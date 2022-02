Helsingin nuorisoneuvostolle valittiin uusi hallitus

Helsinki tarjoaa talvilomalla lapsille ja nuorille kymmenittäin maksuttomia tapahtumia ja tekemistä 16.2.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Talvilomaviikon aikana Helsingissä on kymmeniä nuorille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. Suurin osa kaupungin talvilomaohjelmasta on maksutonta ja maksullisetkin elämykset ovat edullisia. Koko talviloman tarjonta on koottu yhteen uudelle nuorten.helsinki-sivustolle, joka kokoaa jatkossa yhteen kaikki kaupungin nuorille suunnatut palvelut. Talvilomaa vietetään Helsingissä tänä vuonna 21.-27.2.