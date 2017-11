Helsingin Kirjamessujen kävijämäärä kohosi tänä vuonna ennätyslukemiin. Messuilla vieraili yli 84 000 kirjallisuuden ystävää. Kasvua toi erityisesti nuorten lukijoiden huomioiminen. Ensi vuoden tapahtumaa rakennetaan uusin voimin, sillä ohjelmajohtaja vaihtuu. Uuden ohjelmajohtajan nimi julkaistaan vuoden vaihteen jälkeen tammikuussa.

HELSINGIN KIRJAMESSUILLE UUSI OHJELMAJOHTAJA – JAN EROLA PÄÄTTÄÄ KAUTENSA ENNÄTYSVUOTEEN

”On ollut hienoa tempautua taas lähelle kirjallisuusmaailmaa, mutta nyt on aika panostaa oman viestintäyritykseni Kravat Oy:n toimintaan ja kansainvälistämiseen. Olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä lahjakkaiden kirjailijoiden, kunnianhimoisten kustantajien ja hienon messutiimin kanssa. Helsingin Kirjamessut on poikkeuksellisen upea instituutio. On ollut kunnia saada olla mukana nostamassa sitä uusiin ulottuvuuksiin”, kertoo Jan Erola.

YTM, viestintäyrittäjä, kolumnisti Jan Erola (s. 1969) on työskennellyt Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajana vuodesta 2016. Hänen pestinsä aikana Helsingin Kirjamessujen kävijämäärä kasvoi. Vuonna 2016 messuilla vieraili 80 000 kävijää. Vuonna 2017 kävijöitä oli 84 000, mikä on vuodesta 2001 järjestettyjen Helsingin Kirjamessujen ennätys. Tänä vuonna kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset kutsuttiin messuille, mikä näkyi etenkin nuorten kävijöiden määrässä ja nuorten kirjojen myynnissä.

“Kävijämääräennätys ja poikkeuksellisen hyvät uutuuskirjojen myyntiluvut olivat tämän vuoden messuilla suuria ilon aiheita. Tällaisessa tilanteessa voin hyvillä mielin ojentaa ohjelmajohtajan viestikapulan eteenpäin”, kommentoi Erola.

Erola toi ohjelmaan useita uusia asioita muun muassa Vuoden poliittisen kirjan valinnan, Minustako käsikirjoittaja - elokuvakäsikirjoitusten pitsauksen ja Kirjanrakastajien bileet. Avajaispäivänä järjestettiin Kirjallinen Bisnesaamiainen, joka toteutettiin molempina vuosina yhteistyössä Kauppalehti Option kanssa. Avajaispäivän aamupäivä oli rikastettu talouteen liittyvillä keskusteluilla ja kirjaesittelyillä. Vuonna 2017 esikoiskirjailijat, runous ja Tiedetorin ohjelma saivat entistä enemmän aikaa kirjamessujen lavoilla ja hyvinvointikirjallisuudelle tuli oma kokonaisuutensa. Erolan aikana teemamaina olivat Pohjoismaat vuonna 2016 ja Suomi vuonna 2017.



Jan Erolan edeltäjiä olivat Doris Stockmann (2001–2002), Anja Snellman (2003–2006), Tuula Isoniemi (2007–2010) ja Stig-Björn Nyberg (2011–2015).

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Vuonna 2017 kirjamessuille osallistui 345 kustantajaa, kirjakauppaa ja antikvariaattia. Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä ovat myös Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.

Helsingin Kirjamessut järjestetään ensi vuonna 25.–28.10.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Teemamaana on Yhdysvallat. Samanaikaisesti järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma.



