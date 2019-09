Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 24.9.

Helsinkiin uusi lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu - 09 3101 54 54 12.9.2019 08:10:00 EEST | Tiedote

Helsinki on avannut uuden lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelun, joka auttaa helsinkiläisiä lapsiperheitä löytämään tarvitsemansa avun helposti ja nopeasti. Numerosta saa matalalla kynnyksellä neuvoa ja ohjausta sekä apua esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, kasvatuspulmiin tai perheen kuormittavaan arkeen. Puhelimessa palvelevat sosiaalialan ammattilaiset arkisin klo 9–12. Ruotsinkieliset asiakkaat saavat apua samasta numerosta maanantaisin klo 9–12. Uusi puhelinpalvelu on kehitetty verkosta löytyvän Tarvitsen apua -napin rinnalle. Tarvitsen apua -nappi on sähköinen yhteydenottokanava ja on käytössä 24/7. Uusi numero palvelee myös lapsiperheiden kotipalveluasioissa Numerosta voi kysyä myös neuvoa kotipalveluasioissa tai pyytää kotipalvelun ammattilaisen tekemään kotikäynnin perheen luokse. Käynnillä arvioidaan, millaista tukea tai apua perhe tarvitsee. Kotipalvelua on mahdollista saada kaupungin itse tuottamana tai hankkia sitä kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Lapsi