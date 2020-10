Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 8.10.2020

Kumpulan päiväkodin rakentaminen jatkuu myöhemmin aloitettavilla rakennustöillä 7.10.2020 14:06:28 EEST | Tiedote

Kumpulan päiväkodin rakentamista valmistelevat työt alkoivat syyskuussa osoitteessa Limingantie 39. Hankkeen urakoitsija Tricon Oy on aidannut työmaan, ja asentanut paikalle työmaakopit. Puut on kartoitettu, ja osa niistä on kaadettu ja osa on merkitty oranssilla nauhalla säilytettäväksi. Alueelta on myös poistettu pintamaata.