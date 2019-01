Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 28.1.–9.2.2019

Työväenopiston tammi-helmikuun luennoilla tutustutaan muun muassa kiinalaisen scifi-kirjallisuuden nykytuuliin ja Euroopan reuna-alueiden kaunokirjallisuuteen. Näkökulmia valokuvataiteeseen -sarjan aloitusluennolla perehdytään varhaisiin valokuviin ja valokuvauksen keksijöihin.

Viikko 5

Maanantai 28.1.

Johannes Vermeer: Taiteen allegoria ja Rachel Ruysch: Kukka-asetelma

Johannes Vermeer: Taiteen allegoria ja Rachel Ruysch: Kukka-asetelma

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjassa käsitellään taiteen merkkiteoksia. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30.

Vahvat kertomukset – Satu Vasantola: En palaa enää takaisin koskaan, luulen

Vahvat kertomukset – Satu Vasantola: En palaa enää takaisin koskaan, luulen

Työväenopiston kirjallisuusluennoilla vahvat kertomukset kuljettavat sukujen historiaan ja yksilöiden vaiheisiin. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus, juhlasali (Salomonkatu 21 b) klo 14–15.30.

Barokin, rokokoon ja nykyajan Rooma

Barokin, rokokoon ja nykyajan Rooma

Roomaa ei rakennettu päivässä -luentosarjassa tutustutaan Rooman monituhatvuotisen rakennushistorian vaiheisiin ja kaupungin hienoimpiin nähtävyyksiin runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18.

Egypti – hautojen aarteet

Egypti – hautojen aarteet

Muinaisen maailman taideaarteita -luentosarjassa tutustutaan muinaisten kulttuurien taiteeseen. Aiheina mm. egyptiläiset hautamaalaukset, Antiikin Kreikan veistokset ja Antiikin Rooman arkkitehtuuri. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Kappadokian luolakirkot maalauksineen

Kappadokian luolakirkot maalauksineen

Ikonitaiteen tähtihetkiä antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30.

Valokuvauksen keksijät ja varhaiset valokuvat

Valokuvauksen keksijät ja varhaiset valokuvat

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa valokuvan ilmiöitä tarkastellaan runsain kuvin ja analyysein, suhteutettuna niin historiaan kuin nykykuvaukseen. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17.30–19.

Kiinalaisen scifin nykytuulia

Kiinalaisen scifin nykytuulia

Kanneltalon kirjallisuus -luentosarjassa esitellään monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20.

Paul Gauguin – näkyjä ja paratiisimaisemia

Paul Gauguin – näkyjä ja paratiisimaisemia

Mielikuvitus ja intiimi minä maalauksessa – kolme symbolistia maalaustaiteessa -luennoilla esitellään kolmen tutun taiteilijan keinoja kuvata yksilöllistä suhdetta tunteeseen ja kokemukseen. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15.

Monenlaisia matkailijoita

Monenlaisia matkailijoita

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa matkaillaan maailmalla kuvin, tarinoin ja keskustellen, mm. slow-matkailuun ja esteettömään matkailuun tutustuen. Tavoitteena on oppia liikkumaan maailmalla lempeän matkailun periaattein: kiireettömästi, vastuullisesti, esteettömästi ja aistisensitiivisesti. Vaalimme luontoyhteyttä niin valtameren rannalla kuin suurkaupungeissakin. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30.

Maailma nyt ja kuvataide

Maailma nyt ja kuvataide

Luentosarja kuvataiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Nykytaiteen pitäisi etsiä ja heijastaa yhteiskuntaa ympärillämme. Taide on kommunikaatiohakuista, tekijä haluaa vaikuttaa aina johonkin. Onko katsojalla uskallusta ottaa vastuuta taidekokemuksesta? Luennoitsija FM, taidehistorioitsija Merja Ilola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15.

Teutoburgin taistelu: Germaanien voitto?

Teutoburgin taistelu: Germaanien voitto?

Voi voitettuja! Suuria sotia ja ratkaisevia taisteluita -luentosarjassa perehdytään sotiin ja yksittäisten taisteluiden kulkuun sekä näiden syihin, taustoihin, strategiaan, teknologiaan ja merkitykseen kuvien, karttojen ja filmien avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Pilvipalvelut tutuiksi

Pilvipalvelut tutuiksi

Monella älypuhelimen käyttäjällä on pilvipalvelu käytössä: Google Drive, Onedrive, ICloud, Dropbox. Luennon jälkeen on mahdollista jäädä tietotupaan kokeilemaan ja kyselemään omien laitteiden pilvipalveluista. Ota mukaan oma Android-puhelin/tabletti tai iPad, iPhone. Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12.15–13.

Tiistai 29.1.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Uutismedian luotettavuus

Uutismedian luotettavuus

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa perehdytään esitystapoihin ja sisältöön ja miten mediaa voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30.

Šostakovitšin sinfoniat 6 ja 7

Šostakovitšin sinfoniat 6 ja 7

Šostakovitš oli yksi viime vuosisadan merkittävimmistä sinfonikoista. Šostakovitšin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan hänen säveltämiinsä 15 sinfoniaan. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.

Maon kaudelta Taivaallisen rauhan aukiolle

Maon kaudelta Taivaallisen rauhan aukiolle

Kiinalaisia demokratialiikkeitä -luentosarja esittelee demokratialiikkeitä manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Taiwanissa 1800-luvulta nykypäivään sekä pohditaan demokratian merkitystä eri kiinalaisille ajattelijoille ja aktivisteille. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Australian Animals (englanninkielinen luento)

Australian Animals (englanninkielinen luento)

Englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. We will acquaint ourselves with Australia during this interactive lecture series that gives an overview of four different topic fields: food, language, animals, habits and culture. Luennoitsija Tim Stanford, Suomessa asuva australialainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Vanni (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45.

Mo Yan: Viinamaa ja Bei Dao: Puhun peilille kiinaa – kulttuurivallankumouksen vastareaktiot, talousuudistukset, demokratialiike

Mo Yan: Viinamaa ja Bei Dao: Puhun peilille kiinaa – kulttuurivallankumouksen vastareaktiot, talousuudistukset, demokratialiike

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan Kiinan yhteiskuntaan kulttuurivallankumouksen jälkeistä kirjallisuutta lukemalla. Toimittaja, FM Eero Suoranta alustaa kunkin kerran teoksen ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20.

Luonnosta uudella ajalla

Luonnosta uudella ajalla

Ympäristöfilosofia – filosofian historian marginaaliaihe? -luentosarjassa pohditaan, millaista ympäristöfilosofiaa löytyy filosofian historiasta. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Hanna Rönnberg (1862–1946) – kirjailija kuvataiteilijana Ahvenanmaalla

Hanna Rönnberg (1862–1946) – kirjailija kuvataiteilijana Ahvenanmaalla

Naiset, taide ja kuvataiteilijan ammatti -luentosarjassa tutustutaan naistaiteilijoiden teoksiin ja niiden aiheisiin, esim. maisemamaalaukseen ja muotokuviin sekä tyylillisiin seikkoihin romantiikasta realismiin ja ulkoilmamaalaukseen. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15.

Keskiviikko 30.1.

Apple Watch

Apple Watch

Luennolla voit kysyä ja kommentoida. Sen jälkeen Ainossa on Mac/iPad/iPhone -teematupa, jossa saat henkilökohtaista apua. Luennoitsijoina tietotekniikan opettajat Juhana Mykrä ja Mika Mikkola. Luennolle on vapaa pääsy, mutta teematupaan on varattava aika. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Haukiukko ja Kylmää kultaa

Haukiukko ja Kylmää kultaa

Työväenopisto esittää kaksi palkittua lyhytelokuvaa. Haukiukko: dokumenttielokuva kainuulaisista Oulujärven kalastajista, v. 1983, kesto 26 min. Kylmää kultaa: dokumenttielokuva Lapin kullankaivajista ja ensimmäisten kullanhuuhdontakoneitten tulosta Lapin kultamaille, v. 1988, kesto 23 min. Ohjaaja Erkki Seiro alustaa. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 14–15.30.

Harvain tieto, harvain valta

Harvain tieto, harvain valta

Tieto on valtaa, mutta niin on sen salaaminenkin. Saloja, sanoja, seuroja, liittoja, teorioita -luentosarja käsittelee moniulotteisesti ja semioottisesti salaamista, salaisuuksia ja näiden tuomia erilaisia jännitteitä ja jännitystä. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Kahtiajakautunut maa. Itäinen ja läntinen kulttuuri

Kahtiajakautunut maa. Itäinen ja läntinen kulttuuri

Suomen esihistoria -luentosarjassa pohditaan väestön alkuperää ja tarkastell

Mikä kielessä ärsyttää?

Kielellinen kohteliaisuus kielielämäkertojen valossa

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -luennot perustuvat hankkeeseen, jossa on haastateltu yli 100 suomalaista. Ne valottavat eri-ikäisten ja -kielisten kokemuksia ja asenteita sekä puhetapoja. Mikä kielessä ärsyttää?,luennoitsija FT Katri Priiki. Kielellinen kohteliaisuus kielielämäkertojen valossa, luennoitsija dosentti Hanna Lappalainen. Yhteistyössä Helsingin yliopisto, Kielipankki, Koneen Säätiö, Kotimaisten kielten keskus ja Svenska litteratursällskapet i Finland. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Argonauttien retket

Antiikin mytologia -luentosarjassa tutustutaan Antiikin Kreikan ja Rooman tärkeimpiin myytteihin, jotka ovat vaikuttaneet paljon myöhempään eurooppalaiseen kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Totuuden ruumis

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarjassa tutustutaan Michel Foucaultiin (1926–1984), joka oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista ja joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Metsästäjien ja keräilijöiden yhteiskunnat paleoliittisena ja mesoliittisena kautena

Vertaisista itsevaltiaisiin, itsevaltiaista demokratiaan -luentosarjassa tarkastellaan yhteiskunnan valtasuhteiden muutoksia maailman eri puolilla esihistoriallisena aikana. Itsevaltiuden ollessa vallalla demokratia syntyi itsenäisesti, mutta vain kerran, Antiikin ajan Ateenassa. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 31.1.

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) Tractatus ja Investigations

Uusimman ajan filosofiaa -luentosarjassa tarkastelemme joitakin keskeisiä viimeisten 150 vuoden aikana vallinneita filosofisten koulukuntien suuntauksia sekä niitä edustaneita filosofeja. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitler ja Stalin: periviholliset yhteistyöhön

Maailma sodassa 1931–1945 -luentosarjassa perehdytään toisen maailmansodan kansainvälisiin yhteyksiin, ideologioihin ja terroriin, strategioihin, kansojen kohtaloihin, sodan laajoihin ja alueellisiin syihin ja seurauksiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osmanit Välimeren valtiaina

Osmanien valtakunnan historia ja kulttuuri -luentosarjassa käsitellään turkkilaisten osmanien poliittista, kaupallista ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Herculaneum

Luentosarjassa tutustutaan hienoimpiin antiikin kaupunkialueisiin Italiassa ja Ranskassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Riikka Pulkkinen: Lasten planeetta

Maunulan kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Kirjailijaillat järjestetään yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Kirjailijoita haastattelee FM Päivi Hytönen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saaristolaisten kanssakäyminen yli Suomenlahden

Luento Suomenlahden saariston asukkaiden vilkkaasta kanssakäymisestä yli lahden, valtakuntien välillä. Esimerkkeinä Sipoon ja Kolgan lahden kalastajat 1900-luvun alussa. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 1.2.

Välimeren alueen varhaista taidetta ja arkkitehtuuria: Minolainen taide

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme kulttuuriin ja historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Haukiukko ja Kylmää kultaa

Työväenopisto esittää kaksi palkittua lyhytelokuvaa. Haukiukko: dokumenttielokuva kainuulaisista Oulujärven kalastajista, v. 1983, kesto 26 min. Kylmää kultaa: dokumenttielokuva Lapin kullankaivajista ja ensimmäisten kullanhuuhdontakoneitten tulosta Lapin kultamaille, v. 1988, kesto 23 min. Ohjaaja Erkki Seiro alustaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16/ Oltermannintie 32) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansallisromantiikka: Tšaikovski, Dvorak

Luennoilla tutustutaan sinfoniamusiikin historiaan. Lisäksi tarkastellaan sinfonian rakennetta eri aikakausina ja aiheen kannalta merkittävien säveltäjien sinfonista ajattelua. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Louvren asukkaita – École du nord: Hugo van der Goes ja Hieronymus Bosch

Luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Euroopan 1400–1500-lukujen maalaustaiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 6

Maanantai 4.2.

William Turner: Urhea Téméraire ja August Rodin: Suudelma

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjassa käsitellään taiteen merkkiteoksia. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Berberikuningaskuntia ja puunilaisia kauppasatamia

Algeria – julmaa historiaa ja komeita kulttuurikohteita -luentosarja käsittelee Afrikan suurimman maan, Algerian historiaa, kauniita kulttuurikohteita ja merkittäviä kirjailijoita. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sotaisa luonto ja lempeä sydän – Minna Canthin opissa kirjailijaksi

Minna Canth – radikaali vapauden ja tasa-arvon puolustaja -luentosarja valottaa Minna Canthin aikakautta ja hänen elämäänsä yksityisenä ja julkisena ihmisenä. Canthia arvostetaan erityisesti naisten asioiden ajajana ja vahvana voimana. Luennoitsija kirjailija Sirpa Kähkönen. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aigeianmeren alue – Kreetan taide

Muinaisen maailman taideaarteita -luentosarjassa tutustutaan muinaisten kulttuurien taiteeseen. Aiheina mm. egyptiläiset hautamaalaukset, Antiikin Kreikan veistokset ja Antiikin Rooman arkkitehtuuri. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kylvääkö sodan loppuratkaisu uuden tragedian siemenen?

Ensimmäisen maailmansodan päättymisestä 100 vuotta -luentosarja käsittelee ensimmäisen maailmansodan taustaa, sen syttymistä ja seurauksia. Mitä vaikutuksia sodalla oli Suomeen? Miksi sitä on nyt syytä muistella? Luennoitsija toimittaja, FM Lauri Nurmi. Keskuskirjasto Oodi, Auditorio Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karnevalistinen kirjallisuus ja kansan nauru

Kanneltalon kirjallisuus -luentosarjassa esitellään monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albanian varhaiskristilliset mosaiikit sekä ikonimaalari Onufri seuraajineen

Ikonitaiteen tähtihetkiä antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hugo Simberg – toinen todellisuus

Mielikuvitus ja intiimi minä maalauksessa – kolme symbolistia maalaustaiteessa -luennoilla esitellään kolmen tutun taiteilijan keinoja kuvata yksilöllistä suhdetta tunteeseen ja kokemukseen. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Junamatkustuksen viehätys

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa matkaillaan maailmalla kuvin, tarinoin ja keskustellen, mm. slow-matkailuun ja esteettömään matkailuun tutustuen. Tavoitteena on oppia liikkumaan maailmalla lempeän matkailun periaattein: kiireettömästi, vastuullisesti, esteettömästi ja aistisensitiivisesti. Vaalimme luontoyhteyttä niin valtameren rannalla kuin suurkaupungeissakin. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailma nyt ja kuvataide

Työväenopiston luentosarja kuvataiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Nykytaiteen pitäisi etsiä ja heijastaa yhteiskuntaa ympärillämme. Taide on kommunikaatiohakuista, tekijä haluaa vaikuttaa aina johonkin. Onko katsojalla uskallusta ottaa vastuuta taidekokemuksesta? Luennoitsija FM, taidehistorioitsija Merja Ilola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marianmaan ristiretket: Viro ja Liivinmaa

Voi voitettuja! Suuria sotia ja ratkaisevia taisteluita -luentosarjassa perehdytään sotiin ja yksittäisten taisteluiden kulkuun sekä näiden syihin, taustoihin, strategiaan, teknologiaan ja merkitykseen kuvien, karttojen ja filmien avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verkkokaupoista ostaminen

Miten tehdä ostoksia netissä? Luennolla käydään läpi haut, rekisteröityminen, maksutavat, toimitustavat ja palautustoiminnot unohtamatta verkkokaupan turvallisuutta. Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 5.2.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Sosiaalinen media, osallisuus ja vaikuttaminen

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa perehdytään esitystapoihin ja sisältöön ja miten mediaa voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Šostakovitšin sinfoniat 8 ja 9

Šostakovitš oli yksi viime vuosisadan merkittävimmistä sinfonikoista. Šostakovitšin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan hänen säveltämiinsä 15 sinfoniaan. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taiwanin ja Hongkongin demokratialiikkeet

Kiinalaisia demokratialiikkeitä -luentosarja esittelee demokratialiikkeitä Manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Taiwanissa 1800-luvulta nykypäivään sekä pohditaan demokratian merkitystä eri kiinalaisille ajattelijoille ja aktivisteille. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Australian Habits and Culture (englanninkielinen luento)

Englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. We will acquaint ourselves with Australia during this interactive lecture series that gives an overview of four different topic fields: food, language, animals, habits and culture. Luennoitsija Tim Stanford, Suomessa asuva australialainen. Opistotalo, neuvotteluhuone Vanni (Helsinginkatu 26) klo 18.15–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valistuksen ja romantiikan ympäristöestetiikkaa

Ympäristöfilosofia – filosofian historian marginaaliaihe? -luentosarjassa pohditaan, millaista ympäristöfilosofiaa löytyy filosofian historiasta. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helmi Biese (1867–1933) – suomalaisia maisemia ja opetustyötä

Naiset, taide ja kuvataiteilijan ammatti -luentosarjassa tutustutaan naistaiteilijoiden teoksiin ja niiden aiheisiin, esim. maisemamaalaukseen ja muotokuviin sekä tyylillisiin seikkoihin romantiikasta realismiin ja ulkoilmamaalaukseen. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 6.2.

Orontes-virran ja apostoli Pietarin Antiokia

Työväenopiston luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Haukiukko ja Kylmää kultaa

Työväenopisto esittää kaksi palkittua lyhytelokuvaa. Haukiukko: dokumenttielokuva kainuulaisista Oulujärven kalastajista, v. 1983, kesto 26 min. Kylmää kultaa: dokumenttielokuva Lapin kullankaivajista ja ensimmäisten kullanhuuhdontakoneitten tulosta Lapin kultamaille, v. 1988, kesto 23 min. Ohjaaja Erkki Seiro alustaa. Riistavuoren palvelukeskus (Isonnevantie 28) klo 13.15–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen tasavallan presidentit

Luento välitetään etäyhteydellä Jyväskylästä ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Opistotalolla. Luennon jälkeen mahdollisuus jäädä keskustelemaan Helsingin työväenopiston luentojen puheenjohtajan Pia Castrén-Aaltosen johdolla. Järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhainen rautakausi. Asukkaita saapuu Virosta

Suomen esihistoria -luentosarjassa pohditaan väestön alkuperää ja tarkastellaan kulttuurin ja elinkeinojen muutoksia tuona aikana. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Itämerentalo, Majakka, (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailmalta runoutta Suomeen

Eurooppalaisen kirjallisuuden reunoilla ja ytimessä -luentosarjassa tutustutaan Eurooppaan kaunokirjallisuuden kautta. Syvennetään kaunokirjallisuuden tuntemusta Euroopan reuna-alueilta. Eri kielet ja kulttuurit kohtaavat luentojen kaunokirjallisuudessa. Luennoitsija runoilija Tommi Parkko. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Salaseurat ja seurat, joilla on salaisuuksia

Tieto on valtaa, mutta niin on sen salaaminenkin. Saloja, sanoja, seuroja, liittoja, teorioita -luentosarja käsittelee moniulotteisesti ja semioottisesti salaamista, salaisuuksia ja näiden tuomia erilaisia jännitteitä ja jännitystä. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Troijan sota ja Odysseuksen harharetket

Antiikin mytologia -luentosarjassa tutustutaan Antiikin Kreikan ja Rooman tärkeimpiin myytteihin, jotka ovat vaikuttaneet paljon myöhempään eurooppalaiseen kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vallan strategiat

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarjassa tutustutaan Michel Foucaultiin (1926–1984), joka oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista ja joka kyseenalaisti tavanomaiset tapamme ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhaiset maanviljelijät – tasa-arvoa vai lisääntyvää yksilönvaltaa

Vertaisista itsevaltiaisiin, itsevaltiaista demokratiaan -luentosarjassa tarkastellaan yhteiskunnan valtasuhteiden muutoksia maailman eri puolilla esihistoriallisena aikana. Itsevaltiuden ollessa vallalla demokratia syntyi itsenäisesti, mutta vain kerran, Antiikin ajan Ateenassa. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 7.2.

Haukiukko ja Kylmää kultaa

Työväenopisto esittää kaksi palkittua lyhytelokuvaa. Haukiukko: dokumenttielokuva kainuulaisista Oulujärven kalastajista, v. 1983, kesto 26 min. Kylmää kultaa: dokumenttielokuva Lapin kullankaivajista ja ensimmäisten kullanhuuhdontakoneitten tulosta Lapin kultamaille, v. 1988, kesto 23 min. Ohjaaja Erkki Seiro alustaa. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 b) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Looginen empirismi ja pragmatismi – C. S. Peirce, Rudolf Carnap, Wienin piiri ja Eino Kaila

Uusimman ajan filosofiaa -luentosarjassa tarkastellaan joitakin keskeisiä viimeisten 150 vuoden aikana vallinneita filosofisten koulukuntien suuntauksia sekä niitä edustaneita filosofeja. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Salamasota, valesota ja talvisota

Maailma sodassa 1931–1945 -luentosarjassa perehdytään toisen maailmansodan kansainvälisiin yhteyksiin, ideologioihin ja terroriin, strategioihin, kansojen kohtaloihin, sodan laajoihin ja alueellisiin syihin ja seurauksiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kapina ja sota Kuusankosken Kymintehtailla ja muualla Suomessa

Suomen sisällissota 1918 – tehtaalaisten kapina -luennoilla tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja, dosentti Seppo Aalto kertoo kapinan ajasta Kuusankosken Kymintehtailla suhteutettuna muun Suomen silloiseen tilanteeseen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Janitsaarit, sipahit ja haidutit – valloittajia ja vapaussankareita

Osmanien valtakunnan historia ja kulttuuri -luentosarjassa käsitellään turkkilaisten osmanien poliittista, kaupallista ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arles

Luentosarjassa tutustutaan hienoimpiin antiikin kaupunkialueisiin Italiassa ja Ranskassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 8.2.

Välimeren alueen varhaista taidetta ja arkkitehtuuria: Mykenen taide

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme kulttuuriin ja historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansallisromantiikka: Nielsen, Sibelius, Elgar

Luennoilla tutustutaan sinfoniamusiikin historiaan. Lisäksi tarkastellaan sinfonian rakennetta eri aikakausina ja aiheen kannalta merkittävien säveltäjien sinfonista ajattelua. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Louvren asukkaita – École du nord: Albrecht Altdorfer ja Matthias Grünewald

Luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Euroopan 1400–1500-lukujen maalaustaiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 9.2.

Deutsch lernen mit dem Internet (saksankielinen luento)

Alle reden vom lebenslangen und selbstständigen Lernen, aber wo kann man gute Angebote im Internet finden, um die deutsche Sprache zu lernen? Und wie arbeitet man mit diesen Angeboten? Lerntipps und Tricks zum Deutschlernen. Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.