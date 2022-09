Helsingin Pelastuskoulun juhlaseminaarissa painotettiin toiminnan jatkuvuuden tärkeyttä

Juhlaseminaarissa puhuneet kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja pelastuskomentaja Jani Pitkänen Helsingin kaupungilta olivat yksimielisiä siitä, että pelastuskoululla on merkittävä tehtävä ja perusteltu sekä hyvin harkittu rooli osana Helsingin kaupungin pelastuslaitosta sekä helsinkiläisten turvallisuuden kehittäjänä ja varmistajana.

- Helsinkiläisten näkökulmasta keskeisin hyöty Pelastuskoulusta on tietenkin se, että täällä työskentelee osaavia pelastajia jatkossakin. Pelastuskoulu on keskeinen työvoiman saatavuuden takaaja ja sellaisena haluamme nähdä sen myös jatkossa. Koulutuksen jatkuminen tekee kasvavan kaupungin pelastustoimen henkilöstötarpeeseen vastaamisen mahdolliseksi; jos täällä ei olisi koulutusta, rekrytointi Helsinkiin todennäköisesti vaikeutuisi merkittävästi, sanoi juhlapuheen esittäjä, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

- Pelastajapula on erityisesti Helsingin haaste. Koulumme on työelämälähtöinen ja ketterästi toimiva oppilaitos, josta valmistuu virkatutkinnon suorittaneita ammattilaisia niin normaaliolojen kuin poikkeusolojenkin pelastustehtäviin. Helsingin kaupungin strateginen linja kouluttaa kaikki pelastajat perustason ensihoitajiksi on ollut toimiva. On tärkeää, että meillä säilyy toimilupa sekä tarvittava rahoitus ja resurssit tämän toiminnan ylläpitämiseen, painotti pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

- Hyvinvointialueet tai ei — Stadin Brankkarit ovat jatkossakin Stadin Brankkareita. Helsingin Pelastuskoulu tuottaa tulevaisuudessakin osaavia pelastajia alueelliseen ja kansalliseen tarpeeseen. Pelastajia, jotka tuntevat pääkaupungin haasteet ja erityisolosuhteet, vakuutti kansliapäällikkö Sarvilinna puheensa lopuksi.

Helsingin Pelastuskoulu on osa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen osaamiskeskusta. Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä, ja sen virkatutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla. Pelastuskoulun toiminta perustuu valtion myöntämään toistaiseksi voimassa olevaan toimilupaan.