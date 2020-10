Helsingin nuorisopsykiatrian osastoilla lähdetään vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle – lahjoituksella tuetaan nuorten henkistä hyvinvointia

Museokortti lahjoitti Helsingin Psykiatriakeskuksen nuorisopsykiatrian osastojen käytettäväksi 50 Museokorttia Maailman mielenterveyspäivän kunniaksi. Lahjoituksella tuetaan nuorten kuntoutusta ja henkistä hyvinvointia. Kulttuurin ja taiteen mielenterveyttä edistävä vaikutus ja merkitys hyvinvoinnin tukemisessa on todettu lukuisissa tutkimuksissa.

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä koko Suomessa. Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä, ja myös joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen, kertoo Mieli Suomen Mielenterveys ry.

Etenkin nuorten mielenterveysongelmien määrät ovat kasvussa, ja tutkimusten mukaan yhä useampi nuori saa psykiatrisen diagnoosin. TAYS:in mukaan jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö. Myös raskas koronakevät näkyi mielenterveyden tuen kasvaneena tarpeena ja lisäsi merkittävästi yhteydenottoja Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimeen.

Museokortti osallistui 10. lokakuuta vietettävän Maailman mielenterveyspäivään lahjoittamalla 50 korttia Helsingin Psykiatriakeskuksen nuorisopsykiatrian osastoille. Lahjoituksella tuetaan nuorten kuntoutusta ja henkistä hyvinvointia.

– Olemme ennen koronarajoituksia tehneet nuorten kanssa retkiä niin pääkaupunkiseudun kuin lähikaupunkienkin museoihin lisätäksemme nuorten kokemaa hyvinvointia mutta myös yleissivistystä. Samalla olemme harjoitelleet yleisissä tiloissa toimimista sekä altistaneet nuoria erilaisille kokemuksille, osastonhoitaja Saija Tarvainen kertoo.

Kulttuuri tukemassa hyvinvointia: ”Museoretket ovat iso osa kuntoutusosastojen toimintaa”

Kulttuurin ja taiteen parissa vietetyn ajan merkitys hyvinvoinnin tukemisessa on todettu useissa tutkimuksissa. Tutkimukset osoittavat myös kulttuuri- ja taidetoiminnan edistävän positiivista mielenterveyttä ja tuovan tukea mielenterveyden haasteissa pärjäämiseen. Kulttuuri voi parantaa mielialaa ja vähentää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta sekä muita negatiivisia tunteita.

Psykiatriakeskuksen nuorisopsykiatrian viidellä osastolla on hoidossa jatkuvasti 50–70 nuorta, jotka ovat iältään 13–17-vuotiaita.

– Suuntaamme nuorten kanssa retkille viikoittain, ja pyrimme normalisoimaan nuorten liikkumista yleisillä paikoilla. Syrjäytyneiden, kiusattujen ja ahdistuneiden nuorten osalta liikkuminen normaalissa ympäristössä on todella palkitsevaa, Psykiatriakeskuksen nuoriso-ohjaaja Joni Haavisto kertoo.

Haavisto kertoo yllättyneensä siitä, että nuoret haluavat aidosti käydä museoissa. Pölyttynyt mielikuva museoista on karissut myös Haavistolta nuorten museoinnon sekä hienoiksi koettujen museoelämysten myötä.

– Kun itse olin nuori, niin ei olisi tullut mieleenkään mennä museoon. Nuoret ovat avanneet silmiäni siitä, mitä kaikkea museot nykyään ovat. Niissä on todella hienoja juttuja, Haavisto kuvailee museosuhtautumisensa muuttumista.

Osastojen hoitajat kyselivät nuorien mietteitä museoharrastuksesta. Monen nuoren kohdalla museoissa käyminen läheisten kanssa on ollut jo mukana arjessa. Kiinnostus museoita kohtaan on alkanut, kun on päässyt omatoimisesti museovierailuille, sillä koulujen kanssa museoissa käyminen on tuntunut sen sijaan pakollisesta.

Nuoria museoteemoista erityisesti kiinnostaa taide, luonto ja historia. Taidenäyttelyt ja kansallisaarteet vetävät puoleensa kuin myös valokuvanäyttelyt, sillä valokuvaaminen kiinnostaa osaston nuoria.

– Meillä kun on hoidossa kovasti syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, tuntuu, että museoretket ovat iso osa kuntoutusosastojen toimintaa, niin sanottuja matalan kynnyksen retkiä, joihin on suhteellisen helppo saada arkoja nuoria mukaan, Haavisto jatkaa.

Maailman mielenterveyspäivä on kansainvälinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta mielenterveyteen liittyvistä asioita vuosittain 10. lokakuuta. Vuoden 2020 mielenterveyspäivän teemana on kuunteleminen.

Museokortin vuoden 2020 budjettiin varattiin 50 Museokortin lahjoitus (3 450 euroa) valitulle taholle, jonka toiminta tukee kulttuuria ja hyvinvointia. Tänä vuonna lahjoituksen saajaksi valittiin Helsingin Psykiatriakeskuksen nuorisopsykiatrian osastot.

Museokortti (69€) on vuoden mittainen pääsylippu yli 300 museokohteeseen ympäri Suomen, Ahvenanmaalta Inariin. Museokortilla voi kokea suurimmat ja merkittävimmät museot, tiedekeskukset ja muut paikalliset aarteet. Nähtävää riittää niin taiteen, tieteen, historian, luonnon kuin myös designin ja tekniikan parissa.

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa tukea ja apua valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Puhelimeen vastaavat kriisityöntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. Soittaa voi nimettömänä.



Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 suomen kielellä 24/7.