Helsingin kulttuurikeskusten joulu tarjoaa kymmeniä tapahtumia ympäri kaupunkia – luvassa muun muassa upeita konsertteja ja lastenteatteria

Helsingin kulttuurikeskuksissa virittäydytään joulutunnelmaan torstaista 1.12. lähtien. Tarjolla on aina joulunalusviikolle asti suuri määrä sesonkiin sopivia tapahtumia, kuten tunnelmallisia konsertteja, lastenteatteria, klassikkoelokuvia ja joulukoristetyöpajoja. Sekä perheen pienimpiä että varttuneempia kulttuurinystäviä on muistettu omalla ohjelmalla.

Malmitalon joulu on kuin adventtikalenteri, sillä tapahtumia on luvassa jokaiselle päivälle 1.–20.12. välillä. Joulunvieton avaa to 1.12. a cappella -yhtye Simnot, joka tuo jouluiset toivon terveiset Ukrainasta. Lavalle nousee kuun mittaan myös joukko kotimaisia eturivin artisteja ja yhtyeitä, kuten Katri Ylander (pe 2.12.), Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet (to 8.12.) ja Jukka Nousiainen & kumpp. (pe 9.12.).

Kaikki halukkaat pääsevät itsekin tarttumaan mikkiin la 3.12. Malmitalon livekaraokessa, jossa tulkitaan toivotuimpia joululauluja livebändin säestyksellä. Koko perheelle sopivassa Joulun taikaa -tapahtumapäivässä la 10.12. puuhastellaan puolestaan työpajoissa ja jammaillaan Tonttuorkesteri Punakuonojen tahdissa.

Joulukuun mittaan Malmilla esitetään myös kattaus rakastetuimpia joululeffoja ja nautitaan teatterin taiasta Teatteri Hevosenkengän johdolla (ke 7.12.). Omatoimiseikkailija voi etsiä kartan avulla 24 joulurunoa, jotka on ripoteltu ympäri kulttuurikeskusta. Malmitalon joulu huipentuu ti 20.12. yhteiseen joulupöytään, jossa nautitaan joulupuuron lisäksi yhteislauluista.

Jouluiset tapahtumat levittäytyvät ympäri Helsinkiä

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon joulukauden avaavat pe 9.12. valoa ja välkettä sisältävät Annanpäivän bileet. Juhlaillan aikana sytytetään valot Annantalon julkisivun ikkunoita koristavaan yhteisteokseen, jonka tekemiseen on osallistunut noin 400 Annantalon oppilasta, kävijää ja opettajaa. Abstrakti Discossa laitetaan jalalla koreaksi, ja illan työpajoissa taiteillaan geometrisiä koristeita Annantalon joulukuuseen.

Annanpäivän bileitä seuraa valon ja värin joulupajaviikko ma 12.12. – to 15.12. Maksuttomissa työpajoissa askarrellaan kolmiulotteisia kortteja ja joulukoristeita, kirjoitetaan joulutervehdyksiä ja tehdään värikkäitä lyhtyjä. Aikuiselle yleisölle sopivia työpajoja on tarjolla esimerkiksi Vuotalossa, jossa valmistetaan omia kynttilöitä (ke 14.12.) ja loihditaan näyttäviä joulukukkakimppuja (la 17.12.).

Kanneltalossa, Stoassa ja Vuotalossa taianomaista tunnelmaa luovat Nukketeatteri Sampon perinteiset jouluesitykset (pe 9.12. ja ti 13.12.) ja Maunula-talossa Pikku Peikon joulu -nukketeatteriesitys (pe 9.12.). Ruotsinkielisiä lapsiperheitä viihdyttää puolestaan pe 16.12. Vuotalossa nähtävä Viiru ja Pesonen -näytelmä (Pettson och Findus firar jul).

Menevää musiikkiakin on luvassa, kun Lenni-Kalle Taipale ja Osmo Ikonen esiintyvät Vuotalossa to 15.12. Vuosaliin saapuu myös ruotsinkielistä Suomea kiertävä Den mysiga julkonserten (pe 9.12.) solisteinaan Frida Andersson, Jannike Sandström ja Lauri Schreck. Stoassa estradin ottaa haltuun suosittu lastenmusiikkiyhtye Mimmit, jolta kuullaan su 18.12. peräti kolme konserttia.

Helsingin kulttuurikeskusten koko jouluohjelma on nähtävillä täällä. Lippuja tapahtumiin voi ostaa osoitteesta lippu.fi.

Poimintoja kulttuurikeskusten joulukuun tapahtumista:

Lauluyhtye Simnot (UKR): Maailman joulu

To 1.12. klo 19, Malmitalo. Liput 16/13 €

Katri Ylander: Jouluiltana

Pe 2.12. klo 19, Malmitalo. Liput 22,50 €

Livekaraoke & Joulurunokaraoke

La 3.12. klo 13–15, Malmitalo. Vapaa pääsy.

Teatteri Hevosenkenkä: Ensimmäinen joulutonttu

Ke 7.12. klo 18, Malmitalo. Liput 7 €

Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet: Joulu, joulu, jul -kiertue

To 8.12. klo 19, Malmitalo. Liput 29,50 €

Nukketeatteri Sampo: Joulu tulla jollottaa

Pe 9.12. klo 10, Stoa. Liput 12 €

Pikku Peikon joulu -nukketeatteriesitys

Pe 9.12. klo 14, Maunula-talo. Vapaa pääsy.

Annanpäivän bileet

Pe 9.12. klo 16-19.30, Annantalo. Vapaa pääsy.

Den mysiga julkonserten

Pe 9.12. klo 18, Vuotalo. Liput 24/18 €

Jukka Nousiainen & Kumpp.

Pe 9.12. klo 19, Malmitalo. Liput 16/13 €

Joulun taikaa! -tapahtumapäivä

La 10.12. klo 12. alkaen, Malmitalo. Vapaa pääsy.

Valon ja värin joulupajaviikko

Ma 12.12. – to 15.12, Annantalo. Vapaa pääsy.

Nukketeatteri Sampo: Joulu tulla jollottaa

Ti 13.12. klo 10, Vuotalo. Liput 12 €

Nukketeatteri Sampo: Yllätyslahja ystävälle

Ti 13.12. klo 10, Kanneltalo. Liput 12 €

Jouluinen kynttiläpaja

Ke 14.12. klo 16, Vuotalo. Vapaa pääsy.

Osmo Ikonen & Lenni-Kalle Taipale: Joulurieha

To 15.12. klo 19, Vuotalo. Liput 23 €

Pettson och Findus firar jul (Viirun ja Pesosen joulu)

Pe 16.12. klo 18, Vuotalo. Liput 6 €

Jouluinen kukkapaja

La 17.12. klo 12-14, Vuotalo. Vapaa pääsy.

Mimmit: Puhuri-joulukonsertti

Su 18.12. klo 13, 15 & 17, Stoa. Liput 6 €

Joulupuuroa lauluilla höystettynä

Ti 20.12, klo 16.30-18, Malmitalo. Vapaa pääsy.