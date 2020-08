Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 27.8.2020

Itäbaanan rakentaminen ja suunnittelu käynnissä 26.8.2020 10:30:00 EEST | Tiedote

Itäbaana on tulevaisuudessa pyöräilyn pääväylä keskustasta itään, aina Sipoon rajalle asti. Itäbaana on osa baanaverkkoa, joka muodostaa Helsingin pyöräliikenteen laadukkaan reittiverkoston. Nyt Itäbaanaa suunnitellaan parhaillaan Herttoniemen kohdalla. Puistosuunnitelma Herttoniemen Oravapuistossa, kohdassa Suunnittelijankatu – Valurinkatu, on nähtävillä 8.9. asti. Itäbaanaan liittyviä, jo valmistuneita osuuksia on jo mm. Kulosaaren sillalla ja Gotlanninkadulla Itäkeskuksessa.