tilanteessa on luontevaa, että ostamme kaupungin vähemmistöosakkeet. Tavoitteenamme on luoda Lasipalatsista entistä keskeisempi taiteen ja kaupunkikulttuurin kohtaamispaikka”, toteaa Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Lasipalatsin tilojen myymistä koskevaa ehdotusta kokouksessaan tiistaina 11.6.2019. Kaupan toteutuminen vaatii myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksen.

Vuonna 1935 valmistunut Lasipalatsi on yksi Helsingin tunnetuimmista funkkisrakennuksista. Lasipalatsi on peruskorjattu viimeksi vuosina 2016–2018. Kesällä 2018 Lasipalatsin aukion alle valmistuivat Amos Rex -museon uudet tilat. Lasipalatsi sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 22–24.

Lasipalatsin osakekauppa on Helsingin kaupungin valmisteilla olevan kiinteistöstrategian periaatteiden mukainen. Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista, joita ei tarvita kaupungin omia palveluita varten.