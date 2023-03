Helsingin Messukeskus ja Mall of Tripla yhdistävät voimansa Pasilan alueen vetovoiman vahvistamiseksi

Vahvat helsinkiläiset toimijat Messukeskus ja Tripla ovat aloittaneet läpi vuoden jatkuvan yhteistyön palvellakseen yhteisiä asiakkaitaan monipuolisemmin. Yhteistyö tuo hyötyä ja etuja molempien toimijoiden asiakkaille.

Monimuotoinen yhteistyö näkyy muun muassa lippuetuina ja messutarjouksina molempien toimijoiden asiakkaille, elämyksellisinä ohjelmayllätyksinä Triplassa ja messuteemoista inspiroituneita promootiopisteitä ja aktivointeja kauppakeskuksen liikkeissä. Yhteisenä tavoitteena on myös kehittää Pasilan alueen saavutettavuutta esimerkiksi opastein ja toimivin pysäköintipalveluin.

- Triplan ja Messukeskuksen naapuruudessa yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Pasila on jo nykyisellään melkoinen tapahtumahub, mutta yhdessä me kaksi Pasilan maamerkkiä voimme tehdä alueesta vielä paljon sykkivämmän ja elinvoimaisemman, sanoo Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

- Pasilasta on kehittynyt viime vuosien aikana urbaani ja eloisa asuinalue, joka tulee tulevaisuudessa entisestään vahvistamaan rooliaan monipuolisena palvelujen tarjoajana. On molempien etu, että voimme tarjota kokonaisvaltaisempia elämyksiä kuluttajille ja kehittää alueesta entistä ainutlaatuisemman, sanoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.

Tapahtumat tuovat viihtyisyyttä ja vetovoimaa Helsinkiin

Elävä kaupunkikulttuuri tapahtumineen, matkailijoineen ja palveluineen on Helsingille tärkeä tavoite. Niin Messukeskus kuin Tripla ovat kaupunkia elävöittäviä kohtaamispaikkoja, joissa voi viettää aikaa, kokea uutta ja nauttia palveluista ja elämyksistä.

Helsingin Messukeskus ravintoloineen ja hotelleineen on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli, jossa järjestetään vuosittain kymmenittäin messuja, kokouksia, kongresseja, yritystapahtumia ja konsertteja. Messukeskuksen tapahtumat tuovat Pasilaan liki miljoona vuosittaista kotimaista ja kansainvälistä kävijää.

Mall of Tripla puolestaan on kolmen korttelin kokonaisuus, joka tarjoaa ostosmahdollisuuksia lähes 250 liikkeessä ja lisäksi hotellipalveluja, toimistotilaa, asuntoja sekä pysäköintilaitoksen ja elämyskeskuksen. Vuonna 2022 Pohjoismaiden parhaimmaksi kauppakeskukseksi valitun Triplan läpi virtaa päivittäin kymmeniä tuhansia matkustajia, sillä Pasilan asema on osa kauppakeskusta.

