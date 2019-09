Helsingin kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnittelun vaihtoehdot päätöksentekoon

Helsingin kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytyksiä. Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnitteluun esitettävät ratkaisut käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 17.9.2019.

- Tässä suunnitelmavaiheessa tehdyt alustavat vaikutusten arvioinnit mahdollistavat esitettyjen ideoiden vertailun riittävällä tarkkuudella keskenään, mutta hankekokonaisuuden edellytyksiä voidaan arvioida vasta myöhemmin laajemman ja tarkempiin suunnitelmiin perustuvien arviointien perusteella, sanoo projektinjohtaja Katariina Baarman Helsingin kaupunginkansliasta.

- Esimerkiksi kävelykeskustan konkreettisempi yleissuunnittelu on vasta alkamassa. Tähän asti on tehty yleisen tason tarkasteluja, mutta vielä ei ole pohdittu, mitä kaduilla konkreettisesti missäkin kohtaa tapahtuu, Baarman jatkaa.

Ideavaiheen seitsemästä vaihtoehdosta kävelykeskustan laajentamiselle ja maanalaiselle kokoojakadulle on laadittujen selvitysten perusteella muodostettu ehdotus kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kävelykeskustan yleissuunnitelman laatiminen on tarkoitus aloittaa toiminnallisten tarkastelujen pohjalta. Kävelykeskustan osalta tähän mennessä Kaivokatua on tutkittu joukkoliikennekatuna ja Esplanadeille on tarkasteltu kahta erilaista ratkaisua.

Toisessa vaihtoehdossa sekä Pohjois- että Eteläesplanadi ovat yksikaistaisia katuja, jolloin jalkakäytäviä voidaan pääsääntöisesti leventää yhden ajokaistan leveydeltä ja Esplanadit ovat symmetrisiä puiston suhteen. Toisessa vaihtoehdossa kävelykatujen muodostama alue on yhtenäinen ja nykyistä selkeästi laajempi Pohjoisesplanadin ollessa kävelykatu ja Eteläesplanadin 1+1 -kaistainen kaksisuuntainen katu.

Maanalainen kokoojakatu mahdollistaisi yhteydet kaikkiin kolmeen satamaan

Maanalaisen kokoojakadun päätunnelia suunnitellaan Länsiväylältä Hermannin rantatielle pääosin 2+2-kaistaiseksi, jotta se voidaan toteuttaa turvallisena ja pitkälle tulevaisuuteen toimivana palvellen myös satamien liikennettä.

Maanalaisen kokoojakadun suunnittelussa selvitetään seuraavia asioita:

yhteydet kaikkiin kolmeen satamaan ja niiden lähialueiden katuverkkoon

katuyhteydet eteläisen kantakaupungin länsi- ja itäreunoille, esimerkiksi Hietalahdenrantaan tai Eiranrantaan sekä Laivasillankadulle

yhteys Siltavuorenrantaan ja Sörnäisten rantatielle

yhteydet keskustan huoltotunneliin

uudet mahdolliset pysäköintilaitokset

päätunnelin ja sen yhteyksien toteuttaminen vaiheittain

Kaupunkiympäristölautakunta alkaa käsitellä suunnitelmia kokouksessaan 17.9. Kokouksen esityslista tulee julkiseksi 13.9. ja se on nähtävissä osoitteessa hel.fi/kaupunkiymparistolautakunta.

Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu -infotilaisuus kaupunkilaisille järjestetään 25.9.2019 klo 17–18 Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla.

Lisätietoja:

Tiedotustilaisuuden esitys ja 3D-mallinnus: www.uuttahelsinkia.fi

Asukasilta: https://www.facebook.com/events/2522019788034836/