Helsingin Kirjamessuilla ennätysmäärä esikoiskirjailijoita

Nuoret esikoiskirjailijat nousevat Helsingin Kirjamessujen päälavalle tunnettujen kirjailijoiden rinnalle. Helsingin Kirjamessujen lavoilla esiintyy yli 1100 kirjailijaa, taiteilijaa, poliitikkoa ja vaikuttajaa. Messuilla nähdään lähes kaikki kirjavuoden merkittävimmät suomalaiset kirjailijat ja lähes 40 kansainvälistä kirjailijavierasta. Esikoiskirjailijoita on ennätysmäärä. Helsingin Kirjamessut järjestetään Messukeskuksessa 24.–27.10.2019. Helsingin Kirjamessujen 2019 ohjelma julkaistaan 24.9. klo 9

”Toivon että Kirjamessut houkuttelee tänäkin vuonna vakituisen yleisön lisäksi uusia ja nuoria kävijöitä. Ohjelmassa tämä on huomioitu nostamalla esikoiskirjailijoita esille. Uskon että uudet lukijat löytävät tapahtuman ja lukemisen ylipäätään tässä ajassa kiinni olevien kirjoittajien kautta. Olemme myös viime vuoden tapaan lähettäneet 9000 kutsua Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Helsingin Taideyliopistossa opintonsa aloittaville nuorille aikuisille,” kertoo ohjelmajohtaja Ronja Salmi.

"Kirjamessut on ehdottomasti myös koko perheen tapahtuma ja panostus lastenalueeseen jatkuu. Alueella on tänä vuonna myös ruotsinkielistä ohjelmaa. Suositut lyriikkaohjelmat saavat jatkoa ja messuilla kirjoittamisesta sekä suhteestaan kirjallisuuteen ovat puhumassa artistit Vesta, Terhi Kokkonen, Samuli Putro ja Olavi Uusivirta."

Kirjamessuille tulee lähes 40 kansainvälistä kirjailijavierasta, joista 15 on Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintojen finalisteja. Palkinnot jaetaan 29.10. Tukholmassa. Helsingin Kirjamessuille tulee muun muassa Sinä päivänä -menestysromaanista tunnettu englantilainen David Nicholls, ranskalainen kirjailija ja elokuvaohjaaja Éric Vuillard, tanskalainen Kaspar Colling Nielsen sekä ruotsalaiset dekkaristit Camilla Grebe, Denise Rudberg ja Arne Dahl.

Uutta: entistä suurempi Suomenlinna ja Lasillisella kirjailijan kanssa

Helsingin Kirjamessujen lavoilla on lähes 900 kirjaesittelyä, haastattelua ja keskustelua. Lisäksi ohjelmaa on kustantajien ja kirjakauppojen osastojen lavoilla. Kirjamessujen lavat on teemoitettu eri aihealueiden mukaan. Päälava Senaatintorilla Helsingin Sanomien haastatteluissa ovat muun muassa Monika Fagerholm, Olli Jalonen, Juha Kauppinen, Laura Lindstedt, Miki Liukkonen, Sofi Oksanen, Mikko Rimminen, Harry Salmenniemi, Pajtim Statovci ja Jaakko Yli-Juonikas. Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinto jaetaan sunnuntaina 27.10. Kirjamessujen yleisöllä on myös mahdollisuus nähdä Helsingin Sanomien menestynyt Musta laatikko -esitys jossa lehden toimittajat avaavat suurten uutisjuttujen taustoja.



Tieteellisten seurain valtuuskunta on tuottanut Tiedetori-ohjelmaa torstaina ja perjantaina Kruununhakaan, joka toimii tietokirjojen omana lavana. Dekkarit, scifi ja fantasia ovat Punavuoressa. Yhteiskuntaan ja historiaan liittyvää ohjelmaa on entistä suuremmassa Suomenlinna-salissa. Kirjamessujen seitsemän lukupiiriä ovat Lonnassa, jossa on myös luontoon ja hyvinvointiin keskittyvää ohjelmaa.



Lasten alueen ohjelma tapahtuu Kumpula- ja Toukola-lavoilla. Töölössä syvennytään kirjallisuuden ilmiöiden äärelle. Lauantain ohjelman Töölöön on tuottanut Suomen Kirjailijaliitto ja sunnuntaina kuullaan Nuoren Voiman Liitto tuottamaa runo-ohjelmaa. Esplanadilla viihdytään huumorin ja terävien tarinoiden parissa. Hakaniemi on keskittynyt yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin, loistavan romaanitarjonnan lisäksi. Kalliossa Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijat tekevät ohjelmaa nuorille aikuisille. Fiskehamnen ja Blåbärslandet tarjoavat ruotsinkielistä ohjelmaa. Viini ja Ruoka -tapahtuman Kauppahalli kokoaa yhteen ruoanlaittoon keskittyneet kirjat. Tänä vuonna Kauppahalli-lavalla kirjailijat Elina Hirvonen, Eino Nurmisto, Max Seeck, Siri Kolu ja Salla Simukka kertovat Lasillisella ajatuksia ruuan, hyvän juoman ja kirjallisuuden suhteesta.



Suomen suurin kirja-alan tapahtuma

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on myös Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Messuilla on myös Levymessut ja Postimerkkinäyttely. Suunnista kirjaan -tapahtuma järjestetään torstaina ja perjantaina ja se tuo noin 8000 koululaista messuille.

Helsingin Kirjamessut järjestetään 24.–27.10.2019 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna torstaista lauantaihin 24. – 26.10. klo 10-20 ja sunnuntaina 27.10. klo 10-18.

Liput ovelta ja tapahtuman aikana verkkokaupasta: aikuiset 19 e, lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät, eläkeläiset 10 e, perhelippu 36 e, kokoaikaliput 30 e/20 e.

Tapahtuma järjestetään nyt 19. kertaa. Samanaikaisesti järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma, johon pääsee tutustumaan samalla lipulla. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili viime vuonna 85 616.

