Helsingin keskustakirjasto Oodi on valittu maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi

Suomalaisia kirjastoja arvostetaan maailmalla, sillä myös Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastot palkitaan kirjastoalan maailmankongressissa Ateenassa.

Helsingin keskustakirjasto Oodi on tänään tiistaina 27.8. valittu vuoden 2019 Public Library of the Year -palkinnon saajaksi Ateenassa parhaillaan käynnissä olevassa IFLAn (The International Federation of Library Associations and Institutions) kirjastoalan maailmankongressissa. Myös Espoon kaupunginkirjasto ja Vantaan kaupunginkirjasto palkitaan Ateenassa.



Public Library of the Year -palkinto jaetaan vuosittain yleiselle kirjastolle, joka on vasta rakennettu tai jonka toiminta on käynnistetty tiloissa, joita ei ole ennen käytetty kirjastona. Palkintoa haki tänä vuonna yhteensä 16 kirjastoa eri puolilta maailmaa. Muut finaaliin päässeet kirjastot olivat australialainen Green Square Library and Plaza, Alankomaiden Bibliotheek LocHal ja Uuden-Seelannin Tūranga – Christchurch Central Library. Palkinnon sponsorina toimiva IT-yritys Systematic lahjoitti Oodille 5 000 Yhdysvaltain dollaria.



”Oodia suunniteltiin pitkään yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkailta saatiin yli 2000 ideaa arkkitehtuurikilpailun pohjaksi. Arkkitehtitoimisto ALA suunnitteli upean ja ainutlaatuisen rakennuksen, jossa on huomioitu kaikki asiakkaiden eniten toivomat elementit. Ihmiset ottivat välittömästi Oodin omakseen, mikä on suurin onnistumisemme. Public Library of the Year -palkinto kertoo, että tämä on huomattu myös maailmalla”, iloitsee Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.



Espoon kaupunginkirjaston video palkittiin parhaana



Espoon kaupunginkirjaston tuottama video ”100 Reasons why these Finnish Libraries are the Best in the World” on voittanut vuoden 2019 IFLA Metropolitan Libraries Short Film Award -palkinnon. Palkinto jaettiin Ateenassa tänään tiistaina. Helsingissä toukokuussa 2019 pidetyn kansainvälisen MetLib-konferenssin osallistujat äänestivät Espoon videon parhaaksi 10 ehdotetusta videosta. Video tehtiin vuonna 2017 Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi. Ulkomaille suunnatussa videossa käydään humoristisesti läpi sata syytä, miksi Espoon ja laajemminkin Suomen kirjastot kuuluvat maailman parhaimpiin. Videolla esitellään monipuolisia palveluja, sijainteja ja tiloja. Videon toteuttivat Saala Erlo ja Topias Salonen Espoon kaupunginkirjastosta. Videon voi katsoa tästä: https://youtu.be/rVz82UMWR_E.



Vantaan kaupunginkirjastolle toinen palkinto Taskukirjaston markkinoinnista



Vantaan kaupunginkirjaston kehittämän Taskukirjasto-sovelluksen markkinointikampanja sai toisen palkinnon IFLA PressReader International Marketing Award for 2019 -kilpailussa. Tieto palkinnosta julkistettiin huhtikuussa ja palkinto jaetaan Ateenassa torstaina. Kilpailussa palkitaan kirjastojen markkinointikampanjoita, joissa on käytetty innovatiivisia ja omaperäisiä markkinointistrategioita. Taskukirjasto on maksuton mobiilisovellus Helmet-kirjastojen asiakkaille. Sillä voi uusia lainat ja tehdä varauksia. Sovellus toimii myös kirjastokorttina. Taskukirjastoon voi tutustua osoitteessa www.helmet.fi/taskukirjasto.