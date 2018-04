Helsingin peruskoulujen A1-kielten tuntijako ja koulukohtaiset A2-kielet päätetty

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.4. suomenkielisen perusopetuksen A1-kielen tuntijaosta. Kaikille koululaisille yhteistä A1-kieltä opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisellä vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja kaksi vuosiviikkotuntia toisella vuosiluokalla 1.8.2019 alkaen. Jaosto päätti myös 4. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen koulukohtaisista kielivaihtoehdoista.

Kielen opiskelun varhentaminen kumpuaa strategiasta

Helsingin nykyisessä kaupunkistrategiassa on päätetty, että helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan ja ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen eli A1-kielen opetus aloitetaan kaupungissa tulevana syksynä jo ensimmäiseltä luokalta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi jo 19.12.2017 kieliohjelman varhentamisen ja koulukohtaiset A1-kielet. Tällä turvataan helsinkiläisille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella monipuolisesti vieraita kieliä perusopetuksen aikana. Kielenopetuksen varhentamisen ansiosta kaikilla oppijoilla on mahdollisuus opiskella kaksi vuotta pidempään ensimmäistä vierasta tai toista kotimaista kieltä. Kielen opetuksen aloittaminen ensimmäiseltä luokalta alkaen on pedagogisesti perusteltua. Alkuopetuksessa aloitettu kielenopiskelu tukee suullisen kielitaidon kehittymistä ja vieraan kielen äänteiden oppimista sekä tukee oppijan omien kielellisten ja kulttuuristen identiteettien rakentumista. Kaksi vuosiviikkotuntia oppijan kahtena ensimmäisenä kouluvuotena takaavat oppilaalle hyvät mahdollisuudet kehittää suullista kielitaitoa ja harjoitella yleisiä kielenoppimisen taitoja. Uuden kielen omaksumisen kannalta on myös tärkeää kuulla ja harjoitella uutta kieltä useamman kerran viikon aikana.



A1-kielen tuntikertymä kasvaa

Esitetyn ja päätetyn tuntijaon myötä A1-kielen tuntikertymä on vuosiluokkien 1-6 päätteeksi 13 vuosiviikkotuntia ja perusopetuksen päätteeksi 20 vuosiviikkotuntia. Tämä on yhteensä 4 vuosiviikkotuntia enemmän kuin valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon mukainen minimituntimäärä. A-kielten tuntijakoesityksen valmisteluprosessin osana on järjestetty alueellisia ja koulukohtaisia vanhempain- ja asukasiltoja, kuultu oppilaita ja järjestetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla opettajien ja rehtoreiden työpajoja. Lisäksi asiasta on käyty keskustelua HELVARY ry:n edustajien kanssa.



Koulukohtaiset A2-kielet päätetty ja julkaistu Koulujen A1-kielten tarjonnan muututtua, myös koulujen A2-kielten tarjonta oli syytä tarkistaa. Helsingissä on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen kaikilla alueilla, minkä myötä osa kouluista onkin lisännyt opetettavien kielten valikoimaa. Suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan hyväksyä myös 4. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen koulukohtaisesta tarjonnasta. Helsingin kaupungin kouluissa opetettavat A2-kielet ovat ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä ja kiina.



Vapaaehtoisen A2-kielen varhentamista selvitetään

Tuntijaon valmisteluprosessin aikana huoltajat, opettajat ja rehtorit ovat ilmaisseet huolensa vapaaehtoisen A2-kielen aloittamisen ajankohdasta ja sen tuntikertymästä perusopetuksen aikana. Heidän näkemyksensä on, että A2-kielen opiskelu tulisi aloittaa 3. luokalta ja tuntikertymän olla lähempänä A1-kielen tuntikertymää. Helsingissä A2-kielen opiskelu alkaa 4. luokalta ja sen tuntikertymä on vuosiluokkien 1–6 päätteeksi 6 vuosiviikkotuntia ja perusopetuksen päätteeksi 12 vuosiviikkotuntia. A1- ja A2-kielten hyvän osaamisen kuvaus kuudennen luokan lopussa ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat molemmissa A-kielissä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla selvitetään A2-kielen opetuksen aloittamista kolmannella luokalla nykyisen neljännen luokan sijaan, sen vaikutuksia kieliohjelmaan ja tuntijakoon sekä mahdollisia lisäkustannuksia.



Kaksikielistä opetusta ja kielikylpyopetusta lisätään

Suomenkielinen jaosto päätti myös muun muassa kaksikielisen suomi-englanti –opetuksen sekä ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentamisesta 1.8.2019 alkaen. Vesalan ja Laajasalon peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti –opetusta, jossa kohdekielellä annettavan opetuksen määrä on vähintään 25 % koko perusopetuksen oppimäärästä. Itäkeskuksen peruskoulussa, Merilahden peruskoulussa, Kannelmäen peruskoulussa ja Siltamäen ala-asteen koulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti –opetusta, jossa kohdekielellä annettavan opetuksen määrä on alle 25 % koko perusopetuksen oppimäärästä. Hiidenkiven peruskoulussa aloitetaan ruotsin kielen kielikylpyopetus eli tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa toisen kotimaisen kielen varhaista täydellistä kielikylpyopetusta.



Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-suomenkielinen-jaosto-paatostiedotteet&year=2018