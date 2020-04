Helsingin nuorisotyö toimii vappuna digitaalisissa kanavissa – Tiivistämön striimissä nähdään nousevia tähtiä

Helsingin nuorisotyö toimii vappuna vahvasti digitaalisissa kanavissa. Vappuna erityistä huolta aiheuttaa niiden nuorten tilanne, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi omassa kodissaan ja Helsingin nuorisopalvelut ovat tänäkin vappuna nuorten tukena. Nuorisotyöntekijät tarjoavat vappuna nuorille yksilöllistä tukea ja aktivoivat nuoria sosiaalisen median ja verkkosisältöjen kautta. Keskusteluapua on tarjolla myös SekasinChatissa. Suvilahden Tiivistämö striimaa nousevien nuorten artistien esityksiä vappuaattona ja vappupäivänä.

Helsinkiläisiä kehotetaan välttämään kokoontumista ja pysymään kotona myös vappuna. Nuorille löytyy vappuna verkosta paljon ohjelmaa mm. konsertteja, tubettajien ja vlogaajien omia sisältöjä sekä alueellisten nuorisotalojen kehittämää toimintaa. Vertaisohjaajat, eli nuorten ohjaamiseen koulutetut vapaaehtoisnuoret, suunnittelevat ja tuottavat yhdessä nuorten kanssa nuoria kiinnostavia aktiviteetteja sosiaalisen median kanaviin. Nuorisotalojen pääasialliset some-kanavat ovat Instagram, Whatsapp, SnapChat ja Discord.



Digitaalisessa nuorisotyössä on myös huomioitu yksilöllisen tuen tarve etenkin vapun aikana. Yksilöllisellä tuella tarkoitetaan nuorelle annettavaa henkilökohtaista tukea, reagointia huolta herättävissä tilanteissa ja nuoren tarpeiden hahmottamista. Vappuna nuoret saavat keskusteluapua myös valtakunnallisessa SekasinChatissa, jonka päivystykseen Helsingin nuorisopalvelut on tänä keväänä kouluttanut 33 nuoriso-ohjaajaa. SekasinChat on auki arkisin ja arkipyhinä klo 9-24.



Nousevat nuoret talentit Tiivistämön livestriimissä



Etävapun viihdykkeeksi Helsingin kaupunki toteuttaa yhdessä kumppaneiden kanssa monipuolisen ohjelmakattauksen, josta löytyy runsaasti kiinnostavaa sisältöä myös nuorille. Ohjelma on nähtävissä osoitteessa helsinkikanava.fi



Vappuaaton starttaa klo 17.45 perinteinen Mantan lakitus, joka toteutetaan virtuaalitodellisuudessa ja ilta jatkuu klo 19 JVG:n keikalla Virtuaalisessa Helsingissä. Keikalle voi osallistua kotisohvalta oman avattaren eli virtuaalihahmon avulla.



Suvilahden Tiivistämö striimaa vappuaaton viihdykkeeksi improvisaatioteatteria sekä räppikeikan. Klo 21 nähdään Stella Polariksen Improvisoitu Vappu, hulvattoman hauska musiikkipitoinen ja interaktiivinen improesitys, jossa katsoja pääsee vaikuttamaan esityksen kulkuun omalta kotisohvalta! Improvisaatiossa ei ole käsikirjoitusta, sillä esitys syntyy esiintyjien ja katsojien yhteistyöllä.



Illan päätteeksi klo 22 D.R.E.A.M.G.I.R.L.S-räpshowssakin loistanut räppäri ja DJ Yeboyah valtaa Tiivistämön lavan. Yeboyahin 2017 ilmestynyt debyyttisingle “Broflake” nosti hänet heti yhdeksi lupaavimmista tulevaisuuden tähdistä ja kesällä 2019 ilmestynyt visuaalinen Elovena-EP poiki artistille Emma-ehdokkuuden “Vuoden tulokas” -kategoriassa sekä TOP5-sijoituksen YleX:n Läpimurto-listalla.



Perjantaina 1.5. klo 15 alkaen Tiivistämö Livessä esiintyy r&b-, hiphop- ja räp-artisteja. Lavalla nähdään muun muassa laulaja-lauluntekijä Ilona Gill, räppiä ja poppia sekoittava Renée Böök, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S-kollektiivista tuttu r&b-artisti Nisa, Talent Suomessa ihastuttanut pianisti-laulaja Elo Umukoro sekä Basson Nosteen voittanut Kieran Atticus.

Vappupäivän päätteeksi klo 18 Tiivistämön lavalla rokkaa Marjo Leinonen & Viranomaiset -yhtye, jonka biiseissä groove root-musiikki yhdistyy punkin ja hippisoulin notkeaan imuun.

Stella Polaris to 30.4. klo 21

Yeboyah! to 30.4. klo 22

Tiivistämö Live pe 1.5. klo 15

Marjo Leinonen & Viranomaiset pe 1.5. klo 18



helsinkikanava.fi

https://sekasin247.fi/