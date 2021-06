Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 10.6.2021

Maailman ympäristöpäivän 2021 teemana on ekosysteemien palauttaminen luonnontilaan 3.6.2021 13:35:01 EEST | Tiedote

Lauantaina 5. kesäkuuta vietetään YK:n julistamaa maailman ympäristöpäivää. Teemapäivää on vietetty vuodesta 1972 lähtien. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on vaikea ongelma, joka on noussut selkeämmin näkyviin Covid-pandemian aikana. Ihmisten terveys ja luonto linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Luonnosta täytyy pitää huolta, jotta vältämme kasvien ja eläinten sukupuuttoon kuolemista ja uusia pandemioita.