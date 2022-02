Helsingin pitkäkestoinen terveysalan hautomo-ohjelma hakee lupaavia startupeja

Malmin entinen lentokenttä on avattu virkistyskäytölle 2.2.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Malmin entisen lentokentän alue on tänään avattu kaupunkilaisille. Kentän aidatulle alueelle voi tästä hetkestä eteenpäin kulkea vapaasti viiden jalankulkuportin kautta. Tarjolla on muun muassa matkaluistelua. Moottoriajoneuvolla ajaminen kenttäalueella on kielletty.