Helsingin pelastuslaitos valmistautuu talvimyrskyyn ja varoittaa huonosta säästä

Helsingin pelastuslaitokselta viisi ensihoitoyksikköä Ukrainaan 28.11.2022 20:11:49 EET | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.11.2022 lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viisi ensihoitoyksikköä. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut lahjoitettavat yksiköt, joista neljä on vuosimallia 2016 ja yksi vuosimallia 2014. Lahjoituksen arvo on noin 60.000 euroa.