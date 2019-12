Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 3.12.2019

Kivinokkaa kehitetään viheralueena – nyt voi osallistua suunnitteluun 29.11.2019 15:54:30 EET | Tiedote

Kivinokan viheraluekaavan laatiminen on käynnistynyt. Kaavatyön tarkoituksena on kehittää Kivinokkaa viher- ja virkistysalueena. Suunnittelussa huomioidaan alueen luontoarvot ja Kivinokan luonnonsuojelualue. Perinteinen kesämajatoiminta on tarkoitus säilyttää. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö säilyvät alueella jatkossakin.