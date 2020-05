Helsingin pelastuslaitoksen johtoon valittiin Jani Pitkänen

Helsingin kaupunginhallitus päätti 18.5. kokouksessaan ottaa tradenomi (YAMK) Jani Pitkäsen Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan. Pelastuskomentaja johtaa Helsingin pelastuslaitoksen monimuotoista toimintaa, johon sisältyvät pelastustoiminta, ensihoito, onnettomuuksien ehkäisy, varautuminen ja väestönsuojelu. Pitkänen on toiminut pelastuskomentajan viransijaisena lokakuusta 2019 alkaen ja avoimen viran hoitajana 1.2.2020 alkaen.

Pitkänen on työskennellyt Helsingin pelastuslaitoksen pelastusjohtajana vuodesta 2018. Hänellä on monipuolinen kokemus kaikilta pelastustoiminnan esimiestasoilta Helsingin pelastuslaitoksessa. Lisäksi Pitkäsellä on tämänhetkisen toimintaympäristön vankka tuntemus ja hän tuntee pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen kohdistuvat odotukset ja haasteet.

Pitkänen on aiemmin toiminut pelastuslaitoksella aluepäällikön, palomestarin, paloesimiehen ja palomiehen tehtävissä. Palomestarina hän ehti olla 13 vuotta, jolloin hänen asiantuntemuksensa keskittyi Helsingin maanalaisiin tiloihin ja tunneleihin ja asiantuntijatyöhön. Vuodesta 2007 alkaen hän on lisäksi toiminut oman toimensa ohella Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijana ja Finn Rescue Teamin joukkueenjohtajana.

Pitkäsellä on tradenomin tutkinto (YAMK) turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa Laurea ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän on suorittanut turvallisuuden erikoisopintojen opintokokonaisuuden Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2007.

Määräajassa pelastuskomentajan virkaan jätti hakemuksensa 22 henkilöä.

Kouluille esitetään uusia väistötiloja Arkadiankadulta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Arkadiankatu 24 kiinteistön sekä Hiekkarannantien paviljonkien vuokraamista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. Tiloja käytettäisiin koulujen väistötiloina koulujen perusparannusten aikana seuraavan 15 vuoden aikana.

Ensimmäisenä tiloihin siirtyisi Taivallahden peruskoulun toiminta, jossa perusparannus toteutetaan vuosina 2022–2024. Tämän jälkeen Arkadiankatu 24 kiinteistöä on tarkoitus käyttää vuorollaan Zacharias Topeliusskolanin ja Töölön ala-asteen, Ressun peruskoulun, Meilahden yläasteen, Snellmanin ala-asteen ja Tölö Gymnasiumin väistötiloina.

Väistötilojen sijoittaminen samaan kiinteistöön on kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Tilojen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 136 000 euroa.

Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

