Helsingin NMKY rakentaa oman koripalloareenan

Namika Areena on Helsingin NMKY:n Tukisäätiön rakennuttama noin 3500m2 uusi liikuntaolosuhde Helsingin Pakilaan. Areenan rakentaminen alkaa tulevana kesänä. Areena tulee palvelemaan Helsingin NMKY:n monipuolista lasten ja nuorten toimintaa sekä Pakilan peruskoulun liikunnanopetusta.



- Helsingin NMKY on Suomen suurin koripalloseura. Areenan suunnittelua on ohjannut etenkin juniorikoripallon tarpeet. Namika Areena on vuonna 2023 valmistuessaan luonteva jatke Helsingin NMKY:n rooliin koripallon suunnannäyttäjänä, Namika Areenan toimitusjohtaja Ulla Huhtinen sanoo.



Areenan kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa. Areenan rakentamisen mahdollistaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö, jonka varallisuus muodostuu Hotel Arthurin liiketoiminnan voitosta sekä kiinteistöomistuksista. Namika Areenan päävuokralaisia ovat Helsingin NMKY ja Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.



- Namika Areena tuo alueelle paljon uusia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia ja ulkotiloja kehitetään käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Namika Areena tuo ensiluokkaiset harjoitusolosuhteet etenkin juniorikoripallon tarpeisiin, tilojen ollessa samalla muuntautumiskykyiset ja monikäyttöiset. Tilaratkaisut ovat turvalliset ja liikkumaan motivoivat, tilaratkaisuilla halutaan vahvistaa areenan käyttäjien yhteisöllisyyden kokemusta, Huhtinen tähdentää.



Namika Areenan rakentajana toimii NCC ja suunnittelutyön tekee Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen.