Helsingin kiinalaisen uudenvuoden kruunaa tanssikulkue Keskuskadulla

Helsingin kiinalainen uusivuosi tuo iloa pimeään vuodenaikaan tarjoten kaupunkilaisille päivään kuuluvaa perinteikästä ohjelmaa. Juhlatapahtuma toteutuu lauantaina 21. tammikuuta Keskuskadulla, Kaivokadun ja Aleksanterinkadun välissä, jossa pääsee seuraamaan jäänveistoa klo 10–15 sekä lohikäärme- ja leijonatansseja klo 16–19.30. Vuoden vaihtumisen hetkeä on helsinkiläisen perinteen mukaan juhlittu klo 18 – tänä vuonna sitä edeltää lohikäärme- ja leijonatanssiryhmien yhteinen esitys klo 17.55 alkaen. Päivän ohjelmaan on lisätty myös tanssikulkue, joka toteutuu Citycenter-kauppakeskuksessa klo 19.



Jäänveistoa voi seurata myös Helsingin kaupungin kulttuurikeskusten pihoilla (Caisa Kalliossa, Kanneltalo Kannelmäessä, Maunula-talo Maunulassa, Stoa Itäkeskuksessa ja Vuotalo Vuosaaressa) lauantaina 21. tammikuuta sekä jo perjantaina 20. tammikuuta klo 10–15. Juhlapäivän kunniaksi Helsingin kulttuurikeskukset järjestävät myös omaa erityisohjelmaa. Jänisaiheiset jääveistokset ilahduttavat kaupunkilaisia Keskuskadulla ja kulttuurikeskusten pihoilla sääolosuhteista riippuen pidempäänkin, mahdollisesti jopa keskiviikkoon 25. tammikuuta asti.

Kiinalaisen uudenvuoden ohjelma on luettavissa tapahtuman verkkosivuilla. Kulttuurikeskusten oma ohjelma löytyy kunkin kulttuurikeskuksen verkkosivuilta.



Uudenvuoden juhla on Kiinassa vuoden tärkein tapahtuma. Pekingin juhlatunnelmia – musiikkiesityksiä, tanssia, kungfua sekä katsaus kaupungin nähtävyyksiin ja uudenvuoden juhlatapoihin – jaetaan Helsinki-kanavalla ja tapahtuman verkkosivuilla julkaistavan videotallenteen kautta.



Kiinalaisessa horoskooppiperinteessä jänis on toivon ja onnen symboli. Jänisten rauhallinen luonne tuo niin sisäistä kuin ulkoista rauhaa jäniksen vuoteen. Toisaalta myös riskinotto voi kannattaa tänä vuonna jäniksen onnea tuovan merkityksen takia. Jäniksen vuosi on onnen, onnistumisen ja toivon vuosi.

Helsingin kiinalainen uusivuosi on Helsingin ja Pekingin kaupunkien isännöimä tapahtuma, jota on vietetty Helsingissä vuodesta 2007. Tuotannosta vastaa Helsingin tapahtumasäätiö yhdessä Kulttuurikeskus Caisan ja Suomi–Kiina-seuran kanssa. Pekingin juhlatunnelmia jaetaan verkossa Helsinki-kanavalla ja osoitteessa kiinalainenuusivuosi.fi la 21.1. klo 17–17.40.