Helsingin kulttuuriteko 2022 -palkinto Refugee Film Festivalille

Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2022 -palkinto ja kunniamaininnat on jaettu. Palkittavista päättää vuosittain Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto.

5 000 euron arvoisen Kulttuuriteko 2022 -palkinnon sai Refugee Film Festival pakolaisuuden ja maahanmuuton eri näkökulmien esittämisestä elokuvan keinoin. Festivaalin taustajärjestönä vaikuttaa kansalaisjärjestö Turvapaikanhakijoiden tuki ry.

”Festivaalin ydin muodostuu korkeatasoisesta, kansainvälisestä ja monikielisestä elokuvaohjelmistosta sekä aihepiiriin liittyvistä keskusteluista. Festivaali tekee myös tiivistä yhteistyötä turvapaikanhakijataustaisten elokuvantekijöiden kanssa nostaen esiin heidän elokuviaan. Festivaali on tarjonnut myös esitysalustan maahanmuuttajataustaisten tekijöiden elokuville ja toiminut kohtaamispaikkana ja verkostoitumistapahtumana uusille tekijöille. Tämä merkityksellinen ja ajankohtainen kokonaisuus vakuutti kulttuuri- ja kirjastojaoston”, summaa jaoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara.

Kahdelle kunniamaininta

Tänä vuonna jaosto halusi palkita kaksi tahoa kunniamaininnoilla: Kvääristön ja Nuorten Open Mic -tapahtumat.

Kvääristö on perustettu turvalliseksi ja esteettömäksi kahvila-baariksi sekä tapahtuma- ja kulttuuritilaksi. Siellä ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, vaan korostetaan jokaisen ihmisen kunnioittamista ja kannustamista olla oma itsensä. Kvääristössä on järjestetty paljon erilaisia tapahtumia, ja siitä on muodostunut monimuotoisen kulttuurin tärkeä uusi keskus Helsinkiin.

Nuorten Open Mic -toiminta sai puolestaan alkusysäyksensä nuorten runoilloista vuonna 2018. Mukaan lähti myös nuoria tuottajiksi ja esiintyjiksi. Toimintaan kuuluvat niin pääsymaksuttomat ja kuratoidut runoutta, spoken wordia, musiikkia ja yhteiskunnallista keskustelua sisältävät tapahtumat kuin myös kirjoittamisen ja esiintymisen työpajat. Nuorten Open Mic huolehtii esiintyjilleen kunnolliset esiintymispalkkiot, ja se on sitoutunut mahdollistamaan tapahtumiin osallistuville uusia työmahdollisuuksia. Nuorten Open Mic -tapahtumien seuraajat ovat päässeet nauttimaan kunnianhimoisista esityksistä, joissa esiintyjät laittavat itsensä rohkeasti likoon.

Kulttuuriteko 2022 -palkinto ja kunniamaininnat luovutettiin palkittaville Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan järjestämässä palkitsemistilaisuudessa elokuvateatteri Orionissa Helsingissä 23.1.2023.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää vuosittain kulttuuritekopalkinnon merkittävälle ja uudenlaiselle kulttuuriteolle tai -hankkeelle, jonka vaikutukset kohdistuvat Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa kaupunkitilaa tai toimintatapaa tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Suuri tai pieni kulttuuriteko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. Kaupunki on myöntänyt kulttuuritekopalkintoja vuodesta 2009 lähtien.

Pääkuvassa Refugee Film Festivalin tuotantoryhmää hetkeä ennen vuoden 2022 festivaalin aukeamista. Kuvassa keskellä avajaispuheen pitänyt aktivisti Rojin Birzoi. Muut vasemmalta tuottaja Mete Sasioglu, tulkki ja organisaattori Rahim Alizada, festivaalijohtaja Anna Korhonen, tiedottaja Outi Popp ja koordinaattori Siiri Matinpuro. Takarivissä festivaalin työntekijät Okko Ahre, Joonas Koivula, Okko Huopainen ja Nina Kantoniemi. © Refugee Film Festival