Helsingin kirjastoilta, kulttuurikeskuksilta, museoilta, liikunta- ja nuorisopalveluilta uusia sisältöjä viikoittain

Helsingin kaupungin tavoitteena on tuottaa elämyksiä ja motivoida ihmisiä liikkumaan myös koronaepidemian tuomissa poikkeusolosuhteissa. Kaupunki haluaa myös tukea kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijoita ja kaupunkilaisia uudenlaisessa arjessa.

Lapsiperheille liikuntaseikkailuja

Joka tiistai klo 10.30 Helsinki-kanavalla nähdään Helsingin liikuntapalveluiden suorat #HelsinkiLiikkuuLive-lähetykset. Ensimmäisissä lähetyksissä lähdetään mukaan liikunnanohjaajien Jaakon ja Juhanan lasten liikuntaseikkailuihin, ja nämä seikkailut sopivat mainiosti, vaikka päiväkotien taukojumpiksi tai alakoululaisten etäkoulunkäyntiä jaksottamaan.

Tiistaipäivien HelsinkiLiikkuuLive-lähetyksissä matkataan Jaakon ja Juhanan johdolla eri kohteisiin ja samalla liikutaan hauskan monipuolisesti. Tätä seikkailua ei kannata seurata sohvalta tai muutenkaan passiivisesti, vaan kannattaa pukea päälle liikuntavarusteet, tehdä tilaa liikkumiselle ja varustautua iloisella ja reippaalla mielellä. Jaakon ja Juhanan liikuntaseikkailuun voi osallistua yksin tai koko perheen kesken.

Seuraa suora lähetys tiistaisin klo 10.30 täältä. Suorien lähetysten jälkeen Helsinki-kanavalle tulee luonnollisesti jokaisen jakson tallenne katsottavaksi. Lisäksi Helsinki-kanavalle tulee koko ajan jumppavideoita myös muille kohderyhmille. Esimerkiksi kanavalla on jo katsottavissa pilates-, ulkojumppa-, venyttely- ja uimarin kuivatreenivideoita.

Helsingin liikunnanohjaajien vetämiä Jumppahetkiä lähetetään myös TV2:lla arkiaamuisin klo 8.50 ja uusintana samana iltapäivänä klo 15.50. Koko viikon treenit uusitaan lauantaisin puolenpäivän aikaan.

HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseossa avautui helmikuussa maiseman ja mielen tulkitsija Vilho Lammen (1898–1936) näyttely, joka on ensimmäinen taiteilijan teoksista koottu näyttely Helsingissä neljäänkymmeneen vuoteen. Vilho Lampi oli pitkään unohduksissa ollut lakeuden maalari Limingasta, jonka taiteellisen työn arvostus kasvoi vasta vuosikymmeniä hänen Oulun Merikoskeen päättyneen elämänsä jälkeen. Museon Tennispalatsin näyttelytilojen ollessa suljettu, yleisölle avataan mahdollisuus tutustua odotettuun näyttelyyn digitaalisen opastetun näyttelykierroksen kautta. Suomeksi puhuttu ja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tekstitetty näyttelyopastus julkaistaan HAMin verkkosivuilla sekä Helsinki-kanavalla. Sisältö on toteutettu tallennemuodossa, jolloin se on yleisön katsottavissa juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Helsingin alueella on lähes 500 julkista veistosta, jotka sijaitsevat kaupunginosien keskeisillä paikoilla – siellä missä helsinkiläiset viettävät arkeaan ja juhlivat juhliaan. Jokaiseen veistokseen liittyy lukuisia kaupunkilaisten tarinoita ja jokainen veistos on nähnyt satoja riitoja ja tuhansia suudelmia. HAM Helsingin taidemuseo haluaa antaa kaupunkilaisten muistoille äänen ja kerää kaupunkilaisilta veistoksiin liittyviä muistoja. Veistoksiin liittyviä muistoja kerätään ja kootaan sekä HAMin Veistosmuisto-sivulle että veistoskohtaisille sivuille HAMin veistospankkiin.

Helsingin kaupunginmuseolta yli tuhat uutta teosta verkkoon

Helsingin kaupunginmuseo on julkaissut verkkoon yli 1 400 uutta teosta, joihin on päässyt tähän asti tutustumaan vain museon seinien sisäpuolella. Nyt julkaistuihin teoksiin kuuluu taidetta, julisteita, postikortteja ja rakennuspiirustuksia.

Uusi avaus pitää sisällään ensi kertaa museon historiassa tekijänoikeuden alaista aineistoa, yhteensä yli 1 400 uutta teosta. Julkaiseminen tarjoaa yleisölle mahdollisuuden päästä katsomaan sellaisia taideteoksia, julisteita, rakennuspiirustuksia ja postikortteja, joihin on voinut tutustua ainoastaan museon seinien sisällä. Teokset on julkaistu Helsingin kaupunginmuseon Finna-sivustolla, jonka runsas sisältö laajenee nyt entisestään. Sivusto esittelee Helsingin ja helsinkiläisten menneisyyttä kuvina, esineinä ja taiteena.

Helsingin kaupunginmuseon teokset ovat dokumentteja syntyaikansa Helsingistä. Kaupunkikuvan muuttuessa tekijät ovat halunneet tallentaa näkymiä, jotka ovat olleet katoamassa. Teokset kertovat myös kaupunkilaisten työstä ja vapaa-ajasta.

Taidekokoelma sisältää teoksia niin mestareilta kuin harrastajiltakin. Kokoelman tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvat Magnus von Wright, William Ahlgren, Greta Hällfors-Sipilä ja Tove Jansson. Kiinnostavia harrastajataitelijoita edustavat Oiva Viinipuro ja Uno Heikkinen. Taidekokoelman ytimenä on kaupungin muutos, jota taiteilijat ovat ikuistaneet eri tyylisuunnin.

Julistekokoelma kertoo kaupungin moninaisista tapahtumista. Erityisesti nousee esille kuva Helsingistä vilkkaana näyttely- ja messukaupunkina. Sota-aika toi avustustyön ja jälleenrakentamisen myös julistetaiteeseen. Nyt julkaistavia näyttely- ja messumainoksia suunnittelivat tunnetut graafikot, kuten Holger Erkelenz, Göran Hongell ja Jorma Suhonen.

Kaupungin muuttuminen näkyy myös Elias ja Martti Paalasen rakennuspiirustuksissa. Elias Paalanen laati sosiaalihallinnon tilauksesta ensimmäiset pientalojen tyyppipiirustukset Suomessa vuonna 1922. Elias Paalasen toimiston suunnittelemia asuinkerrostaloja rakennettiin 1920- ja 1930-luvuilla esimerkiksi Kallioon ja Töölöön.

Helsingin kaupunginmuseon sivusto Finna-hakupalvelussa. Finna on hakupalvelu, joka tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineistonsa yhteen ja kaikkien löydettäväksi.

Kaupunginmuseo on julkaissut Hakasalmen huvilan sivuilla ja Helsinki-kanavalla elokuussa 2019 päättyneen Suruton kaupunki –näyttelyssä esillä olleen mykkäelokuvien tyyliin toteutetun voimisteluvideon. Näyttelyssä pääsi taannoin kokeilemaan naisvoimistelua 1920-luvun tapaan. Liikkeet ja musiikin on valinnut Aino Sarje aikoinaan hyvin muodikkaasta Helvi Salmisen voimisteluoppaasta.

Helsingin kulttuurikeskusten uudet palvelut

Kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo tarjoavat helsinkiläisille taidetta ja kulttuuria poikkeusolojen keskelle sekä tukevat artisteja tuottamalla konsertteja ja esityksiä digitaalisten kanavien välityksellä. Palveluja tarjotaan helsinkiläisille muun muassa kulttuurikeskusten somekanavien sekä Helsinki-kanavan välityksellä. Tulossa on muun muassa konserttien striimauksia, virtuaalinen taidenäyttely ja taidekasvatusta lapsiperheille.

Kanneltalo, Malmitalo ja Vuotalo ovat koristelleet julkisivujensa ikkunat alueen asukkaiden iloksi. Malmitalon ikkunoissa on esillä Tuija Markonsalon Palsamoitu metsä -näyttelyn parhaita paloja. Vuotalon edustalla olevalle Mosaiikkitorille on tuotu perinteinen narsisseista rakennettu jättipääsiäismuna. Savoy-teatterin somekanavissa artistit lähettävät omia tervehdyksiään ja antavat kulttuurisuosituksia. Stoan ympäristöön on laitettu esille taidetta ulkoilijoiden iloksi. Annantalon verkkosivuilta löytyvä Virtuaalinen Annantalo tarjoaa kivaa tekemistä lapsille ja nuorille.

Helsingin kaupunginorkesterin HKO Screen -palvelussa uutta sisältöä joka viikko - mukana myös vierailukonsertteja

Helsingin kaupunginorkesteri julkaisee kuluvan kevään aikana HKO Screen -verkkokonsertteja joka viikko. Orkesterin muusikot soittavat Impromptu-kamarimusiikkikonsertin Musiikkitalon konserttisalissa ilman saliyleisöä joka toinen viikko perjantaisin: 17.4., 15.5. ja 29.5. klo 19.00. Perinteinen vappumatinea järjestetään perjantaina 1.5. klo 14. Konsertit ovat seurattavissa Helsingin kaupunginorkesterin verkkosivulta, HKO Screen -mobiilisovelluksessa sekä Yle Areenassa. Konsertit kuullaan myös Yle Radio 1:ssä.

Livestriimausten ohella HKO julkaisee kanavissaan aiempien kausien konserttitaltiointeja. Arkistoaineistoa julkaistaan vuoroviikoin kamarimusiikkikonserttien kanssa perjantaisin.

Uutuutena HKO Screen Guest – konsertit

Kevätkauden aikana HKO:n verkkokonserttien sarjassa kuullaan myös vierailukonsertteja. Ensimmäinen vierailija on Klassinen Hietsu, jonka ensimmäinen verkkokonsertti kuultiin viime sunnuntaina YouTubessa. Hietsun Paviljongissa soitettu konsertti julkaistaan tänään tiistaina HKO:n mobiilisovelluksessa sekä verkkosivuilla. HKO Screen Guest -konsertissa esiintyvät viulisti Eriikka Maalismaa, pianistit Emil Holmström, Mirka Viitala ja Maija Väisänen sekä kitaristi Petri Kumela. Konsertin kuva- ja äänitaltioinnista on vastannut Anders Pohjola.

Kuluvan kevään aikana HKO Screen Guest -konsertteja on tarkoitus julkaista parin viikon välein tiistaisin. Klassisen Hietsun ohella sarjassa vierailevat myös esimerkiksi UMO Helsinki Jazz Orchestran muusikot. Vierailukonsertit ovat katsottavissa Helsingin kaupunginorkesterin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa niin kauan kuin yleisötapahtumien järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa. Konserttien ohjelmatiedot: www.helsinginkaupunginorkesteri.fi sekä orkesterin somekanavat. Ilmainen HKO Screen -mobiilisovellus on saatavilla sovelluskaupoista ja sen käyttäminen on maksutonta.

Nuoret eivät jää yksin pääkaupunkiseudulla – nuorisotyö reagoi nuorten yksilöllisen tuen tarpeeseen

Poikkeusoloissa erityistä huolta aiheuttaa niiden nuorten tilanne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka eivät koe oloaan turvalliseksi omassa kodissaan.Pääkaupunkiseudun nuorisotyössä on reagoitu pikavauhtia lisääntyneeseen yksilöllisen tuen tarpeeseen.Yksilöllinen tuki muodostuu nuoren tarpeiden mukaan ja tukea tarjotaan etenkin verkon ja somen välityksellä, sekä myös puhelimitse ja tapaamalla nuoria.

Pääkaupunkiseudun nuorisotyö toimii tällä hetkellä digitaalisissa kanavissa sekä jalkautumalla kaduille ja julkisiin tiloihin. Sekä digitaalisessa että jalkautuvassa nuorisotyössä on huomioitu lisääntynyt yksilöllisen tuen tarve.Yksilöllisellä tuella tarkoitetaan nuorelle annettavaa henkilökohtaista tukea ja apua elämän haasteissa, reagointia huolta herättävissä tilanteissa sekä paneutumista nuoren tilanteeseen ja nuoren tarpeiden hahmottamista.

Keskustelut ja yksilötyön tarve syntyvät sekä nuorisotyöntekijöiden että nuorten omasta aloitteesta. Nuori voi kertoa nuoriso-ohjaajalle esimerkiksi ahdistuksestaan tai masennuksestaan. Monia nuoria huolettavat nyt esimerkiksi kesätöiden peruuntuminen, koulutehtävistä suoriutuminen tai oma ja läheisten terveys. Yhteydenottoja nuorilta on tullut satoja sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi Malmin nuorisotyöyksikkö vahvisti, että pelkästään viime viikolla he saivat Malmin alueen nuorilta yli sata yhteydenottoa.

Sekä verkossa että jalkautuvassa nuorisotyössä yksilöllinen tuki on ensisijaisesti nuoren kohtaamista keskustelemalla. Yhdessä pohditaan, miten nuoren elämään voidaan saada tukea hänen toivomallaan tavalla. Jalkautuvassa nuorisotyössä voidaan havaita esimerkiksi alaikäisten päihteidenkäyttöä ja muuta ei-toivottua käyttäytymistä.

Kirjaston uudet palvelut

E-kirjojen, e-äänikirjojen ja e-lehtien käyttö on kasvanut kymmenillä prosenteilla maaliskuun aikana kirjastojen sulkeuduttua. Muun muassa e-kirjoja on lainattu helmi-maaliskuussa 20 % enemmän kuin normaalisti. Myös etätietopalvelu ja etädigineuvonta ovat voimakkaassa kasvussa. Helmet-chatin yhteydenotoissa kasvua on ollut 700 %. Nousua myös valtakunnallisissa kirjastot.fi-palveluissa.

Helmet-kirjastojen e-kirjastossa onkin tällä hetkellä ruuhkaa. Asiakkaita pyydetään palauttamaan luettu e-kirja mahdollisimman pian muiden käyttöön. Aktiivinen palauttaminen on helppo keino laajentaa saatavilla olevien e-kirjojen valikoimaa. E-kirjan tai e-äänikirjan voi palauttaa jo ennen kahden viikon laina-ajan päättymistä heti kun se on luettu tai kuunneltu. Näin saatavilla olevien e-kirjojen valikoima laajenee.

Erityisesti uutuuksia joutuu jonottamaan. Aiemmin ilmestyneitä teoksia saa lainaan helpommin, jos rajaa haun saatavilla oleviin. E-kirjaston tilannetta seurataan ja lisää lukuoikeuksia ostetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kirjastojen työ painottuu sulkuaikana etäneuvontaan sekä normaaliin vuodenkiertoon kuuluvaan syksyn uutuuksien valintaan. Myös e-aineistolisenssejä neuvotellaan ja hankitaan lisää. 25 % Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstöstä on siirtynyt töihin yli 70-vuotiaille tarkoitettuun Helsinki-apuun.

Kirjastojen tapahtumat ovat siirtyneet verkkoon. Helsinki-kanavalla voi seurata säännöllisesti kirjastojen tuottamaa sisältöä, kuten satutuokioita, kirjailijahaastatteluja sekä keskusteluja ajankohtaisista aiheista.

Lista ajankohtaisista striimauksista löytyy Helmet.fi:stä