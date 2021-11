Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintapäälliköksi on valittu Pekka Itkonen

Virka oli julkisesti haettavana 27.9. - 18.10.2021. Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa seitsemän henkilöä, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot, mutta joista kolmelta puuttui virkaan vaadittava kokemus pelastustoimen riskienhallinnan ja onnettomuuksien ehkäisyn johtamistehtävistä. Lisäksi yksi hakija perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Pekka Itkonen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 2012 ja opiskelee tällä hetkellä Aalto EE:ssä Helsingin kaupungin EMBA-johtamisohjelmassa (Executive Masters of Business Administration). Pekka Itkonen on vakinaisessa virassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkönä 1.1.2019 alkaen ja on sitä ennen toiminut pelastustoimen suunnittelupäällikkönä 17.1.2017 – 31.12.2018, tutkimuspäällikkönä 7.5.2015 - 16.1.2018 ja tutkijana ja apututkijana Suomen Ympäristökeskuksessa 1.10.2012 – 6.5.2015.

Lisätietoja:

Pelastuskomentaja

Jani Pitkänen

p. 050-433 6905