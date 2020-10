Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 6.10.2020

Ratikoiden pääsy Hämeentielle tänä vuonna epävarmaa 6.10.2020 13:39:56 EEST | Tiedote

Hämeentien urakassa on tullut viivästymistä, ja uudistuksen valmistumisen aikataulussa on epävarmuutta. Tilanne on vahvistunut sekä Destialle että Helsingin kaupungille alkusyksystä. Raitioliikenne pyritään kuitenkin avaamaan vielä tänä vuonna.