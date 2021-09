Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 2.9.2021

Senaatintorin uuden valaistuksen rakentaminen alkaa elokuun lopussa 26.8.2021 09:20:49 EEST | Tiedote

Senaatintorille rakennetaan uusi valaistus, joka yhtenäistää arvokkaan kaupunkitilan ilmettä. Rakennustyöt alkavat pian, sillä valaisinpylväiden kaivutyöt käynnistyvät elokuun 2021 lopussa. Työmaan aikana Senaatintori on käytössä suurilta osin, mutta osa torista on varattu työmaan käyttöön. Työmaa-alueet rajataan selkeästi, jotta alueella liikkuminen on turvallista.