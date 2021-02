Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 2.2.2021

Verhopuomikokeilu alkoi Hernesaaren lumenvastaanottopaikalla 28.1.2021 11:05:18 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään lumenkäsittelyn ympäristöhaittoja. Tätä varten kaupungilla on käynnissä lumenkäsittelyn hanke, jossa kokeillaan erilaisia teknologioita. Yksi kokeiluhankkeista on verhopuomi, joka estää lumen mukana mereen päätyvien, kelluvien roskien leviämistä ulommas merelle. Puomi on asennettu Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle tammikuussa.