Helsingin seudun, Tallinnan ja Tarton joukkoliikennelippuja saa nyt yhdestä sovelluksesta

Helsingin seudun liikenteen HSL:n kertalippuja voi nyt ostaa uudesta virolaisesta Pilet 2020 -sovelluksesta, joka on käytössä Tallinnan ja Tarton joukkoliikenteessä.

Suuri osa Viron ja Suomen välillä matkustavista käyttää säännöllisesti joukkoliikennettä, ja matkustajien on ollut tarpeen ostaa lippuja erilaisista myyntikanavista. HSL sekä Tallinnan ja Tarton kaupungit ovat jo pitkään pohtineet, miten lippujen hankkiminen voisi olla helpompaa Suomenlahden molemmilla puolilla kulkeville.

Lippuyhteistyön myötä Virosta lähtevä matkustaja voi jatkaa helposti matkaansa Helsingissä ilman lipun hankkimista toisesta myyntikanavasta.

Suomi ja Viro ovat monin tavoin läheisiä. Esimerkiksi taloudelliset yhteydet ovat vahvat: Suomi on virolaisten suurin ulkomainen työmarkkina-alue, ja Viro on Suomen suosituimpia turistikohteita.

”Joukkoliikenteen käyttäminen Helsingissä on sovelluslipun myötä virolaisille entistä helpompaa, ja uuden sovelluksen myötä ei tarvitse ladata erillistä mobiilisovellusta, ostaa matkakorttia tai odottaa lippuautomaatin jonossa, kun ulkona on paukkupakkanen”, sanoo Tallinnan apulaispormestari Andrei Novikov.

”Helsinki on virolaisille edelleen tärkeä matkakohde ja portti muuhun maailmaan. Siksi Helsingin joukkoliikenteelle on Virossa kysyntää. Kun voi ostaa lipun tutusta sovelluksesta omalla äidinkielellään, joukkoliikenteen käyttäminen ulkomailla on entistä helpompaa”, sanoo Raimond Tamm, Tartun apulaispormestari.

Pilet 2020 -sovellus hyödyntää HSL:n avointa lippurajapintaa. Jo aiemmin HSL:n mobiililippuja on ollut mahdollista ostaa HSL-sovelluksen lisäksi muun muassa kaukobussiyhteyksiä tarjoavan Matkahuollon Reitit ja liput -sovelluksesta.

”Koko avoimen lipunmyyntirajapinnan idea on, että eri toimijat voivat tarjota HSL:n lippuja osana muita palveluitaan. Tämä ratkaisu tekee joukkoliikenteen käyttämisestä paljon helpompaa myös niille, jotka tulevat Helsingin seudulle Virosta”, sanoo HSL:n asiakkuus ja myynti -osaston johtaja Mari Flink.

”Nykyisestä koronatilanteesta huolimatta matkustamisen Viron ja Suomen välillä odotetaan kasvavan. Tällä vuosisadalla pitäisi olla itsestään selvää, että matkalipun hankkiminen on helppoa. Yhteistyö tuo selvää lisäarvoa matkustajalle”, sanoo Argo Verk, Pilet 2020 -sovelluksesta vastaavan Ridangon myyntijohtaja.