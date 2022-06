Helsingin liikenteen päästövähennystavoite ei toteudu nykyisillä toimenpiteillä – uusia selvitetään

Helsingin kaupunki on hiilineutraaliustavoitteen puitteissa sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjen määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupungissa on pantu täytäntöön useita ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä, mutta konsultointiyritys WSP:llä teetetty tuore selvitys osoittaa, että nykyisten toimien vaikutus on tavoitteeseen nähden liian hidasta.

Hiilineutraali Helsinki -työssä tavoitellaan, että vuonna 2030 liikenteen CO2-päästöjä tuotetaan vain noin 220 000 tonnia, mutta laskelman mukaan päästövähennystavoitteesta jäädään nykyisillä päätöksillä 30 prosenttiyksikköä jälkeen. Laskelman mukaan nykyisillä toimenpiteillä tavoitetta ei saavuteta edes vuonna 2040.

”Luvut puhuvat puolestaan. Tilanne näyttää tavoitteen kannalta hyvin synkältä, ja kaupungin on käytettävä nopealla aikataululla koko keinovalikoimaansa, jotta tavoitteiseen voitaisiin päästä”, päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen toteaa.

Laskelma pohjautuu Helsingin seudun liikennemalliin, jossa on otettu huomioon kaupungin ilmastotavoitteisiin ja kestävään kasvuun pyrkivät toimet, kuten kaupunkirakenteen tiivistäminen ja raideliikenteen kehittäminen. Lisäksi laskelmassa on huomioitu autokannan uusiutumisen ennuste sekä sähköautojen osuuden kasvu valtakunnallisten ennusteiden mukaisesti.

Vaikka päästöt vähenevätkin merkittävästi, tehdyt päätökset eivät laskelman mukaan ehdi vaikuttaa riittävästi vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki aikookin tehdä tänä vuonna selvityksen, jossa esitetään vaikuttavimmat keinot liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

”Erityisesti autoliikenteen suoritteeseen pitää löytää vaikuttavia keinoja ja varmistaa autolle vaihtoehtoisten kulkutapojen houkuttelevuus. Joukkoliikenteen palvelutaso ja kilpailukykyinen hinnoittelu ovat asioita, joista tulee pitää kiinni”, liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heikki Palomäki sanoo.

Valtaosa liikenteen päästöistä Helsingissä syntyy henkilöautoista. Vaikka raskaan kaluston päästöt ovat ajoneuvokohtaisesti isommat, niiden suorite- eli liikennemäärä on huomattavasti henkilöautoilua pienempi. Yhteensä liikenteen osuus Helsingin kaupungin päästöistä on noin 20 prosenttia.