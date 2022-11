Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Susanna Hastille teoksesta Ruumis/huoneet

Ote raadin perusteluista:

"Hastin teoksessa henkilökohtainen kokemus nojautuu laajaan yhteiskunnalliseen, kirjalliseen ja filosofiseen aineistoon. Tätä taustaa vasten käy selväksi, että kerronnassa ei ole kysymys yhden ihmisen uhriutumisesta, vaan alistavasta ja väkivaltaisesta rakenteesta, joka ei tunnu muuttuvan ollenkaan, vaikka sivistystaso mukamas nousee. 'En kaivele menneisyyttä, jotta saisin todisteita, todistajia ja asian päätökseen. Kaivelen, koska en jaksa enää säilyttää salaisuuksia', teoksen keskushenkilö arvioi. Hän häpeää jotain sellaista, josta hän ei muista juuri mitään ja samaan aikaan aivan liian paljon. Jotakin sellaisesta, jota hänelle tehtiin keskenkasvuisena toistuvasti. Silti jokin sai hänet palaamaan itse yhä uudestaan piinaajiensa luokse. Kuka se minä olin, romaani tutkii. Kuka olen nyt? Hastin romaani osuu meihin kaikkiin: vaikka tiedämme, mitä rikollista aivan liian monille lapsille tapahtuu, olemme mieluummin ajattelematta sitä, koska siten meidän on helpompi tuudittautua arkeemme. Ja siksi seksuaalinen hyväksikäyttö jatkuu. Ruumis/huoneet tekee näkymätöntä näkyväksi. Samalla se osoittaa, että häpeän tunteesta voi päästä eroon. Kuten myös sen, että väkivalta ei ole koskaan kohteen syy."

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J.H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä. Raatiin kuuluivat toimittajat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Susanna Laari ja Antti Majander (pj.) ja kirjailija Eino Santanen sekä tunnustuksen viime vuonna romaanilla Sinun, Margot voittanut Meri Valkama.

Susanna Hast (s.1981) on Helsingissä asuva kirjoittaja, tutkija ja lauluntekijä. Hän on väitellyt Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ja päätynyt tutkijaksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun, jossa hän toimii taiteellisen tutkimuksen dosenttina sekä tuntiopettajana tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmissa. Työssään hän on perehtynyt sodan kokemukseen, myötätuntoon ja ruumiillisuuteen.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi