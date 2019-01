Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 14.1.–25.1.2019

Työväenopiston luennoilla tutustutaan tammikuussa muun muassa Minna Canthin elämään yksityisenä ja julkisena ihmisenä, medialukutaitoihin, kiinalaisiin demokratialiikkeisiin sekä suomalaisiin 1910–30-lukujen taiteilijoihin, kuten Helene Schjerfbeckiin ja Tove Janssoniin.

Viikko 3

Maanantai 14.1.

Ilmonetin käyttö

Tietoiskussa käsitellään, miten löydät kurssit ilmonet.fi-sivustolta. Miten ilmoittaudut, mitä tarvitset ilmoittautumiseen. Tietoiskun jälkeen voit jäädä harjoittelemaan opiston koneilla. Tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist opastaa. Vapaa pääsy. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12.15–13.Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

El Greco: Kreivi Orgazin hautajaiset ja Diego Velasquez: Hovinaiset

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjassa käsitellään taiteen merkkiteoksia. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Slow-matkailu kiireen kesyttäjänä

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa matkaillaan maailmalla kuvin, tarinoin ja keskustellen, mm. slow-matkailuun ja esteettömään matkailuun tutustuen. Tavoitteena on oppia liikkumaan maailmalla lempeän matkailun periaattein: kiireettömästi, vastuullisesti, esteettömästi ja aistisensitiivisesti. Vaalimme luontoyhteyttä niin valtameren rannalla kuin suurkaupungeissakin. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aleksis Kivi – onko kansalliskirjailijamme päässyt pölyttymään?

Kanneltalon kirjallisuus -luentosarjassa esitellään monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailma nyt ja kuvataide

Luentosarja kuvataiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Nykytaiteen pitäisi etsiä ja heijastaa yhteiskuntaa ympärillämme. Taide on kommunikaatiohakuista, tekijä haluaa vaikuttaa aina johonkin. Onko katsojalla uskallusta ottaa vastuuta taidekokemuksesta? Luennoitsija FM, taidehistorioitsija Merja Ilola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puunilaissodat: Roomasta suurvalta

Voi voitettuja! Suuria sotia ja ratkaisevia taisteluita -luentosarjassa perehdytään sotiin ja yksittäisten taisteluiden kulkuun sekä näiden syihin, taustoihin, strategiaan, teknologiaan ja merkitykseen kuvien, karttojen ja filmien avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Virkataan turvalonkeroita

Tapahtumassa virkataan turvalonkeroita keskosille ja muille teho-osaston lapsipotilaille klo 17.30–19.45 Maunulan kirjastossa (Metsäpurontie 4). Ohjaajana Riitta Larne. Tarvittavat välineet ja materiaalit ovat valmiina. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myöhäisantiikin Rooma

Roomaa ei rakennettu päivässä -luentosarjassa tutustutaan Rooman monituhatvuotisen rakennushistorian vaiheisiin ja kaupungin hienoimpiin nähtävyyksiin runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Minna Canthin ajan globalisoituva Suomi

Minna Canth – radikaali vapauden ja tasa-arvon puolustaja -luentosarja valottaa Minna Canthin aikakautta ja hänen elämäänsä yksityisenä ja julkisena ihmisenä. Canthia arvostetaan erityisesti naisten asioiden ajajana ja vahvana voimana. Luennoitsija professori Marja Jalava. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalaiset naistaiteilijat ja modernismi 1910–30-luvulla

Luennolla tutustutaan Ester Heleniukseen, Helene Schjerfbeckiin, Ellen Thesleffiin ja Tove Janssoniin aikansa kuvaajina – väriä, fantasiaa ja vahvaa yksilöllistä ilmaisua kehittäen kansainvälisen modernismin hengessä. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 15.1.

Unohtuiko antiikin ajan ympäristöfilosofia?

Ympäristöfilosofia – filosofian historian marginaaliaihe? -luentosarjassa pohditaan, millaista ympäristöfilosofiaa löytyy filosofian historiasta. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Turvallista ostamista verkkokaupoista

Luennolla käsitellään, miten ostaa netissä. Käydään läpi rekisteröityminen, maksutavat, toimitustavat ja palautustoiminnot verkkokaupan turvallisuuden näkökulmasta. Luennoitsija Eeva Peltonen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 12.15–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puhesovellukset – kirjoita puhumalla

Luennolla tutustutaan tietokoneilla, älypuhelimilla ja tabletilla käytettäviin puhesovelluksiin. Miten ne asennetaan ja miten niitä käytetään? Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Vapaa pääsy. Opistotalo, Mikko (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaidot nykypäivän kansalaistaitoina

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa perehdytään esitystapoihin ja sisältöön ja miten mediaa voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Šostakovitšin sinfoniat 1–3

Šostakovitš oli yksi viime vuosisadan merkittävimmistä sinfonikoista. Šostakovitšin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan hänen säveltämiinsä 15 sinfoniaan. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratian ajatus keisarillisessa Kiinassa

Kiinalaisia demokratialiikkeitä -luentosarja esittelee demokratialiikkeitä manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Taiwanissa 1800-luvulta nykypäivään sekä pohditaan demokratian merkitystä eri kiinalaisille ajattelijoille ja aktivisteille. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Australian Food (englanninkielinen luento)

Englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. We will acquaint ourselves with Australia during this interactive lecture series that gives an overview of four different topic fields: food, language, animals, habits and culture. Luennoitsija Timo Stanford, Suomessa asuva australialainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Vanni (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yu Hua: Elämänkaari – Maon aikakausi ja kulttuurivallankumous

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan Kiinan yhteiskuntaan kulttuurivallankumouksen jälkeistä kirjallisuutta lukemalla. Toimittaja, FM Eero Suoranta alustaa kunkin kerran teoksen ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 16.1.

Georgian historiaa ja kulttuurinähtävyyksiä

Georgia – Kaukasuksen kaunotar -luentosarja alkaa klo 13–14.30 Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30). Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailman synty ja varhaisvaiheet

Antiikin mytologia -luentosarjassa tutustutaan Antiikin Kreikan ja Rooman tärkeimpiin myytteihin, jotka ovat vaikuttaneet paljon myöhempään eurooppalaiseen kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa (Turunlinnantie 1) luentosali klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen alue asutetaan jääkauden jälkeen. Mesoliittiset pyytäjät

Suomen esihistoria -luentosarjassa pohditaan väestön alkuperää ja tarkastellaan kulttuurin ja elinkeinojen muutoksia tuona aikana. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ohjelmointi on helppoa ja lapsikin voi oppia sitä!

Työväenopiston luennolla kerrotaan ilmaisohjelmista, joilla lapsi oppii helposti ohjelmoimaan leikin ja pelien ohella. Luennoitsija Maikku Sarvas. Itämerentalo, Kummeli (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hulluuden totuus

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarjassa tutustutaan Michel Foucaultiin (1926–1984), joka oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista ja joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa (Turunlinnantie 1) luentosali klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oletko hankkimassa Applen MacBookia, iPadia tai iPhonea? Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Luennolla voit kysyä ja kommentoida. Sen jälkeen Ainossa on Mac/iPad/iPhone-teematupa, jossa saat henkilökohtaista apua. Luennoitsijoina tietotekniikan opettajat Juhana Mykrä ja Mika Mikkola. Luennolle on vapaa pääsy, mutta teematupaan on varattava aika. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Pilvipalvelut tutuiksi

Luennolla tutustutaan erilaisiin mobiililaitteen käyttäjän pilvipalveluihin, niiden ominaisuuksiin ja hyötyihin. Luennoitsija tietotekniikan opettaja Juhani Vainio. Opistotalo, Mikko (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus p. 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely ja luento

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely ja -luennot perustuvat hankkeeseen, jossa on haastateltu yli 100 suomalaista. Ne valottavat eri-ikäisten ja -kielisten kokemuksia ja asenteita sekä puhetapoja. Näyttelyssä on esillä kielielämäkertoja valokuvin, teksti-, ääni- ja videonäyttein. Luento klo 17–18 (Viipurinsali). Luennoitsijoina hankkeen tutkijat ja valokuvaaja Sakari Röyskö. Näyttelyn avajaiset klo 18–19 (Aulagalleria). Näyttely avoinna 16.1.–14.2. Opistotalon aukioloaikoina. Yhteistyössä Helsingin yliopisto, Kielipankki, Koneen Säätiö, Kotimaisten kielten keskus ja Svenska litteratursällskapet i Finland. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 17–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 17.1.

Osmanien valtakunnan synty

Osmanien valtakunnan historia ja kulttuuri -luentosarjassa käsitellään turkkilaisten osmanien poliittista, kaupallista ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ostia

Luentosarjassa tutustutaan hienoimpiin antiikin kaupunkialueisiin Italiassa ja Ranskassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eksistentialismi – Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre ja Friedrich Nietzsche

Uusimman ajan filosofiaa -luentosarjassa tarkastellaan joitakin keskeisiä viimeisten 150 vuoden aikana vallinneita filosofisten koulukuntien suuntauksia sekä niitä edustaneita filosofeja. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastoahdistus ja toivo

Vieläkö meillä on toivoa? Ajatuksia ilmastoahdistuksesta ja etiikasta -luentosarjassa käsitellään ilmastonmuutoksen haasteita ihmismielelle ja ihmisten yhteistoiminnalle. Luennoitsija TT Panu Pihkala. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sodat ennen maailmansotaa? Kaukoitä, Abessinia, Eurooppa

Maailma sodassa 1931–1945 -luentosarjassa perehdytään toisen maailmansodan kansainvälisiin yhteyksiin, ideologioihin ja terroriin, strategioihin, kansojen kohtaloihin, sodan laajoihin ja alueellisiin syihin ja seurauksiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 18.1.

Myöhäisromantiikka: Bruckner

Luennoilla tutustutaan sinfoniamusiikin historiaan. Lisäksi tarkastellaan sinfonian rakennetta eri aikakausina ja aiheen kannalta merkittävien säveltäjien sinfonista ajattelua. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Louvren asukkaita – École du nord: Jan van Eyck ja Robert Campin

Luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Euroopan 1400–1500-lukujen maalaustaiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tutustu näyttelyihin

Näyttelykäyntien kohteena ovat taidemuseot ja galleriat. Mahdollisesti tehdään yksi pitempi ekskursio. Ensimmäisellä tapaamiskerralla laaditaan ohjelma. Sisäänpääsyt ja matkat pitää osallistujan itse kustantaa. Opastajana FM, taidehistorioitsija Merja Ilola. Stoa, alakerran taideluokka (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Roomalainen Ranska: Nîmes, Ranskan rikkaimmat roomalaiskohteet

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme kulttuuriin ja historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 4

Maanantai 21.1.

Gianlorenzo Bernini: Pyhän Teresan hurmio ja Caravaggio: Ateria Emmauksessa

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjassa käsitellään taiteen merkkiteoksia. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vastuullisen matkailijan valintoja

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa matkaillaan maailmalla kuvin, tarinoin ja keskustellen, mm. slow-matkailuun ja esteettömään matkailuun tutustuen. Tavoitteena on oppia liikkumaan maailmalla lempeän matkailun periaattein: kiireettömästi, vastuullisesti, esteettömästi ja aistisensitiivisesti. Vaalimme luontoyhteyttä niin valtameren rannalla kuin suurkaupungeissakin. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ennen elokuvaa: Phantom Thread

Työväenopiston tilaisuudessa klo 17–17.45 kuullaan asiantuntija FT Harri Kilven alustus illan elokuvasta, jonka ohjasi Paul Thomas Anderson vuonna 2017. Luennon jälkeen klo 18 näytetään kulttuuritoimen järjestämä elokuvan ilmaisnäytäntö. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eila Pennanen: Pyhä Birgitta

Kanneltalon kirjallisuus -luentosarjassa esitellään monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailma nyt ja kuvataide

Luentosarja kuvataiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Nykytaiteen pitäisi etsiä ja heijastaa yhteiskuntaa ympärillämme. Taide on kommunikaatiohakuista, tekijä haluaa vaikuttaa aina johonkin. Onko katsojalla uskallusta ottaa vastuuta taidekokemuksesta? Luennoitsija FM, taidehistorioitsija Merja Ilola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gallian sota: Kelttiläismahdin loppu

Voi voitettuja! Suuria sotia ja ratkaisevia taisteluita -luentosarjassa perehdytään sotiin ja yksittäisten taisteluiden kulkuun sekä näiden syihin, taustoihin, strategiaan, teknologiaan ja merkitykseen kuvien, karttojen ja filmien avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Satu Vasantola: En palaa enää takaisin koskaan, luulen (2018).

Kotoa lähtemisen pakko ja ikuinen kaipuu. Erilaiset paikat maailmassa.

Kontulan kirjallisuusluennoilla vahvat kertomukset kuljettavat sukujen historiaan ja yksilöiden vaiheisiin. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Microsoft-tili, Google-tili, Apple-tili – mitä nämä tilit ovat?

Luennolla tutustutaan Microsoft-, Google- ja Apple-tileihin. Luennon jälkeen on mahdollista jäädä avoimeen mikrotupaan kokeilemaan ja kyselemään omien tilien hallinnoinnista. Tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist opastaa. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12.15–13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhaiskristilliset mosaiikit Makedoniasta Ravennaan

Ikonitaiteen tähtihetkiä antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vincent van Gogh – taide henkilökohtaisena pelastuksena

Mielikuvitus ja intiimi minä maalauksessa – kolme symbolistia maalaustaiteessa

-luennoilla esitellään kolmen tutun taiteilijan keinoja kuvata yksilöllistä suhdetta tunteeseen ja kokemukseen. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiajan ja renessanssin Rooma

Roomaa ei rakennettu päivässä -luentosarjassa tutustutaan Rooman monituhatvuotisen rakennushistorian vaiheisiin ja kaupungin hienoimpiin nähtävyyksiin runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Esihistoriallinen ja Lähi-idän taide

Muinaisen maailman taideaarteita -luentosarjassa tutustutaan muinaisten kulttuurien taiteeseen. Aiheina mm. egyptiläiset hautamaalaukset, Antiikin Kreikan veistokset ja Antiikin Rooman arkkitehtuuri. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Haavoittuvainen, mutta vahva Minna Canth – kertomus naisesta miesten maailmassa

Minna Canth – radikaali vapauden ja tasa-arvon puolustaja -luentosarja valottaa Minna Canthin aikakautta ja hänen elämäänsä yksityisenä ja julkisena ihmisenä. Canthia arvostetaan erityisesti naisten asioiden ajajana ja vahvana voimana. Luennoitsija tietokirjailija, FT Minna Maijala. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan ruutitynnyri leimahtaa Sarajevossa

Ensimmäisen maailmansodan päättymisestä 100 vuotta -luentosarja käsittelee ensimmäisen maailmansodan taustaa, sen syttymistä ja seurauksia. Mitä vaikutuksia sodalla oli Suomeen? Miksi sitä on nyt syytä muistella? Luennoitsija toimittaja, FM Lauri Nurmi. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 22.1.

Kristillisen kulttuurin kaksinainen suhde luontoon

Ympäristöfilosofia – filosofian historian marginaaliaihe? -luentosarjassa pohditaan, millaista ympäristöfilosofiaa löytyy filosofian historiasta. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Anna Sahlsten (1859–1931) – piirustuksenopettaja, kukkia ja lapsia

Naiset, taide ja kuvataiteilijan ammatti -luentosarjassa tutustutaan naistaiteilijoiden teoksiin ja niiden aiheisiin, mm. maisemamaalaukseen ja muotokuviin sekä tyylillisiin seikkoihin romantiikasta realismiin ja ulkoilmamaalaukseen. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Median historiaa

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa perehdytään esitystapoihin ja sisältöön ja miten mediaa voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Šostakovitšin sinfoniat 4 ja 5

Šostakovitš oli yksi viime vuosisadan merkittävimmistä sinfonikoista. Šostakovitšin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan hänen säveltämiinsä 15 sinfoniaan. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Australian Expressions and Slang (englanninkielinen luento)

Englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. We will acquaint ourselves with Australia during this interactive lecture series that gives an overview of four different topic fields: food, language, animals, habits and culture. Luennoitsija Timo Stanford, Suomessa asuva australialainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Vanni (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratialiikkeet tasavallan kaudella

Kiinalaisia demokratialiikkeitä -luentosarja esittelee demokratialiikkeitä manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Taiwanilla 1800-luvulta nykypäivään sekä pohditaan demokratian merkitystä eri kiinalaisille ajattelijoille ja aktivisteille. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 23.1.

Afrodite ja risti, Välimeren antiikin murros

Luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Theeban tarupiiri

Antiikin mytologia -luentosarjassa tutustutaan Antiikin Kreikan ja Rooman tärkeimpiin myytteihin, jotka ovat vaikuttaneet paljon myöhempään eurooppalaiseen kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa (Turunlinnantie 1) luentosali klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saviastioiden teko opitaan. Kampakeraaminen aika ja myöhäiskivikausi

Suomen esihistoria -luentosarjassa pohditaan väestön alkuperää ja tarkastellaan kulttuurin ja elinkeinojen muutoksia tuona aikana. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiedon järjestelmät

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarjassa tutustutaan Michel Foucaultiin (1926–1984), joka oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista ja joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Millaisia olivat antropologien tuntemat yhteiskunnat 1900-luvun alkupuolella eri puolilla maailmaa?

Vertaisista itsevaltiaisiin, itsevaltiaista demokratiaan -luentosarjassa tarkastellaan yhteiskunnan valtasuhteiden muutoksia maailman eri puolilla esihistoriallisena aikana. Itsevaltiuden ollessa vallalla demokratia syntyi itsenäisesti, mutta vain kerran, Antiikin ajan Ateenassa. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Omien tietojen suojaaminen ja turvaaminen – Apple Mac, iPad, iPhone

Luennolla voit kysyä ja kommentoida. Sen jälkeen Ainossa on Mac/iPad/iPhone-teematupa, jossa saat henkilökohtaista apua. Luennoitsijoina tietotekniikan opettajat Juhana Mykrä ja Mika Mikkola. Luennolle on vapaa pääsy, mutta teematupaan on varattava aika. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Salaisen jännitys, ratkaisun riemu

Tieto on valtaa, mutta niin on sen salaaminenkin. Saloja, sanoja, seuroja, liittoja, teorioita

-luentosarja käsittelee moniulotteisesti ja semioottisesti salaamista, salaisuuksia ja näiden tuomia erilaisia jännitteitä ja jännitystä. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monikielisyys kielielämäkerroissa; Helsinkiläinen kielielämäkerta

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -luennot perustuvat hankkeeseen, jossa on haastateltu yli 100 suomalaista. Ne valottavat eri-ikäisten ja -kielisten kokemuksia ja asenteita sekä puhetapoja. Monikielisyys kielielämäkerroissa, luennoitsija FT Kaarina Mononen. Helsinkiläinen kielielämäkerta, luennoitsija professori Pirkko Nuolijärvi. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 24.1.

Uuttukyyhky ja muita pönttölintuja

Luennolla tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen kertoo kuvaesityksen kanssa pönttölintuseurannasta Vanhankaupunginlahdella. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Konstantinopolin valloitus 1453 syineen ja seurauksineen

Osmanien valtakunnan historia ja kulttuuri -luentosarjassa käsitellään turkkilaisten osmanien poliittista, kaupallista ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pompeji

Luentosarjassa tutustutaan hienoimpiin antiikin kaupunkialueisiin Italiassa ja Ranskassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Analyyttisen filosofian synty – Gottlob Frege, Bertrand Russell ja G. E. Moore

Uusimman ajan filosofiaa -luentosarjassa tarkastelemme joitakin keskeisiä viimeisten 150 vuoden aikana vallinneita filosofisten koulukuntien suuntauksia sekä niitä edustaneita filosofeja. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Totalitarismi ja myönnytyspolitiikka

Maailma sodassa 1931–1945 -luentosarjassa perehdytään toisen maailmansodan kansainvälisiin yhteyksiin, ideologioihin ja terroriin, strategioihin, kansojen kohtaloihin, sodan laajoihin ja alueellisiin syihin ja seurauksiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 25.1.

Myöhäisromantiikka: Mahler

Luennoilla tutustutaan sinfoniamusiikin historiaan. Lisäksi tarkastellaan sinfonian rakennetta eri aikakausina ja aiheen kannalta merkittävien säveltäjien sinfonista ajattelua. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa (Turunlinnantie 1) luentosali klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Louvren asukkaita – École du nord: Rogier van der Weyden ja Hans Memling

Luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Euroopan 1400–1500-lukujen maalaustaiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Satu Vasantola: En palaa enää takaisin koskaan, luulen (2018)

Vahvat kertomukset -luentosarjassa kertomukset kuljettavat sukujen historiaan ja yksilöiden vaiheisiin. Pohjalainen suku, rakastetun taiteilijan taival ja kauas itään kuljettava sukutarina. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Carcassonne, keskiaikaisen kaupungin antiikkiset juuret: Nîmes, Ranskan rikkaimmat roomalaiskohteet

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme kulttuuriin ja historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.