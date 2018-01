Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 5.2.–16.2.2018

Stoassa käynnistyy 6. helmikuuta luentosarja, jossa käsitellään yksilön, yhteisöjen sekä yhteiskunnan oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia suojella ympäristöä. Opistotalossa puolestaan syvennytään runon vuorovaikutukseen Runo puhuu ja keskustelee -sarjassa, jossa muun muassa säveltäjä, suomentaja Eero Hämeenniemi pohtii intialaisen ja suomalaisen runouden ja musiikin suhdetta.

Viikko 6

Maanantai 5.2.

Medialukutaidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Työväenopiston Medialukutaidot haltuun -luentosarja. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luokka/vapaussota: punaiset ja valkoiset naiset kertovat

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija FT Gia Virkkunen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Alfred Döblinin hektinen Berliini

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italian yhdistymisen päänäyttämö: Rooma 1800-luvulla

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Värien merkitys kulttuurisena tekijänä

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässä kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Germaanit, hunnit ja kansainvaellukset

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään jatkumona Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti, kuvien ja karttojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katalonian musiikkipalatsi ja Hospital de Sant Pau art nouveau -ajalta

Työväenopiston luentosarja Unescon maailmanperintökohteista jatkuu. Luennoilla kerrotaan näiden upeiden perintökohteiden historiasta ja nykypäivästä. Luennoitsija restonomi Maarit Suonsivu. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Erämaaluontoa ja patrioottisia panoraamoja

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 6.2.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Carl Nielsen: sinfoniat 5–6

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan tanskalaisen Carl Nielsenin keskeisiin orkesterisävellyksiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boem. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten siirryttiin kausaalisuhteista korrelaatioihin?

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa? Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Identiteetin valjastaminen poliittisiin tarkoituksiin

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentosarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija VTM Johanna Matikainen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Anti-taidetta vai taiteen antia?

Työväenopiston luennolla kuvataiteilija Erkki Soininen esittelee ympäristöllisen taiteen näkökulmia. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksan miehitys

Työväenopiston Baltian historia: Itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1850–1900 Kultakausi

Työväenopiston luennoilla esitellään Venäjän taidehistorian keskeisimmät ilmiöt ja taiteilijat. Käsittelyssä keskitytään taiteen venäläisiin ja kansainvälisiin piirteisiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Aikamatka keskiaikaiseen Itä-Helsinkiin

Työväenopiston luennolla tutustutaan 1500-luvun alun ihmisiin, heidän arkielämäänsä ja asumuksiinsa keskiaikaisessa Itä-Helsingissä. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vuotalon Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yksilön voimattomuutta vai mahdollisuuksia ympäristön suojelemiseksi

Työväenopiston Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta ympäristönsuojelijoina -luentosarja käynnistyy Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mahtavan imperiumin synty

Työväenopiston Espanjan imperiumi 1492–1975 -luentosarjassa käsitellään erään kaikkien aikojen mahtavimman imperiumin vaiheita keskiajalta 1970-luvulle. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Vapaa pääsy, Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 7.2.

Balkanin menneisyys kirjallisuudessa

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen-Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

RMS Titanicin uppoaminen, RMS Empress of Irelandin yhteentörmäys ja RMS Lusitanian torpedointi

Työväenopiston Sadan vuoden takaiset tragediat – 1900-luvun alkupuolen suuria merionnettomuuksia -luentosarjassa esitellään yhdeksän tapausta. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Omien tietojen suojaaminen ja turvaaminen Apple-järjestelmässä – Mac/iPad/iPhone

Työväenopiston luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luentojen yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsijat tietotekniikkaopettajat Mika Mikkola ja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

”En puhu omalla suulla, puhun suulla puhtahalla": loitsut kommunikaatiovälineenä tuonpuoleisen kanssa

Työväenopiston Runo puhuu ja keskustelee -luentosarjassa tutustutaan runon vuorovaikutukseen sekä ympäristön että itsensä kanssa. Runo puhuu lukijalle mutta myös tuonpuoleiselle. Runo keskustelee kulttuurissaan ja eri kulttuurien kanssa. Luennoitsija FM Aleksi Moine. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Filosofiakahvila

Työväenopiston Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskusteluja vetää Jari Palomäki. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 17.30 –19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kubismi – muoto ja havainto

Työväenopiston Moderni maalaustaide ja ismit -luentosarjassa esitellään länsimaisen maalaustaiteen keskeiset ismit, joiden myötä todellisuuden esittäminen muuttui ja taiteilijoiden aiheet ja tekniikat uudistuivat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3.krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan maiden hidas vetäytyminen Afrikasta 1900-luvulla

Työväenopiston Kulttuurikulman luennoilla lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Ensimmäisenä teemana Afrikan valloitus 1881–1914. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämää sydämentahdistimen kanssa

Työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n yhteistyössä järjestetty luento Vuotalon Vuosalissa (Mosaiikkitori 2) klo 17.30–19. Luennoitsijoina kardiologi Aapo Aro, myös tahdistinhoitajan ja vertaistukihenkilön puheenvuorot. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaidot nykypäivän kansalaistaitoina

Työväenopiston Mitä on medialukutaito? -luentosarja. Luennoitsija Sari Antikainen. Pihlajamäen lähiöasema (Liusketie 3 A) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 8.2.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille / Помощь в использовании Интернета для иммигрантов

Työväenopistosta saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Opastusta myös tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Ohjaaja puhuu suomea ja venäjää. Ohjaaja Galina Hanina. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Varaa henkilökohtainen aika (45 min) puh. 09 310 88693.

Varttivinkit: Kansalaisen digitreenit – mobiililaitetaidot

Digimaailmassa tarvitaan uudenlaisia kansalaistaitoja. Varttivinkkejä voi seurata vartin välein klo 11–12.30 vain etänä osoitteessa http://bit.ly/tietotekniikkaluennot tai tallenteella http://bit.ly/tallenteita-hto. Aiheina mm. puhelimen muistin vapauttaminen ja akun keston pidentäminen, turvavinkkejä hätätilanteisiin, verkkoon yhdistäminen puhelimitse ja karttojen lataaminen puhelimen muistiin. Tiedustelut 09 310 88588.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Silkkitien loisteliaat kaupungit Konstantinopoli, Samarkand, Merv ja Buhara

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita: politiikka, talouselämä, taide

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan latinankielisiin sanontoihin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Ei edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastonmuutos poliittisena kiistakapulana

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansalliskirjaston digitoitu aineisto ja historialliset kartat

Työväenopiston Arkistojen aarteet kertovat -luentosarja sukututkimuksesta, historiasta sekä alan toimijoista ja palveluista kiinnostuneille. Luentoja voi seurata myös etänä osoitteessa http://bit.ly/arkistojenaarteet. Luennoitsijat palvelujohtaja Johanna Lilja (Kansalliskirjasto) ja dosentti Heikki Rantatupa (Jyväskylän yliopisto). Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Japanin sosiaaliturvajärjestelmä murroksessa

Työväenopiston Japani tänään -luentosarjassa kerrotaan, miten Japani pitää huolen omistaan, mitkä ovat nykyiset yhteiskunnalliset haasteet ja miten niihin vastataan. Japanin tilannetta tarkastellaan myös suhteessa Suomeen. Luennoitsija FM Joonas Kirsi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 9.2.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write a job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Talvi- ja jatkosota

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi demokratiaksi. Luennoitsija Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käytännön tietoturva

Työväenopiston luennolla käsitellään jokaiselle tärkeitä laitteiden ja netin tietoturvan perusasioita. Luennoitsija tietotekniikkaopettaja Mikko Kääriäinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 12.30–14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vierailu Suomen kansallismuseoon / экскурсия в Национальный музей Финляндии (venäjänkielinen)

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Klo / пт 16.00 vierailu Suomen kansallismuseoon, Mannerheimintie 34 / экскурсия в Национальный музей Финляндии. Tiedustelut 09 310 88610.

Italian renessanssi – hovielämää, taidetta, kirjallisuutta: Federico da Montefeltro ja Urbino

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Domenico Ghirlandaio ja Lorenzo di Credi

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun eli quattrocenton italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tekstuurimusiikki, säveltäjinä mm. Ligeti, Xenakis, Penderecki ja Lutoslawski

Työväenopiston kaksivuotisen Länsimaisen musiikin historia -luentosarjan toisena vuotena tutustutaan romantiikkaan (1800–1914) ja 1900- ja 2000-lukujen musiikkiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Kustaankartanon palvelukeskus (Kivalterintie 16) klo 12–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 10.2.

Opistotreffit

Työväenopiston Opistotreffeillä keskustellaan työväenopiston toiminnasta ja suunnitellaan tulevaisuutta yhdessä henkilökunnan ja Opistolaisyhdistyksen kanssa. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 13–15. Ennakkoilmoittautuminen tarjoilujen vuoksi mielellään 5.2. mennessä. Vapaa pääsy. Tiedustelut projektisuunnittelija Virpi Kallas 040 334 1688.



Viikko 7

Maanantai 12.2.

Kännykkäopastus

Työväenopisto järjestää yhdessä ENTER ry:n vapaaehtoisten opastajien kanssa henkilökohtaista opastusta senioreille oman kännykän käytössä. Kerro ilmoittautuessasi puhelimesi merkki ja malli. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 13–15. Vapaa pääsy. Ajanvaraus (1 t/hlö) 09 310 88590.

Tulevaisuuden tietoympäristöt

Työväenopiston Medialukutaidot haltuun -luentosarja. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Missä kuljimme kerran?

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija kirjailija Kjell Westö. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäjän avantgarden taiteesta huikeaan kuvajournalismiin

Työväenopiston Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvan ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein esitettynä, suhteutettuna niin historiaan kuin nykykuvaukseen. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Panu Rajala: Virvatuli. Eino Leinon elämä

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija HuK Iiro Kajas. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ikuinen kaupunki nyt: Rooma 1900-luvulta nykyaikaan

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taiteilijat ja värit

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässä kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhaiskeskiaika. Unkarilaiset, bulgarialaiset, turkkilaiset kansat

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään jatkumona Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti, kuvien ja karttojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1990-luvun lama-ajasta nykypäivään ja internetin ihmeelliseen maailmaan

Työväenopiston Senkin lättähatut! -luentosarjassa tutustutaan nuorisokulttuurin historiaan ja tarkastellaan sen kautta myös nykypäivän monenkirjavaa kulttuuria. Kontulan monipuolinen palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija VTK Tommi Spoof. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venny Soldan ja Juhani Aho – Yhdessä vaikka Siperiaan asti

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden ja taiteilijakotien arkeen ja juhlaan. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) monitoimitila klo 13.30–15. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seinen kiehtovilla rannoilla Pariisissa

Työväenopiston luentosarja Unescon maailmanperintökohteista jatkuu. Luennoilla kerrotaan näiden upeiden perintökohteiden historiasta ja nykypäivästä. Luennoitsija restonomi Maarit Suonsivu. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 13.2.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Carl Nielsen: Muu orkesterimusiikki (Helios, viulu-, huilu- ja klarinettikonsertot)

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan tanskalaisen Carl Nielsenin keskeisiin orkesterisävellyksiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boem. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valehtelevatko tilastot? Tilastojen lukutaito

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa? Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Identiteetin brändääminen politiikassa

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentosarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija VTM Emma Kolu. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusi neuvostomiehitys ja itsenäisyys

Työväenopiston Baltian historia: Itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertti

Työväenopiston Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertissa kuullaan belgialaisen César Franckin sinfonia d-molli, joka on eräs hänen merkittävimmistä sävellyksistään. Solistiteoksena kuullaan Niccolò Paganinin viulukonsertto nro 1 D-duuri op. 6, jonka solistina esiintyy viulutaiteilija Petteri Iivonen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Liput 15/10 € (sis. käsiohjelman). Lippuja saa ovelta, orkesterilaisilta ja Lippupalvelusta. Tiedustelut 09 310 88610.

1900–1930 Avantgarde

Työväenopiston luennoilla esitellään Venäjän taidehistorian keskeisimmät ilmiöt ja taiteilijat. Käsittelyssä keskitytään taiteen venäläisiin ja kansainvälisiin piirteisiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhteiskunnan ympäristövastuusta

Työväenopiston Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta ympäristönsuojelijoina -luentosarja 98Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suuruuden aika

Työväenopiston Espanjan imperiumi 1492–1975 -luentosarjassa käsitellään erään kaikkien aikojen mahtavimman imperiumin vaiheita keskiajalta 1970-luvulle. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Vapaa pääsy, Tiedustelut 09 310 88610.

Sydän matkustaa – Mitä sinun pitää tietää matkustamisesta verenpainetaudin tai muun sydänsairauden kanssa?

Työväenopisto järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa sydänluennon. Luennoitsijana terveydenedistäjä Marika Vänskä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 14.2.

Monipuolisia muistiinpanoja ja muistuttajia – iPad/iPhone

Työväenopiston luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luentojen yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsijat tietotekniikkaopettajat Mika Mikkola ja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

Herculaneum, maailman parhaiten säilynyt roomalaiskaupunki

Työväenopiston luento Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Suomi 1800-luvulla / Финляндия в 1800-годах (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, Castren-sali (Helsinginkatu 26) klo 17 –18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yaadum uuree – kaikkialla koti. Intialaisen ja suomalaisen runouden ja musiikin suhteesta

Työväenopiston Runo puhuu ja keskustelee -luentosarjassa tutustutaan runon vuorovaikutukseen sekä ympäristön että itsensä kanssa. Runo puhuu lukijalle mutta myös tuonpuoleiselle. Runo keskustelee kulttuurissaan ja eri kulttuurien kanssa. Luennoitsija säveltäjä ja suomentaja Eero Hämeenniemi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

SS Eastlandin kaatuminen, SS Mont Blancin räjähtäminen ja USS Cyclopsin katoaminen

Työväenopiston Sadan vuoden takaiset tragediat – 1900-luvun alkupuolen suuria merionnettomuuksia -luentosarjassa esitellään yhdeksän tapausta. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Surrealismi – unikuvat ja alitajunta

Työväenopiston Moderni maalaustaide ja ismit -luentosarjassa esitellään länsimaisen maalaustaiteen keskeiset ismit, joiden myötä todellisuuden esittäminen muuttui ja taiteilijoiden aiheet ja tekniikat uudistuivat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3.krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Korean sota 1950–1953 – toisen maailmansodan jälkinäytös ja kylmän sodan ensinäytös

Työväenopiston Kulttuurikulman luennoilla lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista, vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Työväenopiston Mitä on medialukutaito? -luentosarja. Luennoitsija Sari Antikainen. Pihlajamäen lähiöasema (Liusketie 3 A) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 15.2.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille / Помощь в использовании Интернета для иммигрантов

Työväenopistosta saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Opastusta myös tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Ohjaaja puhuu suomea ja venäjää. Ohjaaja Galina Hanina. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Varaa henkilökohtainen aika (45 min) puh. 09 310 88693.

Ishafanista Bamiin ja Yadziin: Iranin tärkeimmät monumentit

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita: keskiajasta nykypäivään

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan latinankielisiin sanontoihin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Ei edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Onko vaihtoehtoisia totuuksia olemassa?

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Meditaatioilo – luento- ja harjoitustilaisuus

Työväenopiston luennolla tutustutaan meditaatioon. Rauhalliset hengitykset ja iloiset askeleet: meditaatio auttaa meitä syleilemään huoliamme, pelkoamme ja vihaamme. Annamme luonnollisen kykymme tehdä parantamistyön. Luennoitsija Le Linh. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Japanin laki ja rikollisuus

Työväenopiston Japani tänään -luentosarjassa kerrotaan, miten Japani pitää huolen omistaan, mitkä ovat nykyiset yhteiskunnalliset haasteet ja miten niihin vastataan. Japanin tilannetta tarkastellaan myös suhteessa Suomeen. Luennoitsija FM Joonas Kirsi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sydänluento: Älä hyydy! Selkoa eteisvärinän hoidossa käytettäviin verenohennuslääkkeisiin

Työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa yhteistyössä järjestetty luento Stoan teatterisalissa (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Luennoitsija kardiologi Mika Lehto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertti

Työväenopiston Helsinginkadun Filharmonikoiden talvikonsertissa kuullaan belgialaisen César Franckin sinfonia d-molli, joka on eräs hänen merkittävimmistä sävellyksistään. Solistiteoksena kuullaan Niccolò Paganinin viulukonsertto nro 1 D-duuri op. 6, jonka solistina esiintyy viulutaiteilija Petteri Iivonen. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 15/10 € (sis. käsiohjelman). Lippuja saa ovelta, orkesterilaisilta ja Lippupalvelusta. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 16.2.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write a job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Hyvinvointia rakentamassa

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi demokratiaksi. Luennoitsija Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italian renessanssi – hovielämää, taidetta, kirjallisuutta: D’Este ja Ferrara

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Irina Fesenko. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Cosimo Rosselli ja Piero di Cosimo

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun eli quattrocenton italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusklassismi, säveltäjinä mm. Prokofjev, Šostakovitš, Stravinsky ja Hindemith

Työväenopiston kaksivuotisen Länsimaisen musiikin historia -luentosarjan toisena vuotena tutustutaan romantiikkaan (1800–1914) ja 1900- ja 2000-lukujen musiikkiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.