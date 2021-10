Helsingin tislaamolle maailmanluokan viskikellari

Helsingin ruokamatkailukartta täydentyy pikkujoulukaudeksi kaupungin ainoan tislaamon viskikellarilla, jossa kypsyy yli 100 000 litraa huippulaatuista kotimaista viskiä. Satojen tammitynnyrien lisäksi kellarissa on kokous- ja tapahtumatilat sekä viskin maisteluun ja monipuolisen makumaailman opiskeluun rakennettu baaritila. Holvikaarirakenteisen kellarin paksut seinät on muurattu luonnonkivilohkareista ja tila on ainutlaatuinen koko kansainvälisessä viskimaailmassa.

”Ensimmäiset maininnat Sörnäisten panimon jääkellarista ovat 1860-luvun lopulta. Tuolloin meren rantaviiva oli hyvin lähellä sisäänkäyntiä, joten merestä talvella sahatut jääkuutiot oli helppo vetää ovesta sisään. Jäät säilyivät paksujen kiviseinien sisällä yli kesän. Viilennystä tarvittiin tuolloin uuden oluttyypin, varasto-, eli laeger-oluen valmistukseen. Nyt upea maakellari pääsee taas oikeuksiinsa ja kypsyttämään tammitynnyreihin varastoitua ruisviskiämme juuri oikeanlaisessa lämpötilassa ja kosteudessa. Kellariolosuhteet myös vähentävät viskin haihtumista, eli tavallisista viskivarastoista tuttua enkelten osuutta”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen ja jatkaa:



”Enkelten sijaan haluamme tuottaa maailman parasta viskiä korkeaa laatua arvostaville ihmisille. Suomessa kasvaa maailman paras ruis, ja se ansaitsee arvoisensa jatkojalosteen. Viskin matka pellolta lasiin on kuitenkin pitkä, sillä sen kypsyminen vie aina vähintään kolme vuotta. Suuressa ja turvallisessa kellarissamme on helppo kypsyttää viskejä pitkäänkin ikään.”

101 Whiskies to try before you die

Maailman arvostetuimpiin viskiasiantuntijoihin ja -kirjailijoihin kuuluva Ian Buxton on valinnut helsinkiläisen sataprosenttisen ruisviskin lokakuussa ilmestyneeseen 101 Craft & World Whiskies (to try before you die) -kirjaansa. Buxton on tutustunut viskien lisäksi myös Helsingin tislaamokokonaisuuteen, jota hän pitää kansainvälisestikin ainutlaatuisena.

”Suomeen on kehittynyt korkealaatuinen viskiteollisuus, joka skotlantilaisen viskiperinteen kopioimisen sijaan on uskaltanut luoda ainutlaatuisen paikallisen tyylinsä. Suomalainen ote viskiin onkin ansaitusti herättänyt huomiota maailman näyttämöllä. Helsingin tislaamolla on ollut tässä menestystarinassa tärkeä rooli, joten sillä on ansaittu paikkansa maailman kiinnostavimpien viskien valikoimassa. Kiinnostavien juomien keksimisen ja kehittämisen lisäksi Helsinki Distilling Company on luonut tislaamonsa ympärille viihtyisän ja elämyksellisen kokonaisuuden, jossa yleisö voi nähdä viskin koko matkan lasiin saakka ja oppia kuinka hienoja jalojuomia valmistetaan ja nautitaan”, kertoo tietokirjailija Ian Buxton.

Opastetuille kierroksille viskin makumaailmaan

”Tislaamokierroksella viskien maailmaan pääsee tutustumaan hyvin läheltä. Kerromme joko yleisellä tasolla viskin valmistuksesta tai syvemmin eri kypsytysmenetelmistä ja erilaisista viskityypeistä. Tärkeä osa kierroksia ovat myös tastingit. Niiden aikana haistellaan ja maistellaan viskejä ja jutellaan niistä yhdessä”, Helsinki Distilling Companyn tislaajamestari Mikko Mykkänen kertoo ja muistuttaa, että myös tislaamoravintola palvelee asiakkaita lounaasta illalliseen.

The Helsinki Distilling Companyn viskikellari ja vierailukeskus faktoina

Rakennettu 1860-luvullapaikalta louhituista luonnonkivistä

Toiminut Sörnäisten panimon jääkellarina

Varaston koko noin 300 neliömetriä, holvikaaren korkeus noin 8 metriä.

Toimii nykyisin yli 100 000 viskilitran kypsytyskellarina

Viskikellarissa on myös kokous- ja tapahtumatilat 50 hengelle ja tasting-baari

Kotimaisesta rukiista valmistettavan viskin lisäksi tislaamo valmistaa giniä, akvaviittia, tyrnipontikka, ginilikööriä ja muita innovatiivisia alkoholijuomia.

Yleisölle avoimet tislaamokierrokset perjantaisin ja lauantaisin kello 18.00, muuten sopimuksen mukaan. Kierros sisältää tutustumisen tislaamoon ja kellariin sekä viskitastingin.

Tislaamoravintola avoinna tiistaista lauantaihin, keittiömestarina Pauli Novitsky

Tislaamon osoite: Työpajankatu 2a R3, 00580 Helsinki, kellarille erillinen opastus.

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa ja tislaamon tislaajamestari Mikko Mykkänen nimitettiin artesaanitislauksen arvostetuimpiin kansainvälisiin tapahtumiin kuuluvassa Destille Berlin -kilpailussa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi vuonna 2018.

