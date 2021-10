Helsingin MP 22 -messujen merkitys kasvaa

MP 22 -messut kokoaa motoristit ja alan yhteen helmikuussa

Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Moottoripyörämessut on motoristien kohtaamispaikka ja tapahtuma, johon tullaan joka vuosi. ”Moottorienpyörien myynti on kasvanut viime vuodesta. Käytettyjä pyöriä on lisäksi ostettu paljon ja niistä on ollut jopa pulaa. Moottoripyöräilystä on tullut entistä suositumpaa vapaa-ajan ja etätöiden lisääntyessä. Kun tapahtumat ja ravintolat ovat olleet rajoitusten piirissä, on ollut helppo lähteä ajelulle”, kertoo Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Jarkko Tuomisto. ”Ensi helmikuussa moni varmasti suunnittelee moottoripyörän vaihtamista uudempaan ja on tulossa messuille. MP-messut on vahvasti kaupallinen tapahtuma, jossa kauppa käy.”

MP-messuilla on koeajorata, jossa motoristit pääsevät koeajamaan uusia moottoripyörämalleja ja vertailemaan niitä. Messuille varataan nyt osastoja tiuhaan tahtiin ja ohjelmaa suunnitellaan kovalla tohinalla. Kahden vuoden tauon jälkeen on taas paljon virtaa ja ideoita. ”MP-messut on kävijöille vahvasti elämyksellinen tapahtuma. Tahdomme tarjota motoristeille taas laadukkaan moottoripyörätapahtuman ja hienoja hetkiä moottoripyörien parissa”, kertoo tapahtumasta vastaava Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Viime vuonna emme päässeet järjestämään tapahtumaa, joten tapahtumaa odotetaan nyt kovasti. Messuilla esitellään moottoripyörien ja mopojen lisäksi kattavasti varusteita ja tarvikkeita sekä moottoripyörämatkailua.”

Petrol Circus Custom Bike Show’n pyörähaku käynnistyy

MP-messujen yhteydessä järjestetään rakennettujen moottoripyörien näyttely, jossa kisataan mittavista rahapalkinnoista. Tuottaja Japi Åström käynnistelee juuri pyörien hakua. Näyttelyyn voi hakea mukaan vuoden vaihteeseen asti lähettämällä viesti, oma puhelinnumero ja kuvamateriaalia petrol.circus@pp.inet.fi Odotettavissa on taas monimuotoinen näyttely, jossa on esillä myös paljon nuorten rakentamia moottoripyöriä ja mopoja. Petrol Circus avaa vuosittain rakennettujen moottoripyörien näyttelykauden ja rakentajat pääsevät vihdoin kohtaamaan pitkän uurastuksen jälkeen. Nyt kahden vuoden tauon jälkeen on jännittävää nähdä, millaisia moottoripyöriä on talleissa rakennettu tänä aikana. Yksi esiteltävä moottoripyörä on jo tiedossa ja se on Janne Anttilan Monowheel, joka voitti moottoripyörärakentajien kesäkisan MP-messujen sosiaalisen median kanavissa. Sen rakentamista voi seurata instagramissa @woodlegchoppers.



Messukeskus järjestää MP Moottoripyörämessut Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta vuosittain Messukeskuksessa. MP 22 -messut järjestetään 4. – 6.2.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.MP-messut järjestettiin edellisen kerran vuonna 2020 ja silloin messuilla vieraili yli 55 000 motoristia.

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Niko Kantola, puh. 0400 747 542, niko.kantola@messukeskus.com

Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj Jarkko Tuomisto, puh 044 539 8881, jarkko.tuomisto@ktm.com

Japi Åström, puh. 040 507 7097

