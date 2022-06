Helsingin seudun startup-ekosysteemi tuotti arvoa 23 miljardin euron edestä kahdessa ja puolessa vuodessa

Helsingissä on hyvät edellytykset oppimisteknologia-alan yritysten kasvulle 15.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti koulutuksen huippumaana. Koulutusta on kuitenkin ollut aiemmin vaikea laajemmin tuotteistaa ja viedä kansainvälisille markkinoille. Kehittyvä oppimisteknologia-ala on halunnut vastata haasteeseen ja ekosysteemin puuttuvia palasia täyttämään on perustettu uusia toimijoita. Oppimisteknologia-alan ekosysteemi tarjoaakin nyt Helsingissä palveluita yrityksille koko niiden kehityspolulle. Palvelut koostuvat muun muassa esihautomosta, kiihdyttämisen palveluista, toimialan järjestöstä, pääomarahastosta, tapahtumista ja yhteisöistä.