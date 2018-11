Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 12.11.–25.11.2018

Työväenopiston luennoilla tutustutaan marraskuun loppupuolella muun muassa pienten lasten matemaattisen ajattelun kehittymiseen, oppimisvaikeuksiin ja niiden tukitoimiin, nivelrikon itsehoitoon sekä sepelvaltimotautiin.

Viikko 46

Maanantai 12.11.

Elämäntehtävänä Helsingin työväenopisto

Kansan sivistäjä ja demokratian puolustaja Zachris Castrén -luentosarja käsittelee vapaan sivistystyön uranuurtajaa, työväenopiston ensijohtajaa ja merkittävää tasa-arvon ja demokratian puolestapuhujaa, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Helsinki – kuninkaan vai presidentin kaupunki?

Suomi sisällissodan jälkeen -luentosarja käsittelee sisäisesti hajallaan olevaa Suomea. Valtiomuodoksi oli ennen sotaa määritelty tasavalta, mutta se jäi hyväksymättä. Suomesta haluttiin tehdä kuningaskunta. Mitä loppujen lopuksi tapahtui? Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15.

Byron ja Shelley – englantilaisten romantikkojen toinen sukupolvi

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija MA Sari Pauloma.

Kylmästä sodasta Euroopan kansojen liittoutumiseen

Euroopan kansojen historiaa uudella ajalla -luentosarjassa perehdytään jatkumona Euroopan kansojen ja maiden historiaan uuden ajan alusta nykypäivään. Erityinen huomio on pienemmissä kansoissa ja maissa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Paflagonia ja Kappadokian luolat maalauksineen

Anatolian aarteet: Vähän Aasian kulttuurit esihistoriasta nykypäivään -luentosarjassa klo 17–18.30 tutustutaan Turkin alueen menneisyyteen historian, taiteen ja mytologian keinoin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B).

Tiistai 13.11.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia.

Lainaa tai osta e-kirja tai äänikirja netistä tai sovelluskaupasta

Luennolla tutustutaan netissä oleviin kirjojen lainaus- ja ostopalveluihin. Miten kirjoja ladataan tietokoneella, älypuhelimilla ja tabletilla? Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Mikko (Helsinginkatu 26) klo 13–16.15.

Eesti: Pärt, Tubin, Tüür, Rääts

Pienten maitten suuret säveltäjät -luentosarjassa tutustutaan kolmen pienen maan tärkeimpien säveltäjien musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.

Kansakunta jakautuu, sodan alkuvaiheet 1861–1863

Amerikan sisällissota 1861–1865 -luentosarjassa tarkastellaan Yhdysvaltojen sisällissotaa, joka on historian merkittävimpiä tapahtumia ja edelleen eniten kuolonuhreja aiheuttanut konflikti. Luennoitsija YTM Pekka Murto. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Suomalaisen designin huippunimet I

Luennolla tutustutaan mm. Gunnel Nymanin, Birger Kaipiaisen, Timo Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan esineisiin ja elämäntarinoihin. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30.

Tulevaisuuden tietoympäristöt

Medialukutaidon illoissa keskustellaan mediamaailman ajankohtaisista aiheista. Kirjastonhoitaja Sari Antikainen alustaa medialukutaidon merkityksestä tietoyhteiskunnassa ja mediasivistyksen ilmiöistä, minkä jälkeen keskustellaan yhdessä.Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20.

Silkkitien loisteliaat kaupungit Konstantinopolista Aniin ja Samarkandiin

Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarja käsittelee nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15.

1990-luku: Lama-Suomesta EU-Suomeen

Itsenäisen Suomen vuosikymmenet -luentosarjassa käsitellään itsenäisen Suomen historian kutakin vuosikymmentä ja sen kansallisesti merkittäviksi koettuja tapahtumia – politiikkaa, taloutta, kulttuuria ja urheilua. Luennoitsija FM Ulpu Marjomaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15.

Totuuden ruumis

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo.

Keskiviikko 14.11.

Lautapelien kulttuurihistoriaa

Työväenopiston kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16.

Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä -kurssilaisten esitys, joka syntyy tässä ja nyt. Hiottua improvisaatiota yleisön antamasta aiheesta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, Peilisali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.

Sota ja rauha – Westfalenin rauha ja tasapainopolitiikan synty

Westfalenin rauhan vaikutus kansainväliseen kanssakäymiseen -luentosarja käsittelee 30-vuotista sotaa ja sen rauhantekoja, joita tuolloin ensimmäisen kerran tarkasteltiin laajemmasta yleiseurooppalaisesta näkökulmasta ja luotiin perusteet diplomatialle. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Трудовая жизнь в Финляндии / Työelämä Suomessa (venäjänkielinen luento)

Venäjänkielinen Tutustutaan Suomeen -luentosarja / Знакомство с Финляндией. Лекции на русском языке, вход свободный. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen.Opistotalo, Castrénsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Vanhimmat itämerensuomalaiset kielimuistomerkit

Kirjallisen kulttuurin ja kielen keskiaikaa -luentosarjassa tutustutaan keskiaikaiseen maailmaan kielen, kirjallisen kulttuurin, kirjallisuuden ja käsityön kautta. Luennoitsija FT Rigina Ajanki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Klassisen aikakauden päätös ja sotilashallitsijoiden kulttuuri

Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan -luentosarjassa tutustutaan kulttuurin muodostumiseen ja eri taiteenlajeihin sekä niiden harjoittajiin. Luennoitsija FT Lasse Lehtonen. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30.

Italian valtion synty – keskeneräiseksi jäänyt hanke

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Gianluca de Martino.

Ylösalaisin kasvava puu: johdatus joogan maailmankuvaan

Joogan maailmankuva -luentosarjassa tarkastellaan, millainen käsitys ihmisestä ja maailmasta on joogan harjoitusten takana. Miten nämä käsitykset ovat muuttuneet joogan historian aikana? Luennoitsija TM Matti Rautaniemi. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 18.45–20.15.

Terveyttä ja hyvinvointia kaupunkiluonnosta – haasteita kaupunkisuunnittelulle?

Luennolla kerrotaan, miten kaupunkiluonnosta saadaan terveys- ja hyvinvointihyötyjä ja mitä luonnon vaikutuksista tiedetään tällä hetkellä tutkimuksen kautta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus.

Kulttuurikulma: Keski-Amerikan taide

Luentosarja Amerikan taiteesta ja arkkitehtuurista ennen Kolumbusta Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Amerikan alkuperäiskansat kehittivät oman taidetyylinsä jo varhaisessa vaiheessa. Amerikasta tunnetaan freskoja, veistoksia, koristeltua ja muotoiltua keramiikkaa ja esittäviä kulta- ja hopeaesineitä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki.

Torstai 15.11.

Kultalangasta kutovi, hope’ista huolittavi – kuteen ja loimen kiehtova liitto

Työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n järjestämä Elossa! Perinteiset käsityötekniikat tänään -luentosarja. 16.45–17.30 Kudonnan vakava harrastaja Marjo Lonka ja 17.30–18.15 tekstiilitaiteilija Inka Kivalo. Luentosarjan päätössanat, käsityön johtava opettaja Inga Pihlhjerta. Luentoja voi seurata etänä seuraavissa opistoissa: Espoon työväenopisto, Kaukametsän opisto, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Rauman kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Vaasa-opisto, Valkeakoski-opisto, Wellamo-opisto ja Nurmijärven Opisto. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.

Vanheneminen ja kuolema: naisen ainoa omaisuus hajoaa vähitellen käsiin

Tudor-ajan nainen: Neitsyt Maria vai syntinen Eeva? -luentosarja tarkastelee Tudor-ajan naisten elämää kehdosta hautaan. Luennoitsija TM Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Nivelrikon itsehoito

Luennolla tarjotaan tietoa nivelrikosta sekä sen ennaltaehkäisystä ja monimuotoisista hoitomahdollisuuksista. Luennoitsijat kokemuskouluttaja Heikki Multaharju ja fysioterapeutti Jukka Tujunen. Luento järjestetään yhteistyössä Suomen Nivelyhdistys ry:n Helsingin osaston kanssa. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–19.

Google ADWords

Luennolla opit perusasiat Google ADWordsin käytöstä ja Google-mainostamisesta. ADWordsin avulla voit luoda myös display-, video- ja sovellusmainoksen. Luennoitsija Maikku Sarvas. Itämerentalo, Kummeli (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–20.15.

Lähi-idän kriisi – uskontoa vai politiikkaa?

Uskonnot maailmanpolitiikassa ennen ja nyt -luentosarjassa tutustutaan historian ja nykyisyyden valossa siihen, miten suuret uskonnot ovat olleet globaalisti merkittäviä poliittisia toimijoita. Luennoitsija dosentti Ville

”Pestävä ennen käyttöä”. Kemikaalit keskuudessamme

Ympäristökatastrofit tänään ja tulevaisuudessa – voimmeko vielä tehdä jotakin? -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 16.11.

Novellista käsin: Virkattu joulutähti

Käsityön ja kirjallisuuden yhteinen iltapäivä. Tule virkkaamaan joulutähti ja kuuntele samalla novellia. Tapahtuman vetäjinä MA Sari Pauloma ja Ulla Meskanen.Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 14–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bangkok – idän Venetsia? Bangkokin historiaa ja ”historiallinen keskusta”

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perheen pienimmilläkin on matikkapää – miten tukea matemaattisen ajattelun kehitystä?

Luennolla tutustutaan pienten lasten matemaattisen ajattelun kehittymiseen ja miten sitä voidaan tukea yksinkertaisin kotikonstein. Luennoitsija lehtori Jari-Matti Vuorio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mieli – miten tulla toimeen levottoman apinan kanssa?

Luennolla tarkastellaan ihmisen mielen ominaispiirteitä sekä miten mieli monella tapaa juksaa ja hämmentää ihmistä. Luennoitsija VTM Tomi Tommola. Kanneltalon aulan lava (Klaneettitie 5) klo 18–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 47

Maanantai 19.11.

Modukset: indikatiivi, konditionaali, imperatiivi

Kieliopin tietoiskuissa käsitellään kieliopin keskeisiä käsitteitä suomen kielen kautta kielten opiskelun tueksi. Kerrataan kielioppia ja verrataan tarvittaessa suomen kieltä toisiin kieliin. Tietoiskut kestävät 30 minuuttia, jonka jälkeen on 15 minuuttia keskustelu- ja kysymysaikaa. Luennoitsija Päivi Hytönen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sivistyksen päivitys – Zachris Castrénin jalanjäljillä

Kansan sivistäjä ja demokratian puolustaja Zachris Castrén -luentosarja käsittelee vapaan sivistystyön uranuurtajaa, työväenopiston ensijohtajaa ja merkittävää tasa-arvon ja demokratian puolestapuhujaa, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Luennoitsija koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

René Girard: kirjallisuudesta antropologiaan ja uskontoon

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija runoilija, VTM Olli Sinivaara. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg – demokratian rakentaja ja puolustaja

Suomi sisällissodan jälkeen -luentosarja käsittelee sisäisesti hajallaan olevaa Suomea. Valtiomuodoksi oli ennen sotaa määritelty tasavalta, mutta se jäi hyväksymättä. Suomesta haluttiin tehdä kuningaskunta. Mitä loppujen lopuksi tapahtui? Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seilin saaren vuosikymmenten naiskohtalot: Johanna Holmström, Sielujen saari (2017) ja Katja Kallio, Yön kantaja (2017)

Työväenopiston Kontulan kirjallisuusluennoilla lähestytään taiteen, uskonnon ja ihmismielen kuvauksin kirjallisuuden ikuisia ja aina uusia teemoja: yksilöiden ja yhteisöjen epäsovinnaisia ja kohtalokkaita kohtauspisteitä. Kontulan palvelukeskus (Kontukuja 5) juhlasali klo 13.30–15. Luennoitsija Riitta Vaismaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Akryylin apuaineet

Työväenopiston luennolla käsitellään akryylimaalauksessa käytettäviä apuaineita. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 15–16.30. Luennoitsija KuM Alina Sinivaara. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hartautta ja historiaa

Harrasta hetki – Helsingin kirkkoja -luentosarjassa lähestytään Helsingin evankelis-luterilaisia kirkkoja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, runsaan kuvamateriaalin avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Matka itseen – "minä" suomen kielessä

Suomen kielen filosofiaa -luentosarja tarkastelee suomen kielen sanoja filosofinen pilke silmäkulmassa. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 20.11.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588, ti–ke 13–20, to–pe 12–18.

Sodan loppuvaiheet ja jälkiseuraukset 1863–1865

Amerikan sisällissota 1861–1865 -luentosarjassa tarkastellaan Yhdysvaltojen sisällissotaa, joka on historian merkittävimpiä tapahtumia ja edelleen eniten kuolonuhreja aiheuttanut konflikti. Luennoitsija YTM Pekka Murto. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalaisen designin huippunimet II

Työväenopiston luennolla tutustutaan mm. Gunnel Nymanin, Birger Kaipiaisen, Timo Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan esineisiin ja elämäntarinoihin. Lisäksi esitellään vähemmän tunnettuja, mielenkiintoisia muotoilijoita. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: William Gibson: Neurovelho ja Margaret Atwood: Oryx ja Crake

Avoimessa lukupiirissä käsitellään Science Fictionin 1900-luvun klassikkoteoksia. Kirjailija Jani Saxell alustaa lyhyesti kunkin kerran Science Fiction -teoksesta ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Isfahanista Bamiin ja Yazdiin: Iranin tärkeimmät monumentit

Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarja käsittelee nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stoan sydänluento: Tulehdus sepelvaltimoissa – löytyikö syy sepelvaltimotaudille?

Työväenopiston yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa järjestämä luento Stoan teatterisalissa (Turunlinnantie 1) klo 17.30–19. Luennoitsija kardiologian professori Juha Sinisalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

2000-luku: Jälkiteollinen ja kansainvälinen euro-Suomi

Itsenäisen Suomen vuosikymmenet -luentosarjassa käsitellään itsenäisen Suomen historian kutakin vuosikymmentä ja sen kansallisesti merkittäviksi koettuja tapahtumia – politiikkaa, taloutta, kulttuuria ja urheilua. Luennoitsija FM Ulpu Marjomaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vallan strategiat

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 21.11.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti–ke 13–20, to 13–18, pe 12–18.

Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä -kurssilaisten esitys, joka syntyy tässä ja nyt. Hiottua improvisaatiota yleisön antamasta aiheesta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, Peilisali (Helsinginkatu 26) klo 17–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Предпринимательство в Финляндии / Yrittäjyys Suomessa (venajänkielinen luento)

Venäjänkielinen Tutustutaan Suomeen luentosarja / Знакомство с Финляндией. Лекции на русском языке, вход свободный. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen.Opistotalo, Castrénsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nyrkki ja silkkihansikas – edistääkö diplomatia sotaa vai rauhaa?

Westfalenin rauhan vaikutus kansainväliseen kanssakäymiseen -luentosarja käsittelee 30-vuotista sotaa ja sen rauhantekoja, joita tuolloin ensimmäisen kerran tarkasteltiin laajemmasta yleiseurooppalaisesta näkökulmasta ja luotiin perusteet diplomatialle. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Runous: turhaa, hyödytöntä ja vaikeaa? Mutta niin suurenmoista!

Kirjallista sivistystä runoudesta, proosasta ja TV:stä -luentosarjassa pohditaan runouden ja eeppisen kerronnan nykytilaa ja mahdollisuuksia. Luennoitsija runoilija Tommi Parkko. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Ensi-ilta. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Samurai-hallitsijoiden Japani ja buddhalaisen estetiikan ylistys

Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan -luentosarjassa tutustutaan kulttuurin muodostumiseen ja eri taiteenlajeihin sekä niiden harjoittajiin. Luennoitsija FT Lasse Lehtonen. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dharma: olevan kannattelija

Joogan maailmankuva -luentosarjassa tarkastellaan, millainen käsitys ihmisestä ja maailmasta on joogan harjoitusten takana. Miten nämä käsitykset ovat muuttuneet joogan historian aikana? Luennoitsija TM Matti Rautaniemi. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Pohjois-Amerikan taide

Luentosarja Amerikan taiteesta ja arkkitehtuurista ennen Kolumbusta Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Amerikan alkuperäiskansat kehittivät oman taidetyylinsä jo varhaisessa vaiheessa. Amerikasta tunnetaan freskoja, veistoksia, koristeltua ja muotoiltua keramiikkaa ja esittäviä kulta- ja hopeaesineitä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppimisvaikeudet – tunnistaminen ja oppimisen tukeminen

Luennolla kerrotaan, mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten ne ilmenevät opiskelussa. Mitä tukitoimia on ja miten älylaitteiden sovelluksia voi hyödyntää oppimisen apuna? Luennoitsija Satu Hirvonen, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ensimmäinen maailmansota ja fasismin nousu

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 22.11.

Varina Howell Davis – first lady of the Confederate States of America

Luennolla kurkistetaan Amerikan värikkääseen 1800-luvun historiaan etelän kaunottaren silmin. Luennoitsija YTM Pekka Murto. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uskonnot Yhdysvaltojen politiikassa

Uskonnot maailmanpolitiikassa ennen ja nyt -luentosarjassa tutustutaan historian ja nykyisyyden valossa siihen, miten suuret uskonnot ovat olleet globaalisti merkittäviä poliittisia toimijoita. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Onko merissä kohta enemmän muovia kuin kaloja?

Ympäristökatastrofit tänään ja tulevaisuudessa – voimmeko vielä tehdä jotakin? -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Google Search Console – seuraa sivustosi näkyvyyttä

Luennolla perehdytään maksuttomaan palveluun, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää sivustosi näkymistä Google-hakutuloksissa. Luennoitsija Maikku Sarvas. Itämerentalo, Kummeli (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 23.11.

Vinkkejä tietokoneen hankintaan

Luennolla käsitellään, mitä asioita kotikäyttäjän kannattaa huomioida laitetta hankittaessa. Luennoitsija tietotekniikkaopettaja Mikko Kääriäinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 12.30–14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bangkok – idän Venetsia? Bangkok ja Ayutthaya

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Laulun ja esiintymistaidon kurssin konsertti

Konsertin aiheina ovat laulut, jotka liittyvät eri ammatteihin. Mervi Sipola-Maliniemen opiskelijat esiintyvät. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 24.11.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 25.11.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.