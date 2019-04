Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 6.5.–19.5.2019

Työväenopiston järjestämillä luennoilla Stoassa ja Malmitalossa käsitellään oppimisvaikeuksien tunnistamista ja oppimisen tukemista. Luennoilla tutustutaan tarjolla oleviin tukitoimiin.

Viikko 19

Maanantai 6.5.

Avoimet kirjoittajatreffit

Kokoonnutaan kokeilemaan ja kirjoittamaan lyhyitä kirjoitusharjoituksia. Kirjallisuuden opettaja Sari Pauloma. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarinankerronta taiteena -kokeilutunti

Tarinoihin sukelletaan kerronnan tekniikoiden kanssa spontaanisti, virittämällä muistoja menneestä. Haetaan kosketusta meissä jokaisessa asuvan, ainutlaatuisen tarinankertojan kanssa. Kaikille avoin kokeilutunti. Opettaja Ilkka Hautala. Opistotalo, peililuokka (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tanssielokuva Pina

Upeita tanssikohtauksia sisältävä dokumentti Pina Bauschin taiteesta. Esittelijänä opettaja Sari Hannula.Opistotalo, karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mykeneläiset. Troijan sodasta Kreikan ”pimeän” ajan ja kuninkaiden kautta demokratiaan

Euroopan esihistoriaa -luentosarjassa tutustaan pyytäjistä valtioihin ja demokratiaan Euroopassa. Miten kulttuurit ja yhteiskunnat ovat muuttuneen Euroopassa jääkausien ajoista antiikin sivilisaatioiden varhaisvaiheisiin saakka? Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kalliosta Kamppiin – esimerkkejä eri rakennustyyleistä

”Harrasta hetki” – Helsingin kirkkoja -luentosarjassa lähestytään Helsingin evankelis-luterilaisia kirkkoja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, runsaan kuvamateriaalin avulla. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Heijastumia – Itämerentalon kevätnäyttely

Itämerentalon kuvataideryhmien kevätnäyttely yhdessä käsityön vaatetusopiskelijoiden kanssa 7.5.–19.5. Esillä maalauksia, piirroksia, veistoksia ja keramiikkaa sekä Hyväksi kotiompelijaksi -opiskelijoiden opinnäytetöitä. Avajaiset ma 6.5. klo 18–19.30. Näyttely avoinna ma–pe klo 10–20, la–su klo 10–16 (suljettu la–su 11.–12.5.). Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) Huom! Käynti Tallberginkadun puolelta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 7.5.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Tarinateatteri -kokeilutunti

Tule kokeilemaan tarinateatteria ilmaiselle kokeilutunnille. Pääset tekemään mm. tarinateatterissa käytettäviä improvisaatioharjoitteita. Opettaja Sinikka Vaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 15–17.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kollaasirunopaja: Sanat kiertoon

Urheilu-uutisen sanoista voi syntyä kepeä kesäruno ja talousuutisesta herkkä rakkausruno. Tule kokeilemaan kollaasirunoa työpajaan, jossa voit tehdä runostasi myös kortin. Vetäjänä Eija Pouttu. Opistotalo, keramiikkaluokka (Helsinginkatu 26) klo 17–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

What to read in the Summer? (englanninkielinen luento)

Detective fiction, short stories, contemporary writers and more. Come and get ideas, background information, and above all inspiration to read in English! Luennoitsija Sari Pauloma. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eläimellistä menoa

Kanneltalon lausujat -ryhmä esittää runoja. Runoja muun muassa runoilijoilta P. Mustapää, Eeva-Liisa Manner, Lars Huldén ja Wislawa Szymborska. Ohjaus Iiro Kajas. Opistotalo, peililuokka (Helsinginkatu 26) klo 18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sanat elämänfilosofian rakennuspalikoina

Suomen kieli ja elämänfilosofia -luennoilla ihmetellään suomen kielen sanoja ja tekstilajeja ja pohditaan samalla elämän peruskysymyksiä. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luonnonyrttien perusteita

Luennolla esitellään perusluontoyrtit, niiden tunnistustavat ja käyttötarkoitukset. Kuvataan hyviä keruupaikkoja ja aikoja. Keskustelun ja kuvien kautta saadaan tietoa luonnonyrteistä myös laajemminkin. Luennolla jaetaan myös pieniä maistiaisia. Luennoitsija biologi Milla Tuormaa. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Olipa kerran Nykyihminen

Teatteriesitys kertoo kaksijalkaisen lajin elämästä avaruudessa sijaitsevalla Maa-planeetalla. Homo Sapiens -heimot ja sen yksilöt ovat kautta aikain asuttaneet maapalloa, muokaten vahvasti ympäristöään ja toteuttaen kukin omaa elämäntarkoitustaan. Toteutus työväenopiston teatterinäyttelemisen jatkokurssilaiset. Outi Ivaska. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 8.5.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Venny Soldan-Brofeldt – äiti, kuvataiteilija ja taidekasvattaja

Tuusulanjärven taiteilijat -luentosarjassa esitellään taiteilijayhteisön keskeisimmät kuvataiteilijat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy Tiedustelut 09 310 88610.

Huumorin ja taiteen vaikea liitto

Ikääntyvien yliopiston luento välitetään Jyväskylästä ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Opistotalolla. Luennon jälkeen mahdollisuus jäädä keskustelemaan Helsingin työväenopiston luentojen puheenjohtajan Päivi Hytösen johdolla. Järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

BalletFitin kokeilutunti

Kaikille avoin kokeilutunti. Opettaja Tuula Malo. Opistotalo, peililuokka (Helsinginkatu 26) klo 16.30–17.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Commercial Dance -kokeilutunti

Kaikille avoin kokeilutunti. Opettaja Tuula Malo. Opistotalo, peililuokka (Helsinginkatu 26) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuunnelmia kuunnelmakurssilta

Kevään 2019 kuunnelmakurssin lyhytkuunnelmien esitys. Kuunneltavien kuunnelmien pituus on noin 5 minuuttia/kuunnelma. Vetäjinä Leena Häkkinen ja Miina Supinen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jälkipyykki – lukudraamoja

Draaman ja lyhytnäytelmän kirjoittamisen kurssien opiskelijat esittävät kirjoittamiaan lyhytnäytelmiä lukudraamoina. Vetäjä Katariina Kaarlela. Opistotalo, kahvila (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Improvisoitu näytelmä

Pitkä Impro Helsinki esittää näytelmän, joka syntyy tässä ja nyt. Tule auttamaan käsikirjoituksessa! Tilaisuuden jälkeen yleisöllä on mahdollisuus jäädä keskustelemaan ja kysymään improsta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.40. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Improjatkot!

Teatteri-improvisaation jatkokurssin esitys. Opettaja Petra Haapio. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 20–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Piirrä, maalaa, kirjo – työpaja Stoan galleriassa

Työpajassa voi kokeilla eri tekniikoiden yhdistämistä pienen kokeilun kautta. Työpajassa käytetään vesiliukoisia vahaliituja, joilla kuvioidaan korttipohja. Työskentelyä jatketaan ommellen kirjontalangoilla oman idean ja ajatuksen mukaan. Työpajan vetäjinä Sirkka Tapio ja Virpi Vesanen-Laukkanen. Stoan galleria (Turunlinnantie 1) klo 12–15.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Ku on vaa ihmine, ni se riittää” – Mitä on vapaaehtoistoiminta MLL:n Uudenmaan piirissä?

Millaista on kulkea vapaaehtoisena perheen rinnalla arjessa? Miten rikastuttaa omaa ja lasten arkea kulttuuristen kohtaamisten kautta? Tervetuloa kuulemaan, miten voi liittyä mukaan MLL:n Uudenmaan piirin perhekummitoimintaan, ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajaäidille tai kaveriksi maahanmuuttajaisälle. Toimintaa esittelemässä MLL:n perhetoiminnan koordinaattori. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puna- ja sinivihreät, ekofasistit?

Luennolla käsitellään keskustellen ajankohtaisen politiikan ja erilaisten kansanliikkeiden herättämiä kysymyksiä: millaisia ajatuksia eri ismien taustalta löytyy ja keitä niitä kannattavat ihmiset ovat? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 9.5.

Kahvia ja ketjuöljyä – Eksy pyörällä Eurooppaan!

Rentoja ja iloisia tarinoita pyöräretkiltä Euroopassa. Yksin taivaltaen, ystävän kanssa, porukalla. Luentoa siivittää runsas kuvitus. Luennoitsijoina Mirja Priha ja Ilse Paetau. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppimisvaikeudet – tunnistaminen ja oppimisen tukeminen

Mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten ne ilmenevät opiskelussa? Mitä tukitoimia on olemassa ja miten älylaitteiden sovelluksia voi hyödyntää oppimisen apuna? Luennoitsija Satu Hirvonen, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Piirrä, maalaa, kirjo – työpaja Stoan galleriassa

Työpajassa voi kokeilla eri tekniikoiden yhdistämistä pienen kokeilun kautta. Työpajassa käytetään vesiliukoisia vahaliituja, joilla kuvioidaan korttipohja. Työskentelyä jatketaan ommellen kirjontalangoilla oman idean ja ajatuksen mukaan. Työpajan vetäjinä Sirkka Tapio ja Virpi Vesanen-Laukkanen. Stoan galleria (Turunlinnantie 1) klo 12–15.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Studionäyttämö esittää: Runar ja Kyllikki

Studionäyttämön Runar ja Kyllikki -esitys pohjaa Jussi Kylätaskun samannimiseen klassikkotekstiin Kyllikki Saaren mystisestä murhasta vuodelta 1953. Ohjaus Aino Unkila. Kesto noin 1,5 tuntia (ilman väliaikaa). Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Ei suositella alle 15-vuotiaille. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 10.5.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Täältä saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Ohjaaja Hanna Siikamäki puhuu suomea ja englantia. Vuotalo, tietotekniikkaluokka (Mosaiikkitori 2) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Studionäyttämö esittää: Runar ja Kyllikki

Studionäyttämön Runar ja Kyllikki -esitys pohjaa Jussi Kylätaskun samannimiseen klassikkotekstiin Kyllikki Saaren mystisestä murhasta vuodelta 1953. Ohjaus Aino Unkila. Kesto noin 1,5 tuntia (ilman väliaikaa). Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Ei suositella alle 15-vuotiaille. Tiedustelut 09 310 88610.

Maanantai 13.5.

Muotoilua ja mieleenpainuvaa taidetta

”Harrasta hetki” – Helsingin kirkkoja -luentosarjassa lähestytään Helsingin evankelis-luterilaisia kirkkoja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, runsaan kuvamateriaalin avulla. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppimisvaikeudet – tunnistaminen ja oppimisen tukeminen

Luennolla pohditaan, mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten ne ilmenevät opiskelussa. Mitä tukitoimia on olemassa ja miten älylaitteiden sovelluksia voi hyödyntää oppimisen apuna? Luennoitsija Satu Hirvonen, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 14.5.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saa apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikan opettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Keskiviikko 15.5.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saa apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käyttöön. Oman laitteen voi ottaa mukaan. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti 13–20, ke 12–20, to 13–18, pe 12–18.

Vertaisuuden voima

Vapaaehtoistoiminta, yhdistykset sekä terveydenhuolto käyttävät yhä enemmän työssään vertaisosaajien tietämystä ja osaamista. Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntija kertoo vapaaehtoistoiminnan nykytuulista ja kokemusasiantuntija Oona Vasko luennoi vertaisuudesta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.