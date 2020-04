Helsingin kielilukiolle rakennetaan uudet tilat Myllypuroon

Vanhankaupunginlahden linnusto on monipuolistunut, mutta hoitotoimia tarvitaan 7.4.2020 09:34:04 EEST | Tiedote

Vanhankaupunginlahti on yksi Suomen tärkeimmistä lintuvesistä, ja sen lintuja on tutkittu viime vuosisadan alkupuolelta saakka. Alueen linnusto on muuttunut suuresti tänä aikana.