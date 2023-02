Helsingin Kruunuvuorenrantaan valmistui uusia asumisoikeuskoteja

Modernissa asumisoikeuskohteessa on yhteensä 84 asuntoa, jotka sijoittuvat kahteen 8–9-kerroksiseen kerrostaloon sekä niihin kytkeytyviin 2-kerroksisiin rivitalosiipiin. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen tilaviin perheasuntoihin. Asuntojen pohjaratkaisuissa on valinnanvaraa: parviasuntoja, parvekkeita ja terasseja sekä huoneistosaunoja.

Turumankatu 15 ja Pojamankatu 12 -uudiskohde on Asuntosäätiön kolmas asumisoikeuskohde Kruunuvuorenrannassa. Kruunuvuorenranta on kehittyvä kaupunginosa, johon rakennetaan parhaillaan raitiovaunuyhteyttä Helsingin keskustaan. Vuoteen 2030 mennessä Kruunuvuorenrantaan valmistuu koteja 13 500 asukkaalle.

Turumankatu 15 ja Pojamankatu 12 -kohteen rakentajana on toiminut Hartela Etelä-Suomi Oy, ja suunnittelusta on vastannut JKMM Arkkitehdit Oy.

Asumisen laatua lisäävät monipuoliset yhteistilat

Asukkaiden yhteisiä saunaosastoja on kaksi, joista toisesta avautuu upeat näkymät merelle. Yhteistiloihin kuuluvat lisäksi pesu- ja kuivaushuoneet sekä irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot. Imujätekeräyksessä on huomioitu jätteiden lajittelu, ja lisäksi asukkaiden käytössä on korttelin yhteinen kierrätyspiste.

Asumismukavuutta lisäävät myös piha-alueelle rakennettu pergola sekä korttelin yhteinen Smartpost-automaatti. Asukkaille varatut 37 autopaikkaa sijaitsevat pihakannen alla olevassa parkkihallissa. Suunnitteilla on myös yhteiskäyttöautoja korttelin asukkaille.