Helsingin Teurastamon suuri kesäpiha kutsuu kaupunkilaiset viihtymään!

Helsingin Hermannissa, Kalasataman kainalossa sijaitsevalla ruoka- ja kaupunkikulttuurikeskittymä Teurastamolla avautuu taas kaupunkilaisten kesäpiha, nyt suurempana kuin koskaan.

Tunnelmallisten 1930-luvun punatiilirakennuksien reunustaman pihan täyttävät terassipöydät, joiden äärelle kaupunkilaiset sekä matkailijat voivat asettua nauttimaan ravintoloiden laadukkaasta ruoka- ja juomatarjonnasta kuin eteläeurooppalaisilla kesäaukioilla konsanaan. Pöytäpaikkoja on runsaasti ja suuri piha sekä viheralue takaavat riittävät turvavälit.

Teurastamon alue on tunnettu rennon ja leppoisan ilmapiirinsä lisäksi ensiluokkaisesta ja monipuolisesta ravintolatarjonnasta. Maineikkaiden ravintoloiden lisäksi alueella palvelevat paikallisten arvostamat leipomo, kahvipaahtimo, jäätelötehdas ja tislaamo, joiden tuotteita voi myös ostaa mukaan.

Alueen ravintoloissa järjestetään myös pienimuotoista ohjelmaa pitkin kesää. Suosittu yhteiskäyttögrilli on kaikkien kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Hygieniasyistä johtuen grillaajilta edellytetään omia grillausvälineitä sekä vastuullista käyttäytymistä. Pihalle rakennettu puuhakoppi ja sieltä lainattavissa olevat lelut pitävät huolen perheen pienimpien viihtyvyydestä. Piha-alueella voi myös pelata pingistä. Eipä Teurastamoa suotta ole tituleerattu kaupunkilaisten omaksi takapihaksi ja olohuoneeksi.

Kesäpiha avautuu kesäkuun alussa. Aurinkoinen piha on avoinna kaikille kello 22 asti ja alueen ravintolat palvelevat lounaasta iltaan asti. Sadesään sattuessa pöytiä suojaavat telttakatokset.

Toivomme, että alueella vierailevat kaupunkilaiset ottavat huomioon riittävät turvavälit ja pitävät huolta käsihygieniastaan. Ravintoloissa asioiville on tarjolla mahdollisuus käsienpesuun ja käsihuuhteisiin.

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta teurastamo.com ja yrityksien omilta sivuilta.

Tavataan ja nautitaan kesästä yhdessä Teurastamolla!

Lisätietoja antavat:

Teurastamon Yrittäjät ry.

Matti Santala

matti@flavourventures.com

+358 50 3393209

Helsinki Distilling Company

Kai Kilpinen

kai.kilpinen@hdco.fi

+358 41 516 4272

Helsingin kaupungin Tukkutori

Elina Siltanen

elina.siltanen@hel.fi

+358 40 503 0997

Teurastamo on Helsingin ruokakulttuurin keskus, jossa on ainutlaatuista pientuotantoa sekä korkealaatuisia ravintoloita. Vuonna 2012 kaupunkilaisille avautunut vanha teurastamolaitos on 1930-luvun punatiilirakennuksien keskittymä, jonka sydämenä on tunnelmallinen ja kaikille kaupunkilaisille avoin sisäpiha. Teurastamo sijaitsee Tukkutorin alueella Helsingin Hermannissa ja aluetta hallinnoi Helsingin Tukkutori.