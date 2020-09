Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan digitalisaatio-ohjelman demotilaisuus

Syyskuun digidemo keskiviikkona 30.9. on Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan näyteikkuna osaamisen kehittämiseen, pedagogisiin palveluihin, verkkomaksamiseen ja erilaisiin liikuntaan ja tapahtumiin liittyviin ratkaisuihin. Nuorille on luvassa oman sivuston lisäksi paljon tapahtumatarjontaa ja nuorisotalojen digitaalinen jäsenkortti. Digidemoa voi seurata suorana Helsinki-kanavalla.

”Verkkosivu-uudistuksemme on lähtenyt hyvin käyntiin. Tällä hetkellä laajimmat hankkeemme ovat tapahtumien ja harrastusten ja nuorten.helsinki -verkkosivustot, jotka valmistuessaan korvaavat kymmeniä aiempia erillisiä sivustoja. Teemme tiivistä yhteistyötä koko kaupungin digikehittämisen kanssa”, kertoo ratkaisutoimiston ohjelmapäällikkö Tuomas Naakka ja jatkaa: ”Olemme myös ottaneet käyttöön WordPress-julkaisujärjestelmän, joka osaltaan sujuvoittaa kehitystä.”

Demotilaisuus lähetetään suorana Helsinki-kanavalla, jossa ohjelman tallenne on myös myöhemmin katsottavissa. Lähetyksen aikana on käytössä viestiseinä, jonne kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää suoraan Helsinki-kanavan kautta (viestiseinän ohjeet kerrotaan lähetyksen yhteydessä).

Digidemo keskiviikkona 30.9. klo 10.00-12.30

Tilaisuuden avaus (Tuomas Naakka)

Demotilaisuudessa esitellään muun muassa seuraavat digikehittämishankkeet:

Osaamisen kehittäminen (Heli Koistinen ja Miikka Auer)

Kuvan koulutus- ja tukipalvelu vastasi toimialan digioppimishaasteisiin, myös etänä. Case: Kaupungin etädigitukipalvelu & uusien työkalujen hyödyntäminen työprosesseissa.

Palvelutarjotin - ilmoittautumisen demo (Pirjo Mattila, Matti Saarto)

Helsinki on täynnä tapahtumia ja toimintaa, joita opettajat ja varhaiskasvattajat voivat hyödyntää ryhmiensä kanssa. Ilmoittautuminen niihin vie aikaa ja joskus nopeat syövät hitaat. Olemme kehittäneet ilmoittautumista ja tarjottujen palvelujen esittämistä. Tavoitteena on sujuva prosessi, helposti löytyvät laadukkaat toimintamahdollisuudet, liikkuvat innostuvat lapsiryhmät ja koko joukko kokemuksia kaikille lapsille.

Tapahtumien ja harrastusten sivusto - tapahtumahaun demo (Mari Pietarila)

Sivustokokonaisuus, josta kaupunkilainen löytää tekemistä ja kokemista Helsingissä. Palvelun keskiössä on helposti käytettävä tapahtumien, kurssien ja harrastusten haku. Käyttäjä voi hakea sisältöjä omien toiveidensa, esimerkiksi ajan, sijainnin tai kategorian mukaan ja ostaa lipun tai ilmoittautua. Syksyllä 2020 julkaistaan tapahtumien osuus, vuonna 2021 kurssit ja harrastukset.

Ennakkomyynti ja Varaamon verkkomaksupilotti (Anneli Kanninen, Joonas Kinnunen, Krista Manner)

Liikuntapalveluissa tenniskentät ja saarten palvelut ovat siirtyneet varattaviksi Varaamon kautta. Lisäksi Helsingin kaupungin taidemuseossa (HAM) sekä liikuntapalveluissa (Kumpulan maauimala ja Yrjönkadun uimahalli) on pilotoitu ennakkomaksamista ja -varaamista kesän ja syksyn aikana.

Liikunnan verkkosivuston palvelumuotoilu + MVP (Päivi Jalava)



Hanke toteutettiin huhti-kesäkuussa 2020. Palvelumuotoiluprosessissa osallistimme yli 1300 henkeä: kaupunkilaisia, kaupungin henkilöstöä ja muita sidosryhmiä kuten seura- ja yritysedustajia (verkkokysely, ryhmähaastattelut ja konseptityöpajat). Kerätyn asiakasymmärryksen avulla uutta verkkosivustoa on suunniteltu eteenpäin. Ensimmäinen julkaisuversio eli MVP (Minimum Viable Product) tulee sisältämään liikunnan palvelukokonaisuuden peruspilareita, kuten liikunnan palvelut ja paikat kootusti sekä karttapalvelun. Ensimmäinen versio sivustosta julkaistaan arviolta keväällä 2021. Myöhemmin palveluun on tarkoitus liittää mahdollisuus henkilökohtaiseen profiiliin ja personoituun sisältöön. Tavoitteena on, että verkkosivuston hakutoiminnon kautta on jatkossa mahdollista löytää myös kaupungissa toimivien seurojen, yhdistysten ja yritysten tuottamia palveluita.

Vene Helsingissä: Admin-käyttöliittymä ja maksaminen sekä roadmap (Joonas Kinnunen)

Kaupungin vene- ja talvisäilytyspaikkoihin liittyvä asiointi (hakemukset, maksaminen) on siirtymässä digitaaliseksi. Liikuntapalvelujen uudesta venepaikkajärjestelmästä esitellään tällä kertaa työntekijöiden käyttöliittymä sekä talvisäilytyspaikan sähköinen maksaminen. Sisältää myös katsauksen syksyllä kehitettäviin ominaisuuksiin.

Linked events ja courses (Lauri Koutaniemi)

Harrastuspassi on peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille suunnattu uusi mobiilisovellus, joka lisää nuorten mahdollisuuksia löytää mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja kokeilla helposti erilaisia harrastuksia. Sovellus jalkautettiin Helsingin peruskouluissa elo-syyskuun 2020 aikana. Harrastuspassissa on mukana Helsingin kaupungin sekä järjestöjen ja yritysten tuottamaa harrastustoimintaa ja etuja, kuten maksuttomia harrastuskokeiluja. Harrastuspassi on yksi niistä Helsingin kaupungin digipalveluista, jotka hyödyntävät sisällöntuotannossaan Linked-tietokantoja. Lue lisää osoitteesta harrastuspassi.fi

Linkki lähetykseen: Helsinki-kanava

Lisätiedot:

Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puh. 040 1943117, tuomas.naakka@hel.fi

Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puh. 040 5681369, essi.eranka@hel.fi

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki ja yksi keino lisätä toimivuutta on digitaalisten palveluiden parantaminen. Digitalisaation tärkeimpiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys ja helppokäyttöisyys. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten mahdollisuuksia elää mielekästä ja merkityksellistä elämää, edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa henkilöstökokemusta ja vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakaspalveluun muun muassa automatisoimalla toisteisia manuaalisia työvaiheita.

Lue lisää digiohjelmasta: Kulttuurin ja vapaa-ajan digitalisaatio-ohjelma

Koko kaupungin digipalveluiden kehittäminen: digi.hel.fi